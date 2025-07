Fratele mai mare al starurilor Oasis Liam și Noel Gallagher, acuzat de viol

Paul Gallagher, fratele mai mare al starurilor Oasis, Noel și Liam, a fost acuzat de mai multe infracțiuni, inclusiv viol. Acuzările vin în timp ce Oasis continuă turneul de reunire care face senzație.

Paul Gallagher, fratele mai mare al vedetelor Oasis, Liam și Noel, a fost acuzat de Scotland Yard de viol, agresiune sexuală și o serie de alte infracțiuni, potrivit Euronews.

Bărbatul în vârstă de 59 de ani va compărea în fața instanței luna viitoare.

Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane a dat publicității următoarea declarație: „Paul Gallagher, din Manor Park Road, East Finchley, a fost acuzat de viol, comportament coercitiv, trei capete de acuzare de agresiune sexuală, trei capete de acuzare de strangulare intenționată, două capete de acuzare de amenințare cu moartea și agresiune care a provocat vătămări corporale.”

„Infracțiunile ar fi avut loc între 2022 și 2024. Acuzațiile vin în urma unei anchete care a început în 2024. O femeie beneficiază de sprijinul unor ofițeri special instruiți”,

Acuzațiile vin în timp ce Liam și Noel sunt în turneu cu Oasis pentru turneul de reunire Live ’25, care marchează primele lor concerte împreună de la despărțirea trupei în 2009.

Paul, care este cu șapte ani mai mare decât Liam și cu un an mai mare decât Noel, a crescut împreună cu frații săi în Burnage, Manchester, și nu a fost niciodată implicat în Oasis. Anterior, a lucrat ca DJ și fotograf și, în 1997, a publicat o carte intitulată „Brothers: From Childhood to Oasis” (Frații: de la copilărie la Oasis), în care a descris cum a crescut alături de Liam și Noel.

Paul Gallagher va compărea în fața tribunalului din Westminster miercuri, 27 august.