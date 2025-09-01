Explicațiile lui Cristi Chivu după înfrângerea surprinzătoare a Interului pe propriul teren cu Udinese

Inter a cedat, scor 1-2, meciul jucat pe propriul teren contra celor de la Udinese, într-o dispută contând pentru etapa a doua din Serie A. Este prima înfrângere din mandatul de antrenor al lui Cristian Chivu pe banca tehnică a vicecampioanei Italiei. La finalul duelului, antrenorul român și-a asumat întreaga responsabilitate pentru eșecul surprinzător de duminică seara.

Cristi Chivu: „E numai vina mea”

„Sunt momente pe care trebuie să înveți să le gestionezi. Când poți face ce e bine, o faci, dar trebuie să înveți și să faci ce este <murdar>.

Nu ne-am îmbunătățit după prima etapă și nu suntem mai răi nici după a doua. Inter e un șantier deschis. Trebuie să găsim echipa potrivită și să muncim din greu, campionatul e lung”, a spus Chivu, la DAZN, citat de gsp.ro.

„Jocul mergea bine, dar nu am fost fluizi și nu am putut găsi soluțiile potrivite. După penalty-ul lor, ne-am pierdut calmul și toată motivația. Se vedea că ne chinuiam.

În a doua repriză, am văzut mai multă dorință, determinare în joc. Adesea, chiar și calmul a dispărut pe măsură ce timpul trecea. La ocaziile pe care le-am avut în careu, nu am reușit să marcăm.

La pauză am cerut mai mult calm, să ne mișcăm mai mult și să plimbăm mai mult mingea, să jucăm mai vertical, să creăm superioritate cu fundașii laterali, pentru că adversarii erau cei care aveau un tempo în plus.

Astăzi, poate că nu am reușit să transmit calm și motivație, îmi asum responsabilitatea. Dar drumul este întotdeauna același, suntem Inter și așteptările sunt foarte mari” – Cristian Chivu.

Urmează Derby d’Italia cu Juventus

„Nici nu vreau să mă gândesc la asta. Mai sunt două săptămâni, iar între timp vor fi mulți jucători plecați la loturile naționale. Sper că această pauză le va oferi jucătorilor mei puțină liniște sufletească.

Știu că atunci când te duci la echipa națională și iei o pauză, te întorci cu mai multă energie. Apoi vom juca împotriva lui Juventus, întotdeauna un meci foarte important.

Trebuie să redescoperim entuziasmul pe care l-am avut acum câteva săptămâni. Astăzi nu am reușit niciodată să recuperăm mingea și să încercăm să ne creăm superioritate.

Astăzi am exagerat cu erorile din atac. Am încercat tot ce am putut cu jucători obișnuiți să marcheze goluri. Din păcate, nu am reușit. Nu avem timp să ținem șantierul deschis. E adevărat că este doar a doua etapă, dar așteptările sunt mari.

Echipa a făcut atât de multe lucruri bune de-a lungul anilor și nu vreau să le pierd. Aș vrea să elimin orice carențe pe care unii le-ar putea avea în joc.

Udinese a fost foarte bună în defensivă astăzi. Trebuie să fim mai pragmatici și mai concreți, învățând să facem lucrurile corecte pentru momentul respectiv în joc, în funcție de ceea ce îți oferă adversarul.

La nivel individual, fiecare trebuie să profite la maximum de ceea ce are astăzi. Toată lumea a părut puțin pretențioasă și se chinuia să creeze fluiditate în joc.

Vorbesc despre jucătorii pe care îi am, nu despre transferuri. Așteptările sunt diferite pentru că suntem Inter. Dacă nu am putut să dăm totul astăzi, este întotdeauna vina mea”, a conchis antrenorul român.

În urma acestui eșec, Inter a coborât pe locul 6 în ierarhia din Serie A, cu trei puncte acumulate după primele două etape.

Trupa lui Chivu se află la egalitate cu Lazio, rivala AC Milan, Como și Bologna.

