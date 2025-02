UPDATE EXCLUSIV Stenograme din dosarul DNA în ”Portul Constanța”: Șefii locali PSD ”au o influență majoră în procedurile de numire în funcții” / Discuții de la împărțirea presupuselor șpăgi: ”Mă, ce piuie, ce piuie? (…) Am dat prizele jos”

Zeci de percheziții au avut loc în Portul Constanța și în mai multe locații din Eforie, București, Năvodari, luni dimineață, transmite Info Sud-Est. Ancheta, așa cum arată conform informațiilor ISE și G4Media, ajunge și la foștii vameși Eugen Bogatu, Aurelian Pilcă și la firmele acestora pe care le gestionează împreună cu Ion Dumitru.

UPDATE 20:18 Ion Dumitrache a transmis presei că se suspendă din toate funcțiile politice:

”În urma demarării unei anchete de către Direcția Națională Anticorupție, domnul Ion Dumitrache, președintele PSD Municipiul Constanța, a decis să se suspende din toate funcțiile politice pe care le deține în cadrul partidului, până la clarificarea situației juridice. În conformitate cu Statutul PSD, conducerea organizației municipale va fi preluată interimar de prim-vicepreședintele Costin Răsăuțeanu, care va asigura continuitatea activităților politice și administrative ale filialei PSD Constanța. PSD Municipiul Constanța își reafirmă angajamentul față de principiile transparenței, integrității și respectării legii și va colabora cu toate instituțiile statului pentru clarificarea acestei situații”, a transmis PSD Constanța luni seară.

Investigația procurorilor ajunge și la șeful PSD Constanța Ion Dumitrache, Vasile Costea, om de afaceri cunoscut pe plan local ca fiind apropriat de fosta administrație Radu Mazăre-Nicușor Constinescu etc. Ancheta ajunge inclusiv la George Vișan, directorul comercial din Portul Constanța, foarte apropiat de fosta administrație Mazăre-Constantinescu. Toți sunt cunoscuți pe plan local pentru influența lor în Portul Constanța. Vezi detalii aici.

Pilcă și Dumitru ar fi dat, susțin procurorii, aproximativ 100.000 de euro pentru a beneficia de dana 120. Banii au ajuns la ofițeri sub acoperire ai DNA care au strâns, în mai multe etape, timp de mai multe luni, milioane de euro de la inculpați, susțin procurorii.

Aurelian Pilcă și Eugen Bogatu au mai avut probleme penale anterior. Pilcă a fost achitat, în 2011, iar în alt dosar, Eugen Bogatu a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare, în 2015. G4Media și ISE au arătat în septembrie 2023 cum DNA a finalizat un singur caz cu condamnare la închisoare, în ultimii 20 de ani. În alte dosare, instanțele au pronunțat achitări sau închisoare cu suspendare.

”Negocierea” lui Pilcă și Bogatu ar fi avut loc la Golful Pescarilor din Agigea, deținut de ginerele primarului PSD Cristian Cârjaliu, trimis în judecată de DNA în 2020 pentru expropriere abuzivă și achitat în primă instanță de Tribunalul Constanța. În 16 ianuarie 2025, Curtea de Apel Constanța a decis ca dosarul să fie trimis la Tribunal pentru rejudecare. Citește mai multe aici.

Costea și ABC Val

Procurorii mai arată că Vasile Costea, șeful ABC Val și unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri locali în epoca Mazăre-Constantinescu, ar fi dat printre cele mai importante sume de bani ofițerilor sub acoperire ai DNA.

Cea mai cunoscută firmă a lui Vasile Costea, ABC Val, este abonată la banii publici încă din vremea lui Radu Mazăre. Citește detalii aici.

Procurorii susțin că Vasile Costea beneficia de sprijinul unui apropiat, funcționar în compania care administrează Portul Constanța, Cătălin Viorel Cristea, cu care ar fi avut o relație de peste 30 de ani.

Vasile Costea este un om de afaceri foarte cunoscut pe plan local și care a mai fost trimis în judecată pentru dare de mită fostului șef al Curții de Apel Constanța, Nicolae Stanciu, tatăl fostului șef DNA Constanța, Mihai Stanciu. Vasile Costea și Nicolae Stanciu au fost achitați definitiv în 2022.

Vasile Costea, susțin procurorii DNA, ar fi promis o șpagă de 400.000 de euro, 100.000 la semnare și câte 100.000 în tranșe”:

”(…) Am intrat împreună în biroul acestuia, iar Cristea Viorel a făcut prezentările. În continuare Costea Vasile a spus că ar fi mai bine ca pe parcursul discuțiilor telefoanele mobile să stea în altă încăpere, moment în care Cristea Viorel a luat telefoanele fiecăruia și le-a dus într-o cameră alăturată. La începutul discuției, Costea Vasile ne-a spus că speră ca totul să decurgă ca între bărbați, cu seriozitate, iar la un moment dat, discuțiile vor fi purtate doar între mine și el, cerându-i lui Cristea Viorel să nu se supere. De asemenea, Costea Vasile ne-a spus că, periodic, el cheamă pe cineva care îi ,,scanează” biroul pentru a nu avea instalată tehnică de ascultare. În continuare, Costea Vasile și-a manifestat dorința ca, la întâlnirile pe care le vom avea, să nu vorbim, ci să comunicăm prin scris, iar apoi să rupem bilețelele și să le aruncăm în WC. Am stabilit împreună, ca viitoarele întâlniri să se desfășoare în alte locații, excluzând sediul firmei și locurile publice. Discuțiile s-au purtat în sensul facilitării conducerii CNAPM S.A. a câștigării de licitații de către firma lui Costea Vasile care a dat indicații despre modul în care ar trebui organizate aceste licitații, astfel încât să nu întâmpine probleme în a le câștiga. De asemenea, Costea Vasile a spus că licitațiile la care se va înscrie trebuie să fie atractive din punct de vedere financiar, pentru ca toată lumea să aibă de câștigat, lăsându-mi de înțeles că este dispus să ofere sume de bani în schimbul câștigării licitațiilor. Astfel, Cristea Viorel, a afirmat că pentru una dintre licitații, studiul de fezabilitate este aproape gata, iar când va fi finalizat nu se va publica până când prețurile nu vor fi stabilite împreună cu Costea Viorel. În acest sens, Costea Vasile mi-a spus să ne scriem numerele de telefon pe bilețele, le-am notat și am făcut schimb, stabilind că atunci când vrem să ne întâlnim în mod conspirat, să ne scriem mesaje prin intermediul aplicației Whatsapp, sub forma unei invitații la cafea (…)”.

Costea îi povestește ofițerului sub acoperire cum își ”curăță săptămânal” biroul de teama interceptărilor autorităților:

COSTEA VASILE: Io aicea vin și-mi fac curat săptămânal, da? Nu am găsit niciodată nimic. Am găsit un ăla și l-am rupt, săracu’, da’ l-am pus la loc. Era un … e un metal. Cred că o bară de metal. Zic ”bă, ce piuie…”.

DIMA ALEXANDRU-CRISTIAN: O fi al …(neinteligibil)… (ofițerul sub acoperire al DNA, n.red.).

COSTEA VASILE: Zic ”mă, ce piuie, ce piuie ?”. Am dat jos. Nu ne-am dat seama. Era lângă o priză. Am dat prizele jos, am dat în, în birou. Zic ”băi, e ce…ia, desfă-l mă, rupe-l !”. L-am scos afară și l-am desfăcut. Cred c-au uitat ăia o bucățică de metal în…în toată chestia asta. Dar asta nu… asta nu înseamnă că în momentul în care avem ceva de discutat, trebuie să discutăm pe gură.

DIMA ALEXANDRU-CRISTIAN: Asta zic…

COSTEA VASILE: Da, rupem, scriem și … pe gură și cu asta basta.

DIMA ALEXANDRU-CRISTIAN: De exemplu, îi propusesem lu’ Viorel … cu mașina, undeva … nu cu mașina portului, Doamne ferește așa…(…)

COSTEA VASILE: Știi ce se întâmplă? Indiferent … siguranța este mai importantă decât orice. Și mai … decât orice. Și când spun decât orice, înseamnă decât orice. (…)”.

Procurorii îl mai acuză pe Costea de ”un gest de eleganță” de 30.000 de lei pe care i-ar fi dat ofițerului sub acoperire al DNA pentru a încasa mai rapid o factură de aproximativ 1 milion de euro de la Portul Constanța și subliniind că e dispus și la alte gesturi similare, conform anchetatorilor.

Procurorii mai susțin că omul de afaceri Vasile Costea ar fi promis investigatorului sub acoperire suma totală de aproximativ 1.500.000 euro, care urma să fie direcționat către funcționarii publici din cadrul companiei care administrează Portul Constanța, pentru a obține ”trei contracte de achiziție publică, precum și pentru modificarea unui al patrulea contract aflat în derulare”.

Un alt nume care apare în anchetă este cel al lui George Vișan, director comercial în Portul Constanța, o figură foarte cunoscută pe plan local din epoca Radu Mazăre, cu relații apropiate și cu actuala conducere a organizației locale a PSD. Acesta, spun procurorii DNA, ar fi fost de acord să împartă o mită pentru atribuirea unor terenuri ofițerului DNA sub acoperire:

” (…) DIMA ALEXANDRU-CRISTIAN: …omu’ ăsta-i de drum lung. Dacă intrăm pe un drum lung cu ăsta…

VIȘAN GEORGE-GABRIEL: Da, mă! O să mai dea un mic şi-o cinzeacă.

DIMA ALEXANDRU-CRISTIAN: Nu, nu …[neinteligibil]… mi-a zis …[neinteligibil]… că pe urmă e investiţie 15%. După aia….

VIȘAN GEORGE-GABRIEL: Da, OK! OK

DIMA ALEXANDRU-CRISTIAN: M-ai înţeles?

VIȘAN GEORGE-GABRIEL: OK, OK. Eee, vezi că vii de acasă?! …[râde]…

De asemenea, la finalul dialogului îi spune investigatorului cu identitate atribuită DIMA ALEXANDRU-CRISTIAN modalitatea în care ar trebui LILIAC DANIEL să remită sumele de bani:

”(…) DIMA ALEXANDRU-CRISTIAN: Bun, și-atuncea să mi-l …[neinteligibil]… Nu-i de bună credintă!? Să-l dea de acuma, nu?

VIȘAN GEORGE-GABRIEL: Jumate înainte …[neinteligibil]…după…. (…)”

Dialogul dintre cei doi continuă prin stabilirea etapelor de atribuire a terenurilor:

DIMA ALEXANDRU-CRISTIAN: (…) Dar oricum, nu… Cam în cât timp a zis să ridicăm …[neinteligibil]…. Cum, care-i …[neinteligibil]… juridic?

VIȘAN GEORGE-GABRIEL: Stai așa! Ăăă… Păi, le bag în comisii, fac rapoarte și o să intre în… în următorul C.A. După ce iese din C.A., mai are o lună de zile până…

DIMA ALEXANDRU-CRISTIAN: Adică-n ianuarie.

VIȘAN GEORGE-GABRIEL: Bun, suntem așa: ianuarie primul C.A..

DIMA ALEXANDRU-CRISTIAN: Da.

VIȘAN GEORGE-GABRIEL: Realist!

DIMA ALEXANDRU-CRISTIAN: Da, da, da.

VIȘAN GEORGE-GABRIEL: Mai avem săptămâna viitoare și pe urmă intri-n sărbători, n-ai!

DIMA ALEXANDRU-CRISTIAN: Aha.

VIȘAN GEORGE-GABRIEL: Hai să zici că-i faci raportul, în ianuarie… C.A.-ul. Ianuarie C.A.-ul, februarie licitația. Da? Ăla e termenul, 30 de zile după ce am semnat tot în C.A. Publicare, ce mai e…

Astfel, constatăm că VIȘAN GEORGE-GABRIEL se implică activ în atribuirea celor două terenuri către LILIAC DANIEL (…).”

Influența liderilor locali PSD

Speța este anchetată de DNA, structura centrală, iar acuzațiile procurorilor ajung inclusiv la Ion Dumitrache, șeful PSD municipiu.

Conform informațiilor G4Media și ISE, Ion Dumitrache era informat constant de angajații din Portul Constanța despre cum decurg anumite acțiuni, asemenea unui șef de facto al zonei.

De precizat și faptul că Felix Stroe și Ion Dumitrache continuă să conducă PSD Constanța după ce au pierdut alegerile locale și județene timp de două mandate (8 ani consecutiv), în favoarea PNL.

Procurorii susțin că Felix Stroe și Ion Dumitrache, șefii locali ai PSD, ”au o influență majoră în procedurile de numire în funcțiile din CN APM Constanța”:

”(…) DUMITRACHE ION: Ăăă, e, mai e și cu Marina, dar, ă… acolo discutăm. Mă interesează…cum se pune problema, că e un zvon cu CATANĂ, cu ceva?

TEODORESCU MIHAI: Ce zvon cu CATANĂ?

DUMITRACHE ION: Că te-ar schimba?

TEODORESCU MIHAI: Că voi vreți să mă schimbați. (…)

TEODORESCU MIHAI: În afară de domnul ministru, la cine credeți c-ar mai trebui să discutăm, ca să fie… sau la cine puteți dumneavoastră să înaintați o discuție de genul acesta, ca să…

DUMITRACHE ION: Păi…TUDOSE … m-am întâlnit cu el, PAUL STĂNESCU, să vorbesc…

TEODORESCU MIHAI: Adică la…la cine credeți dumneavoastră c-ar fi ok să mai… (…)

DUMITRACHE ION: Eu te susțin până-n pânzele albe! Ăăă… FELIX m-a sunat mai acum vreo două zile și mi-a zis că s-a văzut la CPN, așa…la care io n-am ajuns, ăăă și dom’ ministru i-a …(n.n. neinteligibil)… și mie mi-a zis de asta, de directorul oper… operațional aici… să-i dau un om. Și io am zis că nu mă interesează. Io vreau doar…partea asta de… să susțin. …( n.n. neinteligibil)… nu mă interesează.

TEODORESCU MIHAI: Eu unu’… (…)

DUMITRACHE ION: Îmi asum. Îmi asum, așa cum.. Eu o să discut cu el să-i spun: „Băi, nu te băga pă APC. Ia-ți, ai pus la (n.n. neinteligibil) ia-ți AN…ANR-ul, alea dar…

TEODORESCU MIHAI: ANR-ul? Dar cine a luat ANR-ul până la urmă? Că eu tot nu înțeleg mișcarea asta (n.n. neinteligibil). Te rog să mă crezi că nu am înțeles-o. (…)”

TEODORESCU MIHAI: Bun. Atunci măcar ca să știu, cu FELIX poți s-o…reglezi?

DUMITRACHE ION: Păi…categoric.

TEODORESCU MIHAI: Ca să nu existe discuții? Și la București am înțeles, pă aripa Stănescu, pă aripa Tudose…

DUMITRACHE ION: Da. Da’ și președintele, ai văzut că nu e…nu e așa, și mai ales acuma, când am câștigat alegerile la municipiu, nu poți să…! Că i-am bătut cu 4% diferență pă AUR pe USR, că zicea Tudose: “Bă, cum ai făcut, bă, acolo?!” Am luat alalteieri masa cu el, cu EDUARD MARTIN, cu CRISTINA… Și zice: “Cum ai reușit, bă, că ne-ai dat (…neinteligibil…), ne uitam și nu ne venea să credem!” (…)

DUMITRACHE ION: Hai mă, ce…Când ne-am văzut..ăăă…când am fost la domn’ ministru și mi-a dat… Că și alea două locuri care în C.A. nu le-am (n.n. neinteligibil) Și unu’ îi a lu’ CATANĂ și i-a zis lu’ BOGDAN “bă, mi-l scoți de-acolo, că e al Constanței”. Și asta lu’….săptămâna viitoare să ne ocupăm și să trimitem doi oameni în C.A.

TEODORESCU MIHAI: Io ți-am zis data trecută. (…)

Un alt plan al discuției dintre cei doi este reprezentat de interesul lui DUMITRACHE ION ca TEODORESCU MIHAI să o numească pe IFIMOV OTILIA la ,,achiziții” sau pe un alt post/funcție important/ă în cadrul CN APM Constanța:

”(…) DUMITRACHE ION: (n.n. neinteligibil) Da. Ce părere ai de OTILIA asta? Unde….?/(…)

DUMITRACHE ION: Nu poa’ să revină acolo unde a fost? Nu poate,,,?

TEODORESCU MIHAI: La Achiziții. Vrei?

(…) TEODORESCU MIHAI: Nu știu, într-un loc. Avem două locuri libere. Nu vrei să negociem pentru ea un post de director să stăm liniștiți?/DUMITRACHE ION: Păi pe ce să… asta bătem acuma, dar..

TEODORESCU MIHAI: Păi da, dar trebuie să luăm amândoi acceptul. Io trebuie să mă duc cu… să zic, că nu pot să-l sar pe… tre să mă duc să-i zic.

DUMITRACHE ION: Păi mergem împreună la București.

(…) TEODORESCU MIHAI: Întreab-o ce vrea din astea două libere, dacă vrea ăla de proiecte, dacă vrea ăsta de operațiuni portuare, dacă crede că poate să le ducă. Dacă nu, știi că este discuția asta majoră acuma cu contractul cu Tridentul și cu ce va urma. Eu am un Memorandum care tocmai s-a aprobat azi de guvern, pe lângă alte lucruri, care îmi aprobă mai multe posturi, mai multe.. și trebuie să schimb organigrama. O discutăm organigrama împreună dacă vrei…

DUMITRACHE ION: Da. Păi e mai bine așa.

TEODORESCU MIHAI: Da. Și… creăm ceva frumos și-am terminat povestea.

DUMITRACHE ION: (n.n. neinteligibil) Eu, dacă am bătut palma cu tine să știi că nu mă interesează în mod deosebit, chiar dacă (n.n. neinteligibil) să vin eu să pun. Nu mă interesează. Dacă eu știu că tu… și am bătut, că nu am.. io nu am chestii care să abată așa și nu o să vin vreodată. (…)

În ancheta procurorilor apare și polițistul Ionuț Voinescu, șeful Gărzii de Coastă Constanța, care ar fi dat șpagă pentru ”facilitarea încheierii în condiții avantajoase a unui contract de închiriere privind un teren aflat în patrimoniul CN APM Constanța”.

