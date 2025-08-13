A murit Vladimir Socor, expert în spațiul ex-sovietic

Analistul politic Vladimir Socor (80 de ani) a murit, potrivit unui anunț pe rețelele sociale al președintelui Consiliului Fundației Saratoga, Glen Howard.

Socor a fost un expert cu recunoaștere internațională în istoria și relațiile dintre țările ex-sovietice.

Cercetările sale au fost citate și în raportul final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, care a stat la baza condamnării oficiale a regimului comunist din România.

„Am pierdut o personalitate importantă în domeniul analizei Rusiei. Locul său este imposibil de umplut. Pasiunea lui Vlad pentru analiză și cercetare a început la Radio Europa Liberă în anii 1980 și continuă până în prezent”, a scris Glen Howard.

Vladimir Socor s-a născut pe 3 august 1945, la București. El s-a specializat pe probleme de securitate regională, afaceri externe rusești și conflicte secesioniste, potrivit TVR.

În perioada anilor 1983–1994, a colaborat la postul de radio Europa Liberă și la Radio Liberty Research Institute din Munchen.

Ulterior, a lucrat ca analist la Jamestown Foundation și la Institute for Advanced Strategic and Political Studies, ambele în Washington, DC, SUA.