EXCLUSIV România a avut rate de participare sub limitele „acceptabile” la TIMSS 2023 – singurul studiu internațional care a semnalat performanțe bune pentru elevii români de clasa a IV-a la Matematică. Ce spune organizatorul internațional

România a avut rate de participare sub limitele „acceptabile" la TIMSS 2023 – singurul studiu internațional care a semnalat performanțe bune pentru elevii români de clasa a IV-a la Matematică. Ce spune organizatorul internațional

„O rată mai scăzută de participare nu înseamnă, în mod necesar, că rezultatele sunt mai puțin valide, mai puțin utile, mai puțin reprezentative”, afirmă Asociația Internațională pentru Evaluarea Performanței Educaționale (IEA) în răspunsul trimis la solicitarea Edupedu.ro. În România, testarea a fost aplicată de Universitatea din București, care la întrebările Edupedu.ro a susținut că ratele scăzute de participare nu pun sub semnul întrebării rezultatele: „datele obținute rămân valide și reprezentative”.

Universitatea din București precizează la solicitarea Edupedu.ro că situația a fost cauzată de suprapunerea perioadei de desfășurare a studiului cu greva generală din învățământ, din mai-iunie 2023.

TIMSS 2023 a fost prezentat, sumar, de autoritățile române și de organizatorul local, Universitatea din București (UB), la sfârșitul anului trecut, fără să fie urmat, până în acest moment, de o analiză de țară, așa cum s-a întâmplat rapid în cazul precedentului studiu TIMSS, cel din 2019. Universitatea din București precizează, acum, că raportul final pentru România „va fi publicat în jurul datei de 1 octombrie 2025”.

Ce este TIMSS și ce a relevat el în privința elevilor români, în ediția 2023

TIMSS 2023 este Studiul privind tendințele internaționale în matematică și științe, realizat de Asociația Internațională pentru Evaluarea Performanței Educaționale (IEA), care realizează și studiul internațional privind literația copiilor, PIRLS. TIMSS este un studiu organizat separat de cel al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), PISA, iar scopul său este să evalueze competențele copiilor de clasa a IV-a și a celor de clasa a VIII-a la matematică și științe.

Ultima ediție TIMSS a fost notabilă, prin rezultatele sale, pentru faptul că a indicat o categorie de elevi români unde există rezultate bune din punct de vedere al performanței școlare: elevii de clasa a IV-a și rezultatele lor la matematică. Alte studii, precum PISA, au indicat în ultimii ani un grad ridicat al analfabetismului funcțional în rândul elevilor mai mari, la matematică sau științe.

Mai precis, după cum a relatat în decembrie 2024 Edupedu.ro, elevii români de clasa a IV-a ar fi obținut în medie rezultate notabile la matematică, situație care se deteriorează, însă, pe parcursul gimnaziului: la clasa a VIII-a, procentul elevilor aflați în situație de analfabetism numeric și științific față de clasa a IV-a era aproape triplu.

Situația a fost relatată pe larg de Edupedu.ro. Însă autoritățile române și Universitatea din București s-au rezumat la publicarea unor comunicate sumare – aici cel al UB, aici cel al Ministerului Educației și Cercetării. Comunicatele precizau la final: „Raportul național va fi publicat de specialiștii Universității din București la o dată ce va fi anunțată ulterior” – lucru care, spun acum reprezentanții UB, se va întâmpla peste două săptămâni.

În România, comunicarea UB și MEC i-a prezentat ca responsabili pentru organizarea TIMSS, din partea universității, pe Daniela Avârvare, coordonatoare națională, respectiv pe Lucian Ciolan, prorector și reprezentantul României la Adunarea Generală IEA, organizația care desfășoară studiul internațional. Reprezentanții de comunicare ai IEA, în schimburile de mesaje cu redactorul Edupedu.ro, au semnalat alți doi reprezentanți ai UB – Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Dragoș Iliescu și Vlad Burtăverde, drept coordonatori de cercetare națională.

Edupedu.ro a transmis întrebările pe tema TIMSS prin biroul de presă al Universității din București. Răspunsurile au fost asumate de universitate, fără să fie nominalizat un autor.

Participare românească – sub „pragul minim acceptabil pentru ratele de participare”

În documentația ce însoțește studiul TIMSS 2023, Edupedu.ro a constatat că, în cazul ratelor de participare, România figurează în rândul celor câteva țări unde există note privind neconformități legate de criteriile studiului.

Notele de subsol cu marcajul aferent României – 3 linii orizontale paralele / Sursa: TIMSS 2023

În cazul ratei de participare la evaluarea de clasa a IV-a, România apare, alături de o singură altă țară, Albania, cu un marcaj ce reprezintă faptul că țara „nu a întrunit criteriile pentru ratele de participare la eșantion”. Totodată, în cazul României sunt consemnate rate de participare sub cele care, potrivit documentației citate, sunt considerate sub ratele minime de participare.

Mai precis, ratele minime de participare notate în document au fost de: 85% dintre școli, 95% dintre clase, 85% dintre elevi sau o rată combinată de 75% pentru cele 3 tipuri de participări. În cazul României, la nivelul clasei a IV-a, ratele de participare au fost:

69%, respectiv 71% dintre școli înainte și după înlocuiri ( sub pragul minim )

) 98% pentru participarea claselor (peste pragul minim)

87% pentru participarea elevilor (peste pragul minim)

59-60% participare generală (sub pragul minim)

Sursa: Date de participare – Clasa a IV-a – TIMSS 2023

În cazul ratei de participare la evaluarea de clasa a VIII-a, România figurează cu aceeași notă privind faptul că „nu a întrunit criteriile pentru ratele de participare la eșantion”, situație care se mai află, la acest nivel, doar SUA și Noua Zeelandă.

Și în privința ratelor de participare la clasa a VIII-a pragurile minime au fost de: 85% dintre școli, 95% dintre clase, 85% dintre elevi sau o rată combinată de 75% pentru cele 3 tipuri de participări. În cazul României, la nivelul clasei a VIII-a, ratele de participare au fost:

65%, respectiv 68% dintre școli înainte și după înlocuiri ( sub pragul minim )

) 98% pentru participarea claselor (peste pragul minim)

87% pentru participarea elevilor (peste pragul minim)

56-58% pentru participarea generală (sub pragul minim)

Sursa: Date de participare – clasa a VIII-a – TIMSS 2023

Cu toate că aceste note ce însoțesc raportul TIMSS sugerează probleme în privința folosirii datelor, rezultatele pentru România sunt incluse, totuși, în studiu și folosite comparativ cu cele din alte țări participante. Drept urmare, Edupedu.ro a solicitat organizatorilor să lămurească în ce măsură sunt sau nu relevante datele pentru România.

Ce spune organizatorul internațional, IEA

Organizația internațională, IEA, menționează în răspunsurile sale trimise redacției la solicitarea Edupedu.ro că în astfel de cazuri este de preferat o rată de participare mare, care respectă standardele, dar că una mai redusă nu înseamnă automat că rezultatele ar fi mai puțin valide, mai puțin utile sau mai puțin reprezentative. „O participare mai largă oferă utilizatorului de rezultate mai multă încredere în acestea, dar o rată mai scăzută de participare nu înseamnă, în mod necesar, că rezultatele sunt mai puțin valide, mai puțin utile, mai puțin reprezentative”, notează răspunsul oficial.

Organizația arată că orice informație ar fi fost primită de la nivel local și care ar fi afectat interpretarea rezultatelor ar fi fost publicată în raportul tehnic. „Nu deținem alte informații care să influențeze interpretarea datelor, pe lângă ceea ce s-a publicat deja”, spune iEA prin răspunsul transmis de Eugenio Gonzales, director senior de cercetare – TIMSS&PIRLS International Study Center din cadrul Boston College.

„Suntem încrezători și susținem rezultatele pe care le raportăm pentru România”, precizează acesta.