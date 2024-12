EXCLUSIV Noi înregistrări cu generalul SRI Dumitru Dumbravă: ”O să apară soarele și pe aleea dvs. Și o să ajungeți în Emirate să vă rezolvați problemele financiare” / SURSE Dumbravă a reclamat-o pe procuroarea Iorga Moraru la Inspecția Judiciară pentru că nu ar ține cont de înregistrarea pe care o consideră favorabilă apărării

Generalul SRI (r) Dumitru Dumbravă a reclamat-o pe procuroarea DNA Mihaiela Iorga Moraru la Inspecția Judiciară pentru că aceasta ar ignora o înregistrare pe care generalul SRI o consideră în favoarea lui, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Sesizarea la IJ ar fi fost depusă la începutul lunii decembrie 2024.

Generalul reclamă o probă pe care o consideră cheie. E vorba de înregistrarea unei discuții din 31 august 2023 dintre Dumitru Dumbravă, omul de afaceri-denunțător Cătălin Hideg și intermediarul Dan Tocaci.

Potrivit acestei înregistrări, Cătălin Hideg și Dan Tocaci ar fi venit la generalul SRI (r) Dumitru Dumbravă să îl convingă să preia cazul lui Hideg, prin firma sa de consultanță și prin intermediul avocatului Doru Trăilă. Lucru care s-a întâmplat în noiembrie 2023.

Hideg și compania lui Sanimed sunt judecați din 2022 pentru o presupusă fraudă cu fonduri europene ca urmare a unui dosar instrumentat de Parchetul European (EPPO). La cea vreme (august 2023), dosarul era în faza de cameră preliminară (nu începuse încă judecata pe fond). Cătălin Hideg avea (ca și acum) intredicția de a părăsi țara.

În înregistrare, omul de afaceri se plânge că are conturile și activele blocate de ancheta EPPO, nu poate face plăți și nu își poate continua activitatea pentru că partenerii companiei sale se feresc să mai cumpere aparatură medicală după ce firma a fost trimisă în judecată. Hideg spune în înregistrare că vrea să i se ridice controlul judiciar astfel încât să plece din țară, în Dubai, ca să aducă bani de acolo pentru firmă. El susține că are bani în casete de valori din Emirate și că se întoarce în țară, dacă ar fi lăsat de judecători să plece.

Pe parcursul discuției, generalul Dumbravă i-a propus omului de afaceri să aștepte până în octombrie 2023 când Curtea de Apel București urma să se pronunțe în camera preliminară, iar – până atunci – să continue cu avocații pe care îi avea deja.

Potrivit înregistrării, Hideg încearcă să îl convingă pe generalul Dumbravă să îi rezolve problema astfel încât instanțele să îi ridice intredicția a părăsi țara.

<< DUMBRAVĂ: Eu vă mint frumos dacă vreți. Dar nu sunt genul. E evaluarea reală. Deci, propunerea mea haideți să punem pe hold. Speranța mea este că în luna asta… cât mai e o lună jumate, 2 luni, aproape. Se va ...o să apară soarele și pe aleea dumneavoastră. Și o să ajungeți în Emirate să vă rezolvați problemele financiare. Și reluăm discuția după.

HIDEG: Și cum vedeți că dacă nu reușesc acuma până la următorul termen? Ce facem?

DUMBRAVĂ: Păi pe cât e?

HIDEG: Pe 4, luni. După aia mai stau 2 luni.

DUMBRAVĂ: Acum e un cartuș.

HIDEG: Da era un cartuș acuma de aia spun că trebuia să…

DUMBRAVĂ: … care trebuia tras.

HIDEG: Eu nu zic că am să plec undeva sau nu sunt serios sau.,.

DUMBRAVĂ: Nu-i vorba de asta, chiar nu-i vorba de asta? Haide că ar putea ridica controlul, că ce să faci? Și plus că asta cu plecatul unde pleci? Ca daca vrea cineva sa te aducă…Lumea e prea mică ca să….

HIDEG: Asta e o tâmpenie.

DUMBRAVĂ: Nu vedeți că îi aduce din Italia?

HIDEG: Păi de asta spun cine credeți că mai asigură acuma? Să.. de ce sa fugi de un proces. Oricum procesul nu va fi cred eu de lungă durata. Sau, poate nu.

DUMBRAVĂ: Eu vă spun că la anul pe vremea asta va fi tranșat. Deci vreau să spun că nu prindem cu proces prezidențiale. O să vedeți că nu în august că na e vacanță, e asta. Dar prin octombrie anul viitor va fi tranșat. Pentru că din perspectiva parchetului și din ce am văzut eu și din experiența pe care o am e un proces simplu, nu e complicat. E foarte simplu și poate să meargă foarte repede. Și cred că ăsta este un avantaj până la urmă. Că e chestia aia – se tranșează situația, se clarifică situația și vă vedeți în continuare de viață, de business. De copil, de nou-născut. Pentru că e mai complicat. Știți mai bine decât mine. Să fiți tată, vă dați seama. Trebuie să faceți. Pampers să mai inventați ceva pentru nou-născut, o pudră specială.

HIDEG: Atunci propuneți să stăm până ajungem sau…. acum interveniți la celălalt.

DUMBRAVĂ: Nu!

HIDEG: Celălalt probabil pentru întoarcerea la rechizitoriu (procesul în cameră preliminară în care judecătorul putea lua decizia de a restitui dosarul lui Hideg la parchet – n.r.).

DUMBRAVĂ: Păi până acolo aveți avocați. Nu?

HIDEG: Da!

DUMBRAVĂ: Păi atunci epuizați partea asta, cât aveți asistență de asta cu avocați, plătită.

HIDEG: …. Și eu da atunci, cu ce naibii fac? Că eu de atunci oricum că se întâmplă, se întâmplă, se întoarce, nu se întoarce tot aia.

DUMBRAVĂ: Ne mai gândim, ne mai vine vreo idee, se mai întâmplă ceva? Știți cum e – Dumnezeu e mare. Se mai întâmplă. Știți cum e, nu puteți s-o duceți numai de asta, numai cu rău pe negativ. Mai trebuie sa se întâmple și ceva pozitiv. Dar altă idee, acuma chiar nu am. Eu pe asta, pe avocat (Doru Trăilă – n.r.), încă o dată, l-am rugat, avem o relație civilizată, lucrez cu el. Ne completăm, ne asta, dar nu pot să îi dau ordin. Să zic: ”Gata! Ia dosarul oricum ar fi!” Nu am cum. Aș putea să-i spun: ”Hai să luăm pro bono!”, adică să fie, să lucrăm gratis pe speța asta. Având în vedere că…. Adică asta aș putea să mă gândesc pentru că. Nu. Iar, așa cum am spus el nu e ieftin. Și iarăși serviciile noastre nu sunt ieftine deloc pentru că sunt costisitoare, știți, adică. Da și nu pot să-l oblig să….

HIDEG: V-am zis de data trecută că am această problemă. Cu plecatul.

DUMBRAVĂ: Și eu vă spun că nu pot, eu nu pot, e ilegal să vă spun, să vă garantez: ”Da!”, o să fac ceva și o să scot o baghetă magică și o să puteți pleca. Nu pot să fac treaba asta. Dacă se întâmplă, doamne ajută. Da nu pot eu să garantez chestia asta. Pentru că repet, ar fi ilegal. Și n-am cum! Chiar n-am cum să zic >>, este un fragment relevant din înregistrare.

ASCULTĂ ÎNREGISTRAREA AUDIO AICI

Generalul Dumbravă consideră înregistrarea favorabilă și a reclamat-o pe procuroarea Iorga Moraru că nu ține cont de ea

În sesizarea depusă la Inspecția Judiciară, generalul SRI o acuză pe procuroarea DNA, Mihaiela Iorga Moraru – cea care instrumentează dosarul lui și al generalului SRI (r) Florian Coldea – de exercitarea funcției cu rea credință sau gravă neglijență, au explicat pentru G4Media.ro surse judiciare.

Generalul susține că procuroarea că nu ar ține cont de această înregistrare pe care o consideră favorabilă lui și pe care ar fi depus-o la dosar chiar din noaptea de 23 spre 24 mai 2024, când a fost inculpat, au explicat aceleași surse.

Generalul invocă articolul 306 alineatul 3 din Codul de procedură penală potrivit căruia:

”(3) După începerea urmăririi penale, organele de cercetare penală strâng şi administrează probele, atât în favoarea, cât şi în defavoarea suspectului ori inculpatului.”

Dumbravă, ca și Coldea, acuză și erori de redare a înregistrărilor

Dumitru Dumbravă acuză și erori de redare în stenogramele DNA care transpun conținutul înregistrărilor depuse la dosar atât de generali, cât și de omul de afaceri denunțător Cătălin Hideg. Este o acuzație similară cu cea adusă de generalul Florian Coldea.

În octombrie, Coldea a emis un comunicat de presă în care a acuzat-o pe procuroarea DNA Mihaela Iorga Moraru căar fi a trunchiat și distorsionat intenționat stenogramele din dosar. Coldea a prezentat două exemple de transcrieri ale unor înregistrări despre care susține că sunt distorsionate de Iorga Moraru. Vezi detalii aici.

În replică, procuroarea DNA a dispus reascultarea înregistrărilor și îndreptarea erorilor de redare.

Cu toate acestea, în plângerea de la Inspecția judiciară, după o lună de la măsurile dispuse de procurorare, generalul Dumbravă reclamă în continuare erori de redare.

Generalul SRI o acuză pe procuroare și că ar fi dat presei ordonanța de inculpare înainte să li se comunice oficial și cu tot cu date personale

În plângerea de la Inspecția judiciară, generalul Dumitru Dumbravă o acuză pe procuroarea Iorga Moraru și de ”nerespectarea confidențialității” documentelor din dosar, au declarat surse judiciare pentru G4Media.ro.

Dumbravă reclamă faptul că ordonanța – prin care au fost inculpați el și generalul Coldea – a apărut pe internet chiar dinainte să le fie comunicată și cu tot cu date personale, potrivit acelorași surse.

Ce spune generalul Dumbravă

Până la ora publicării acestui articol, generalul SRI Dumitru Dumbravă nu a răspuns solicitărilor G4Media.ro de a explica de ce a reclamat-o la Inspecția Judiciară pe procuroarea de caz, Mihaiela Iorga Moraru.

Ce spune procuroarea Iorga Moraru

Contactată de G4media.ro, procuroarea DNA Mihaiela Iorga Moraru nu a dorit să răspundă reclamațiilor formulate la IJ de către generalul SRI (r) Dumitru Dumbravă.

Ce spune DNA

Reclamații similare celor făcute de generalul Dumbravă au fost formulate și de generalul Coldea în cererea de recuzare a procuroarei Iorga Moraru de la finalul lunii octombrie.

În ordonanța prin care a respins cererea de recuzare, adjuncta DNA Tatiana Toader a constatat că plângerea privind trunchierea și distorsionarea unor stenograme a rămas lipsită de obiect în condițiile în care șefa Secției de combatere a corupției, care e și procurorul de caz, Mihaiela Iorga Moraru, a dispus deja reascultarea tuturor înregistrărilor, identificarea eventualelor erori de redare și îndreptarea lor.

Cu toate acestea, o lună mai târziu, în decembrie 2024, generalul Dumbravă a reclamat la IJ că problemele din dosar persistă.

În ce privește, refuzul procurorului de caz de a depune la dosar probe considerate relevante de apărare, adjuncta DNA Tatiana Toader a argumentat că anchetatorul este suveran pe dosar și numai el poate decide ”dinamica urmăririi penale”, iar o cenzură a acestuia este realizată de instanță când ia măsuri procesuale (dispune măsuri preventive, trimitere în judecată, etc).

Privind scurgerea în presă a unor informații și documente din dosar pe care doar procurorul de caz le-ar fi deținut – adjuncta DNA a considerat reclamațiile generalilor drept nedovedite și speculative.

Context. În octombrie 2023, așadar după discuția din 31 august 2023, Curtea de apel București a dispus începerea judecății pe fond în dosarul lui Cătălin Hideg.

În noiembrie 2023, Hideg a încheiat un contract de asistență juridică în valoare de 600.000 de euro cu avocatul Doru Trăilă, care avea un contract de consultanță cu generalul Dumitru Dumbravă. Din acești bani, Hideg a plătit efectiv doar 100.000 de euro.

În februarie 2024, omul de afaceri Cătălin Hideg a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare de către judecătorul Cătălin Gabriel Bunea, fost student al avocatului Doru Trăilă. Nemulțumit, Hideg a formulat un denunț la DNA împotriva avocatului Trăilă și a generalilor Coldea și Dumbravă.

El susține acum că, în realitate, contractul de asistență juridică a fost un paravan pentru trafic de influență.

Pe 24 mai 2024, DNA i-a inculpat pe avocatul Doru Trăilă și pe generalii SRI în rezervă Dumitru Dumbravă și Florian Coldea pentru trafic de influență. Cei trei sunt acuzați că l-ar fi ajutat pe omul de afaceri Cătălin Hideg să obțină o condamnare cu suspendare și să i se ridice controlul judiciar în dosarul de fraudă cu fonduri europene instrumentat de Parchetul European.

Citește mai jos transcriptul înregistrării din 31 august 2023 depuse la dosar de generalul SRI (r) Dumitru Dumbravă pe care o consideră favoravilă apărării

REDAREA DISCUTIEI PURTATE IN DATA DE 31.08.2023 INTRE DUMITRU DUMBRAVA, CATALIN HIDEG SI DAN TOCACI

”DUMBRAVĂ: …Sunt 6 oameni care stau pe scara asta. Apă, vreți apă?

TOCACI: Nu că eu am plecat cu apa după mine. Ia apă minerală.

HIDEG: Noi am venit cu mâna goală. Hai că mai rece asta. Pahare. Nu.

HIDEG: Și noi venim mereu cu mâna goală.

DUMBRAVĂ: Doamne ferește, stați liniștit. Deci ce faceți? Hai lăsați că mai e puțin?

HIDEG: Dacă rezist psihic acuma sunt convins că fac o criză de nervi.

DUMBRAVĂ: Țineți-vă bine cu capul ca altfel.

HIDEG: Mi-au venit 3 facturi de curent și e 50.000 de roni.

TOCACI: Domnule general, să vă explic eu care e problema?

HIDEG: Da tu de unde știi mă că eu n-am mai vorbit cu el de o lună. Da explică, explică-i tu. TOCACI: Problema lui este cu businessul. Că același moment că asta voiam să spun. I se blochează business ul. Adică el nu mai poate să producă bani. Deci business ul nu mai produce bani. Banii sunt blocați în Dubai. Vin tot felul de licitații.

Din licitațiile astea și nu poate să participe când nu are bani. Mai departe am dreptate ce spun? Mai departe explică tu? Și că asta ar trebui să meargă. Am spus și așa să meargă în paralel. Într-un fel. Să avem sprijinul și din partea asta. Pe juridic și sprijinul ca să dăm drumul la asta. Să meargă business ul ăsta. Tot ce se producea în business ul ăsta. Se făcea. Am explicat bine dacă n-am explicat.

HIDEG: Da că tu crezi că e așa sintetic? Atunci spune.

Dumbravă [discuții despre inteligența artificială]

Deci revenind la chestiunea asta. Am avut și ieri discuții. Am avut o discuție ieri cu amicul nostru. Și el spune din experiență. El spune din experiența pe care o are. Că situația e și așa complexă. E complicată pe partea penală. Noi n-am făcut încă niciun pas. Într-o direcție pe latura penala. Ca să ducem lucrurile într-o direcție, să le punem pe șina. Ca să-i dăm un prim impuls inițial. Măcar să știm. Că lucrurile merg și s-au angajat într-o direcție bună. Măcar să știm că merge. Și că lucrurile s-au angajat într-o direcție bună. Nu am făcut chestiunea asta. Deci am tatonat avem niște scheme în cap. Avem niște scheme în cap pe care le-am putea aplica dar n-am făcut asta. Situația pe partea de business este la fel de complicată. Dacă amestecăm doua lucruri complicate și încercăm să le facem în același timp riscăm să se aleagă praful de tot. Adică și de business și de penal. De asta și eu înclin să cred că aici.

HIDEG Dar nu le amestecăm.

DUMBRAVA Nu în sensul ca… Resursele noastre sunt limitate. Echipele noastre cu care lucrăm pe zona de comercial- business. Sunt distincte de cele. Care sunt angajate pe partea asta de penal. Și atunci nu avem cum să amestecăm. Adică nu avem putere. Și nu m. Apreciem că ar fi o greșeală. Adică se alege praful de tot. Va spun sincer. Deci, dacă nu aveam…. Pentru că trebuie să le luăm în ordinea priorităților. Eu înțeleg și durerea care vine din zona de business. Dar cât încă mai respiră puțin acolo, e bine. Pe partea asta e moarte clinică. Pe partea de penal. Cat nu dăm un prim imbold, un prim impuls la partea penală ca să știm că vedem o luminiță la capătul tunelului. Să ne apucăm de doua chestii în același timp, e și prea mult și periculos. Eu spun Și din alte experiențe. Riscant, riscant rău. Visa vis de cum ați spus de plecat in acolo ca să aranjați business urile și asta, sunt proceduri, sunt reguli, sunt norme și există această posibilitate fără să putem să spunem acuma că da! într-o lună de zile puteți să plecați. Sau, pentru că numai Dumnezeu știe când se va întâmpla. Speranța noastră este că se va întâmpla mai devreme decât mai târziu. Să va puteți aranja ce aveți de aranjat acolo. Aveam iarăși și aici în cap câteva idei pe care am vrea să le punem în practică. Dar eu atâta vă spun nu e nici o supărare sau nicio de asta dacă spuneți nu așa …,ne oprim aici si mergem , cu ce aveți acuma cu avocații. Un singur sfat pe care vi l-aș da pentru că ați venit așa cum ați venit și vă simt că sunteți un om bun cu suflet bun. Unul din avocații, cel puțin unul din avocații care sunt acum nu e bun. Cel care a făcut pana acuma din ce am citit eu… bălăriile alea, nu sunt… Trebuie să vă luați un alt avocat.

HIDEG E singurul care s-a agitat, pe restul ia durut in cot .

DUMBRAVA Am înțeles este entuziasmul începutului, dar ideea este că trebuie să te agiți și cu știința nu numai cu energie.

HIDEG Atunci haideți să o luăm în ordinea problemelor. Poate să se ducă și naibii că până la urmă.

Dumbrava Nu luați așa.

HIDEG Că nu mai rezist mult? Acuma vin de la Birou am iar doua liste de facturi. Plus că vine creditul la bancă. Nu mai rezist mai mult de sfârșitul anului.

DUMBRAVA Iertați-mă, dar în ce sens moare, adică?

HIDEG Nu se mai vinde, adică a fost atât de defăimat si de denigrată firma asta. Încât toate spitalele fug să mai cumpere marfă de la ea. În detrimentul unor companii străine. Pentru că eu sunt singurul producător român care a mai ținut piept la exporturile sau importurile. DUMBRAVA Păi și nu puteți să inventați un alt vehicul? Să inventați să faceți un alt vehicul. HIDEG De asta voia Dan să zică să facem. Poate ne sfătuiți să facem ceva.

TOCACI Adică să dispară el din peisaj.

HIDEG Dar nu-i ușor să te duci acum la un client cu 20 de ani de experiență si să zici am si eu medii de cultură.

DUMBRAVA, păi nu? Aici este o nișă ultra specializată.

HIDEG E O nișă foarte îngustă și n-au încrede oameni să cumpere de la unu pe care nu-l cunosc. Asta pe de o parte. Sanimed, așa de mult a fost denigrată pentru că eu, într-un final si la rugămintea lui și mi-am dat și eu seama și multă lume, a spus. Nu are sens să te războiești cu nimeni în sensul să arăți că firma ta a fost înjurată, denigrata si făcută harcea parcea. E enervant și plus că eu nu vreau să stau noaptea să mă stresez că nu știu ce am zis, că nu știu ce am mai făcut. Și așa de-abia prefer să mai…nu mai e focusul ala dinainte ca le-am luat ălora măștile si le-am făcut ceva . Cu prietenii mei. Acum problema este așa eu știți că data trecută, când am fost aici, v-am spus de la început. Nu am bani în România și se poate verifica. Nu există conturi bancare ale mele și nici ale familiei care sa aibă o asemenea sumă. Și ca să pot eu să plătesc acuma suma de avans…

DUMBRAVA Să știți că suma. ..

TOCACI La avocat.

HIDEG Nu zic ce sumă că știți despre ce e vorba

DUMBRAVA Am discutat ,a venit prima dată cu o schemă si pe urma…

HIDEG Da am zis și eu .Am zis să nu mă fac de râs că.

DUMBRAVA acum, să știți că suma nu-i mai mare decât…, am văzut și sume mai mari.

TOCACI problema e că are banii afară.

DUMBRAVA Am văzut sume mai mari la spețe mai puțin complicate.

HIDEG Am înțeles că până la urmă, perioadă de timp. Că în perioada asta pot să fac și alte lucruri. Mi-am lăsat acolo o fabrică neterminată, nu mi-a luat banii. Am niște bani de încasat și n-am conturi la bănci. Pentru că mi-au pus pe conturi și nu pot să mut banii. Pentru că trebuie să mă duc să-mi deschid ala să facă actualizarea de date. Asociatul meu m-a sunat și mi-a zis că ce faci că trebuie să vii să deschidem conturi la banca. Ce fac? Nu fac nimic. Stau și mă uit la…. Trebuie să primim niște bani niște facturi din urmă de un an și ceva. Am bani în conturile mele personale, blocați pentru că nu mai am. De peste 8 luni sau…. Și mai am niște bani niște casete de valori care sunt pe numele meu. De unde să știu eu când am plecat de acolo? Am și eu niște bani, I-am pus într-o casetă doua. Și în portofel. Mai mi-am luat am niște proprietăți. Am ce să fac? N-am cum să mă mișc aici.

DUMBRAVA Am înțeles.

HIDEG Toată energia mea am canalizat o în ultimii trei ani acolo. Pentru că oamenii ăia m-au asimilat, m-au respectat, mi-au acordat încredere.

DUMBRAVA pare că e mai bine ca aici, în România.

HIDEG Mi-au dat o grămadă de contracte. Au câștigat și 80 % din in câte mi-au dat mie. Dar nu contează important e că le-am făcut treaba și au fost foarte mulțumiți. Am venit aici, stau în țară. Ce am făcut? Am făcut o clădire unicat. Cu aparatură de recuperare incredibilă pentru țara asta. Și sunt arătat cu degetul. Ok daca se dorește să ajung la pușcărie. Vrea Europa să bage un prost la pușcărie care a făcut. Care a făcut în țara lui un rahat. Să mă bage. Eu ce să fac? Vorba lui Dan -măcar, bă măcar să ai niște bani sa ai niște …doua bucăți de pâine la pușcărie, dacă tot.

DUMBRAVA. Nici așa, adică să nu gândim așa.

HIDEG măcar niște bani acolo, de-o parte sa ai…

TOCACI Eu spun la câte am văzut.

HIDEG La cât a văzut și el dea lungul vieții.

HIDEG Da oameni așa luați. Trebuie să ne gândim la un scenariu posibil.

TOCACI La o discuție pe care am avut o cu MM…..când i-a luat atunci… MM când a intrat acolo, a venit unul la el si-a spus – președintele României este directorul închisorii si prim ministru este șeful interlopilor.

DUMBRAVA. Cam așa se întâmplă. Nu e peste tot la fel. Dar cam asta e…

TOCACI Aia e realitate- ce știi tu afară uiți.

HIDEG Curata mafie ascunsă închisa acolo intre pereții aia.

DUMBRAVA Din nefericire am luat contact direct in niște circumstanțe și cu lumea asta așa și realizez că ai putea să scrii un r despre fiecare destin care este închis acolo. Și care încearcă într-o luptă de supraviețuire să se reinventeze. Eu spun că sunt drame personale. Am văzut oameni în evoluție prin asta. Doamne ferește, fiecare este cu destinul lui, dar. Nu vă gândiți la asta. Pentru că știți cum e gândurile? trebuie să rămână pozitive. Ca acolo există forme acuma haideți să o luăm pe partea optimistă, pentru că eu sunt un optimist. Există formule pentru că sunt mai multe regimuri. Pentru executarea există alea închise. Semi-deschise. Există variante în care lucrați afară.

HIDEG Domnul general. Dar în general, haideți. Domnule general, haideți? Nu, eu nu ajung acolo, mă găsește pe undeva. Nu e cazul să mă gândesc la așa ceva.

TOCACI hai să luăm așa. Ca să putem pleca și să ajungem la subiectul prima treaptă. Cu avocatul ce a fost. Tu bani trebuie să te duci în Dubai. Și să-ți ridice restricția ca să poți să plătești.

HIDEG Da banii ăștia foarte mulți pe care trebuie să-i plătesc, domnului avocat se pot plăti dacă mă duc la o bancă oarecare și fac un nou credit. De pe card, știe și domnul general, nu pot să plătesc decât o sumă limitată. Iar eu cardurile nu le mai am funcționale.

TOCACI Bun și ca să faci OP-ul ăla cum trebuie să faci?

HIDEG Să mă duc să redeschid înapoi. Banii sunt acolo, dar nu pot să am acces la ei. Despre asta e vorba și știe și dânsul. Adică procedurile bancare acum sunt foarte stricte. DUMBRAVA Da, așa e.

HIDEG Haide nu-ți confiscă banii din bancă. Îi ai acolo, dar nu ai acces la ei. Vă arăt pe telefon. Am aplicație la patru bănci .Niciuna nu funcționează. Eu nu pot să transfer bani de pe telefon aici. Ca să aduc cash e o variantă să aduc 10.000 EUR. De persoană. Să-i pun în avion să vină cu ei în buzunar. Trebuie să aduci 20 de persoane .De unde să scot 20 de persoane. Doi, trebuie să îi și scot de undeva dintr-un cont ,dintr-o bancă, din seif, de unde dracu ii am. Că am destui bani acolo, dar ce să fac cu ei dacă nu pot să-i iau? Eu n-am putut să aduc și nici n-am vrut să aduc bani în România. Decât cât mi-am ținut compania asta. Acum am reușit să fac o factură, să primesc niște bani. Să-mi plătesc datoriile pe care le-am găsit la aia din urmă. Si de 3 luni de zile plătesc în continuu datorii.

DUMBRAVA. Deci in speța dată si având în vedere condiționarea asta. Cât aveți de când sunteți cu controlul asta?

HIDEG Din aprilie anul trecut, deja mai mult de un an.

DUMBRAVA Da, e mai mult decât…

HIDEG Adică, da este. De neimaginat speța.

DUMBRAVA Pe de altă parte, nimeni nu vă poate garanta….

HIDEG Care e speța mea? Ce am făcut? Și dacă plec ce? e am făcut?

DUMBRAVA Uneori e excesivă și justiția.

HIDEG Că ce că e un proces la fonduri europene? Ei si ? Păi Ce ăștia sunt mai așa decât? Tâmpenia asta…ce zicea Ciutacu că eu sunt fugar. Că eu am fugit, că n-am venit. Poftim am 20 de veniri România.

DUMBRAVA Pai daca ne luam după ce zice Ciutacu…

HIDEG Am venit de 20 de ori în România până în aprilie anul trecut. Unde? M-a chemat cineva înainte să zic, domnule vino-ncoa că te chemăm să dai o declarație și n-am venit? Voiau sa mă ia din casa așa cu escavatorul?

DUMBRAVA E o inerție și o anumită comoditate. Ca să înceteze măsura trebuie să…. nu e nimeni care să spună – „hai țineți-l aici pe Cătălin Hideg!”. Nici vorbă.

HIDEG Si care e…?

DUMBRAVA Motivul este puturoșenia.

HIDEG Mi-au distrus firma aici. Mi-au distrus firma acolo. Mi-au dat

DUMBRAVA sunt lumi diferite. Așa cum spuneți. O lume pe care….Așa cum e în pușcărie, așa e și magistratura. Fiecare lume cu…

HIDEG Magistratura nu judecă ce vrea.

DUMBRAVA Si nu judeca in termeni

DUMBRAVA Eu știți ce văd ca idee? Nu vă poate nimeni, si eu, cu atât mai puțin să vă răspund- Da! haide că o să fie într-o …in 2 săptămâni sau în 3 săptămâni sau într-o lună să plecați acolo.

HIDEG eu i-am spus lui Dan să vină cu mine. Că nu mă întorc, de ce să nu mă întorc? Am luat firma înapoi. Am dat 30 de milioane de euro. Băgați, nu e o firmă de do lei. Veniți să vedeți că nu e o jucărie. Da mi-e ciudă o dau dracu închid până la urmă pana la sfârșitul anului .Si am terminat. să fie sănătoși și pup bască pe toți care ne-au…. Și să se descurce România cum vrea.

DUMBRAVA deci se va întâmpla, se va întâmpla mai devreme sau mai târziu.

HIDEG Ce se fac acum acolo. Eu nu suport căldura sunt 50 ° acolo. Eu nu suport căldura aici. M-am și îngrășat, m-am și apucat de băut. Că dacă n-ai ce să faci, te plictisești. Pe unde te duci toată lumea iți plânge de milă.

DUMBRAVA, hai să nu vă dau eu sfaturi, dar e ultimul refugiu ăsta.

HIDEG Dar nu-i din cauza mea. Și stresul probabil. Nu vă gândiți că beau acuma….

DUMBRAVA este și un liant social acuma. Dacă te duci acasă, hai să-ți spun ceva de băut HIDEG Sunt cu o fată acum, a mai rămas și aia gravidă.

DUMBRAVA Doamne ajută! măcar un motiv de bucurie să aveți.

HIDEG Este singurul motiv pentru care m-am gândit să mai lupt puțin zilele asta. Poate nu-i așa de negru…

DUMBRAVA venirea unui copil e un motiv valid.

TOCACI Si-atuncea cum sa facem planul?

HIDEG Domnule general, măsurile care s-au luat cu mine, și asta nu e o văicăreala , e o constatare…. în sensul că mi-au pus sechestru pe 11 clădiri si pe alte 3-4 plus terenul casei. Mi-au dat interdicția asta ciudată în care practic m-au ținut legat de nu mai îmi puteam desfășura activitatea profesionala , normala. Mi-au luat creditele la bănci, Mi-au luat accesul la fonduri europene. Am proiecte de cercetare în derulare care trebuie să continue în următoarea etapă…. care nu mai pot să le accesez pentru că sunt arătat cu degetul in registrul comerțului acolo, ca firmă care are dosar penal pentru fonduri europene, nu știu cum. Ce fac eu cu instituția de 10 milioane de euro și cu oamenii aia că nu mai am acces la fonduri. Eu sunt un caz extraordinar de atipic și foarte ciudat. Nu știu cine vrea să vadă chestia asta. Nu știu ce am să fac nici până la demența mea nu o să mai țin cont de nimic. La un moment dat, dacă nu se înțelege că eu chiar nu merit chestia asta. Nu știu ce o să fac. Problema este că de aia am zis și lui Dan. Băi, hai cu mine, poate găsim o înțelegere. Ca oamenii care au condus și poate conduc în continuare si poate vor conduce țara asta, să înțeleagă că acolo nu e o bătaie de joc, nu e o țigănie făcută și a fost ceva neapărat furat. Nu e nimic furat, este o nebunie în capul lor. O invenție cu o licitație banală care a fost făcută.

DUMBRAVA Dar un memoriu la administrație, la ministrul sănătății ați făcut la premier? HIDEG Nu știu la cine. De asta, suntem aici.

DUMBRAVA Nu știu, eu asta vă întreb.

HIDEG Dacă ne puteți sfătui cum să reparăm. Că data trecută ne-ați spus că ar trebui începută și o, ușor, ușor o revenire și o reparare a imaginii si-a numelui companiei și a oamenilor care muncesc acolo.

DUMBRAVA Pentru a ridica blamul ăsta si a nu fi demonizată.

HIDEG Așa ați spus data trecută. O din asta de campanie.

DUMBRAVA E un lucru pe care noi îl avem, cumva ca instrument. Ca instrumentar. Evident că noi facem doar planul și proiecția si discutăm cu persoane care sunt în piață si care sunt specializate și care au spații pe la televiziuni, la radiouri. PE LA…Unde au ei…

HIDEG De unde naiba bani si pentru aia? Ca ei m-au denigrat gratis sau plătiți de alții. Că nu aveam voie așa mult interes cu mine. Dacă ne uităm în pandemie, vă dau eu 20 de firme care au furat . Chiar pe bune.

DUMBRAVA Cred că sunt mai multe

HIDEG Pai vi le dau eu ca văd că de aia nu zice nimeni. Vi-l dau pe Botezatu ca vindea halate furate de la…in fine…Nu , nu se poate așa…

TOCACI Ce voiam să spun, cred că întâlnirile astea cred că ar trebui să facem un plan și să ne ținem de el. Pentru că acuma zic așa. Cătălin s-a văzut cu avocatul, și-a sa spus ceva.

DUMBRAVA Si nu s-a căzut la pace.

HIDEG nuuu! am lămurit-o cu banii dar nu știu cum să-i dau. Deci eu am acceptat contractul. Numai că nu am cum să-l onorez.

TOCACI Stai puțin …deci treaba cu avocatul trebuie în primul rând ca să căpătați și dumneavoastră încredere că ne-am întâlnit de trei-patru ori si tot, deci trebuie dați acești bani.

DUMBRAVA Nu de asta e vorba. Aicea…

TOCACI Nu, nu, nu. Aici e business. Aici vorbim de business.

DUMBRAVA Dar nu e business-ul meu. Eu sincer, fiind un caz foarte controversat, dacă ar fi fost primul impuls si nu veneați cum veneați, spuneam, domnule mulțumesc, eu am de lucru. Credeți- mă, chiar am de lucru.

TOCACI Păi tocmai de aia.

DUMBRAVA …și spuneam, mă bucur că v-am cunoscut. Așa cum estimam eu, nu sunteți un diavol, un demon cum va pictat toată presa. Eu știu asta pentru că și eu, la rândul meu, am făcut obiectul unei campanii și lumea care mă vede zice – Bă, nu sunteți chiar așa de rău. Chiar nu sunt, nu sunt. Un om normal, adică așa. La modul ăsta, chiar empatizez și știu. Adică vă înțeleg perfect. Sunteți un om normal. Și eu la fel, dintr-o dată m-am trezit cu noroi aruncat… nenorociri. Ca am făcut si am dres și nu știu ce. Deci primul impuls ar fi fost dacă n-ar fi fost să veniți cu recomandare, aș fi spus, domnule…mulțumesc sau nu știu ce. Deci nu e vorba de încredere. Și ați văzut cu toată deschiderea v-am spus ce pot face, cum pot face.

TOCACI Cum ați spus și dumneavoastră să începem odată să dăm drumul. Pentru că dacă tot stăm, se duce timpul și….

DUMBRAVA Dar oricum, în momentul ăsta… eu vă spun încă o chestiune….

TOCACI …adică să ne facem o strategie și să ne ținem de ea.

DUMBRAVA. Dumneavoastră oricum, aveți contract cu avocații. Cu echipa.

HIDEG, Da! păi sunt plătiți aia

DUMBRAVA Până când? Până în octombrie.

HIDEG până la trecerea in…

DUMBRAVA. Până în judecată.

HIDEG La trecerea in judecata expira toate contractele

DUMBRAVA Până atunci, Doamne ajută! Să se întoarcă înapoi sau să nu știu ce! Ceea ce. Eu Doamne ferește să nu fie așa, să am dreptate, șansele sunt 0,0001 %.

HIDEG N-ar trebui să fie. Într-un proces normal, nu al meu. Nu au dreptate ce au făcut acolo. Că au găsit ei niște dovezi prin Spania La niște firme care e o aiureală.

DUMBRAVA Nici nu se judecă așa. Se judecă pe excepții.

HIDEG Eu numai cu acest proces, eu m-am trezit la final direct inculpat.

DUMBRAVA Se judecă pe excepții si ,pe fond , ce spuneți dumneavoastră se….

HIDEG Câți ați mai văzut așa inculpați?

DUMBRAVA Sunteți o premiera e o premieră e unul din primele dosare.

HIDEG Câți mai știți inculpați așa direct? Intr-o zi. Fără să te întrebe nimeni, nimic timp de doi ani jumate mă ia din casă și în seara aia mă face inculpat. Bine că nu m-a băgat la pușcărie, nu știu cum de l-a scăpat. Puteau să mă umilească de tot.

DUMBRAVA Eu as propune așa: Așteptăm până se epuizează etapa asta. Pana in octombrie.

HIDEG Ar fi fost foarte important dacă dosarul s-ar fi întors la procuror pentru că acolo am fi putut juca altfel jocul. Da! este un demers important, dar, după părerea mea, șansele să se întoarcă, sunt zero virgulă, puneți patru de zero.

HIDEG De ce ?Pentru că drepturile mele au fost încălcate. Ce procurorii ăștia europeni au 3 capete? Gândesc ei mai altfel sau ce? De ce dar de ce au făcut abuzul ăsta?

TOCACI Eu trebuie să iau niște medicamente care unul pe moarte. Cu Covid cu asta și am găsit niște medicamente.

HIDEG Hai lasă-mă ca azi m-au sunat trei. Disperați. Iarăși a început cu covidul. Nu știu ce problemă… cancere descoperite. Sunt persoane se ajut eu nu mai mă duc în spital nicăieri. Sunt așa, mă întâlnesc cu oameni pe stradă sau la restaurante. Mă salut așa. Și pleacă. Ca și cum… Ce v-am făcut mă frate? V-am furat, eu vouă ceva? Adică și probabil ușor, ușor, mă va determina și mai mult. Să stau cuminte în banca mea… că am o vârstă. Nu mai vreau să fiu moț la nimic. Gata am încheiat.

DUMBRAVA da, dar asta ține și de soartă de predestinație. Eu aș propune așa. Să punem pe hold în momentul de față. Până când se epuizează etapa asta care nu mai are mult. E o luna si…

HIDEG Da și oricum sunt ăștia agitați ai mei.

DUMBRAVA Da !lăsați-i să-și facă ei…

HIDEG Acuma eu sincer, nici nu vreau să mă erijez într-o chestie penibilă, că nu asta îmi doresc și vreau să înțelegeți asta. Problema este că eu ca să mă împrumut în țara asta de atâția bani, nu am de la cine.

DUMBRAVA Am înțeles asta. Dar eu ce vreau să spun este că luna asta jumătate…..

HIDEG Oricum ideea este că. Într-un fel sau altul avocatul are sau nu rolul lui in ecuația asta . Că nu avocatul ăla va fi succesul meu. …… Avocatul este și el o piesă dintr-un angrenaj. Nu e el buricul avocaților care va întoarce dreptatea. Nu cred. Singur. E ca și unul din aia- vorbește mâine degeaba. Cum au vorbit ăia toți?

DUMBRAVA …NEINTELIGIBIL vizavi de strategie si de modul de a te face ascultat.

HIDEG Strategia nu e numai a lui. Ăștia patru nu a avut nici o strategie comuna .Ei au vorbit fiecare ce au vrut. Eu am fost la mijloc între ei și am mai stat să le asculți și orgoliile lor. Ăla zice așa ….ăla zice așa. Nu-i bine așa..

Hai să o luăm… Au făcut acuma o prostie, că de asta l-am și spus. Haideți să nu mai cerem pe Abu Dhabi ca asta și spun că dacă plec acolo nu mai vin. Așa e in capul lor.

DUMBRAVA Știți cum spun eu la asta? Eu spun că întotdeauna când sunt mai multe moașe rămâne buricul netăiat.

HIDEG Si-atuncea. Eu oricum îi dau afară pe toți. După aceea.

DUMBRAVA . Nu are sens acuma.

HIDEG Nu. Acuma nu pot sau pot si acuma dar luni am procesul problema este că este o chestie pentru mine vitală, dacă nu reușesc să plec. Măcar o săptămână. Până la urma e totul ca și până acuma. Ca să pot și eu să-mi rezolv problemele. Din toate punctele de vedere cu acte. Pe altă parte până se va ajunge la povestea cu întoarcerea. Ceea ce daca chiar dacă se uită cineva cu atenție, o să se vadă că eu nu am nici un motiv. Eu n-am nici o posibilitate de a mă apăra. Adică toate acelea drepturi care sunt în Codul de procedură penală. Asta cu urmărirea penală sau cum se numește ea. Cinci puncte sunt acolo pe toate, le-au.

DUMBRAVA Eu din experiență și din statistică, vă spun, nu mizați foarte tare pentru aducerea dosarului.

HIDEG Pai ne bazăm pe o judecată corectă sau?

DUMBRAVA eu vă spun că deja ați trecut de judecătorul de tribunal. Iar el a spus, adică a respins toate excepțiile ridicate.

HIDEG Eu le-am aicea, nu știu ce să răspundă la ele.

DUMBRAVA Asta înseamnă că dosarul se va întoarce la el, pe fond, ca să fie judecat. Că dacă va fi respins, apelul…va reveni…

HIDEG se întoarce la el. Da!

DUMBRAVA Se întoarce la el și va începe judecata pe fond. Când e termenul în octombrie, parcă așa am reținut eu. Deci mai e timp până atunci. Oricum, până atunci, solicitările astea de ridicare a controlului vor mai surveni. Dar nu vă poate garanta… sau, mă rog, eu unul nu pot să zic. Da! Uite! peste o săptămână, peste 2 sau peste 3 sau data viitoare se va ridica. N-am cum să spun treaba asta? Pentru că unu ar fi ilegal și 2…. Se aude Soneria Sunând.

DUMBRAVA …ar fi si ilegal și ar fi și imoral din partea mea să vă dau speranțe și să vă spun că, uite! că eu am un control pe ceea ce….. în primul rând nu e totdeauna același complet. HIDEG Dar știți că si când am vorbit în martie eu v-am spus acest aspect.

DUMBRAVA Da. Da.

HIDEG Că v-am povestit despre situația asta.

DUMBRAVA Da! Si v-am spus că există remedii legale si modalitatea de…

HIDEG Acuma colegul avocat a spus că asta nu e o chestie de condiționalitate. Acuma vă spun realitatea, nu e o chestie de…

DUMBRAVA Acum vă spun că, și la el, este același lucru, pentru că el a luat speța și dosarul cumva că i-am cerut eu. Adică nu pot să spun că i-am dat ordin sau ceva. Dar i-am spus că, uite, e o persoana dificultate. Hai să facem cumva că altfel, zicea că nu mă bag că nu am nevoie de o bătaie de cap. Chiar e o chestiune nu delicată….e o chestiune…

HIDEG Deja acum sunt 50 de proiecte europene cercetate de EPPO. Ce să spun? Nu mai sunt eu primul proiect

DUMBRAVA, Da! E un caz mediatizat. E un caz fanion.

HIDEG De ce?

DUMBRAVA E vorba și de faptul că e unul din primele, adică de la început

HIDEG Ideea este că eu v-am spus atunci aceste detalii. Am fost sincer și corect atunci de la început. Nu am deocamdată ce să vă spun. Că aș putea să rezolv cumva. Și partea cealaltă cu ….adică, cum spunea si Dan, chestia de încredere, dacă se poate, începe un demers. Să pot să fac asta, sa pot sa fac acest pas sa pot sa mer sa-mi rezolv problemele financiare acolo. Oricum, procesul acela merge înainte.

DUMBRAVA Ce vreau eu sa spun este ca se va întâmplă ridicarea controlului se va întâmplă dar eu nu pot să spun că da! se va întâmpla pentru că nu știu ce fac eu sau ca…. HIDEG Dacă mie mi se refuza acuma iar din nou acuma pe 4 eu va spun la Curtea de Apel. Care va fi pe 9, 10, 11 nu știu.

DUMBRAVA Da, cam așa.

HIDEG Sunt alea 5 zile, care sunt pentru contestație. La nu știu câte zile trebuie să faci contestația la decizia. Că sigur acest judecător, care nu e un judecător curajos. Că e frică de nu știu cine nu știu. Să zică dom”le ii dau eu satisfacției lu ăsta, cu toate că. Îmi dau seama că e prea bun. Da el ca tânăr așa… începutului de carieră, sunt convins că i s-a spus, bă, nu ai cum să faci tu asta?

DUMBRAVA Păi cine să-i spună? NU , nu e.

HIDEG Dumnezeu, eu știu cine ?Are și el în Dumnezeu.

DUMBRAVA Nu îi spune nimeni.

HIDEG Ba da. E un preot acolo care…

Tocaci pe cine?

HIDEG Păi are și un preot ca orice om. Toți avem. Ne spovedim la cineva.

DUMBRAVA Nu are !Efectiv e multă comoditate și multă inerție. Deci ca să întrerupi un curs de asta trebuie să motivezi, trebuie să scrii mult din capul tău.

HIDEG Lasa că am văzut și eu oameni cu control dar cu așa mult n-am văzut.

HIDEG Mai sunt acuzat pe degete ca respect aiurea dar majoritatea mai mult de 3 -6 luni nu stau. Și au fost situații cu sume mari și. Iar eu nu am avut cum să fiu acuzat că am fost furat toți banii ăia.

DUMBRAVA Da, e o diferență mica De altfel și sechestru mi se pare că a fost pus aiurea. Și pe latură civilă e calculat aiurea adică ei au luat prețul total, al proiectului ceea ce a fost construit. Pentru că mare parte din el se regăsește în construcții și.

HIDEG Nu! Au luat toți banii. Toate fondurile 3 milioane

DUMBRAVA Tehnic vorbind e o prostie.

HIDEG Este dar nu vedeți că n-am avut cum să….?

DUMBRAVA. Aia se va desțeleni pe parcurs nu.

HIDEG Problema e că și acest lucru. Au pus sechestru pe 17 milioane. Problema este că și acest lucru, iar este o mare pentru că eu nu pot să merg să iau 5 bani de la. Și așa au pus pe toate băncile, o bifă dintr-aia. Nu știu ce.

DUMBRAVA De asta este ce spun vă trebuie un vehicul nou-nouț. În care să folosiți o persoană.

HIDEG Nu numai eu închid. E păcat

DUMBRAVA E păcat că se pierd atâta experiență

HIDEG Atunci de ce mi-a făcut asta? Să fie asemănător și a care au făcut-o.

TOCACI Uite, de exemplu, la pompierii ăștia care au ars. Și acum nu te mai duci cu ea afară. Îi dai cu colagenul ăla.

DUMBRAVA e ăla bio reparator.

HIDEG Da! fabrica 5 milioane stau și mă uit la ea. Nu vine nimeni să mă ajute și pe mine să deschid fabrica aia. Chiar așa se poate toți chinezii, toți nemții. Bagă zeci de dolari într-o bucățică mica. Și eu o am la cheie. E penibilă. N-am crezut că o să intru în aceste detalii, dar. Am senzația că.

DUMBRAVA. Propunerea mea e următoarea că știți, nu aduce ceasul ce aduce sau cum e. Haideți să punem puțin pe hold. Adică se pune pe hold toată situația. Până la termenul până când se tranșează în octombrie. Că acum ori e ori nu e în momentul de față să mai vina al, nu știu câtelea avocat sa ce? Înțelegeți? Până atunci ne ținem într-un contact. Și ne facem în cap strategia de luptă pentru partea de fond care va urma după. Pentru că eu vă spun. Îmi doresc și…

HIDEG Bun și adică și va ține în continuare controlul?

DUMBRAVA Mă rog la Dumnezeu să se rezolve problema până atunci. Asta cu controlul. Mă rog la Dumnezeu să se întoarcă dosarul înapoi la….

HIDEG Asta ar fi cel mai bine. Și ar fi normal dacă într-adevăr judecătorul ar fi lăsat in pace DUMBRAVA El e lăsat in pace dar eu vă spun ca sansele sunt extrem, extrem de mici.

HIDEG Si nu putem să le facem să fie.

DUMBRAVA Nu putem, nu putem …eu ce vreau să vă zic, eu pot să vă mint frumos acum. Și să vă spun, da, am făcut evaluarea. Și totul….

HIDEG , știți de ce? Pentru că dacă eu ajung acolo. Lucrurile o să vedeți că altfel că ea a făcut lucrurile alea fără mine. Eu n-am putut să le spun, bă, dar de ce ați scris voi prostia asta că nu e adevărat? Ei, au scris-o, au înregistrat-o și mi-au dat o ca pe o plăcintă. Ea o va. Și eu n-am avut cum să mă apăr în fața lor, că dacă. M-am trezit cu ele în brațe.

DUMBRAVA Dacă vreți părerea mea. Întoarcerea la parchet ar fi prelungirea agoniei, adică o luați de la capăt.

HIDEG Să fie prelungire pentru ca cele doua încadrări nu sunt corecte.

DUMBRAVA, Dar ați putea să le corectați mai degrabă la judecător decât la procuror. Că eu îi știu pe EPPO și sunt încăpățânați . SI n-o să recunoască că prima dată au dat…, a făcut ceva greșit. Și mai ales dacă se întoarce înapoi la procuror, la parchet, el se va întoarce cu o țidulă din partea judecătorului în care judecătorul trebuie să spună aia, aia, aia, aia. Ce a făcut bine, ce a făcut prost, ce trebuie făcut. Ce trebuie pus în plus. Adică li se dă o rețetă. HIDEG adică ei nu mai au niciun chef să-l să muncească. Noi am scris acolo.

DUMBRAVA Adică trebuie să-i dați pe un stick ca să.

HIDEG S-a chinuit 6 luni să răspundă într-un final, a răspuns la nebuniile lui domnul Cășuneanu asta. Da a scris și el atâta. Nici n-am putut să citesc pentru că mi se pare.

DUMBRAVA Eu de asta spun.

HIDEG Avocații, dacă vor să-l conteste, l-au contestat de fapt la Curtea de Apel. I-a dat termen 4 luni.

DUMBRAVA Eu vă mint frumos dacă vreți. Dar nu sunt genul. E evaluarea reală. Deci, propunerea mea haideți să punem pe hold. Speranța mea este că în luna asta…cât mai e o lună jumate 2 luni, aproape. Se va …o să apară soarele și pe aleea dumneavoastră. Și o să ajungeți în Emirate să vă rezolvați problemele financiare. Și reluăm discuția după.

HIDEG Și cum vedeți că dacă nu reușesc acuma până la următorul termen? Ce facem?

DUMBRAVA Păi pe cât e?

HIDEG Pe 4, luni. După aia mai stau 2 luni.

DUMBRAVA Acum e un cartuș.

HIDEG Da era un cartuș acuma de aia spun ca trebuia sa…

DUMBRAVA …care trebuia tras

HIDEG Eu nu zic că am să plec undeva sau nu sunt serios sau.

DUMBRAVA Nu-i vorba de asta, chiar nu-i vorba de asta? Haide că ar putea ridica controlul, că ce să faci? Și plus că asta cu plecatul unde pleci? Ca daca vrea cineva sa te aducă…

DUMBRAVA Lumea e prea mică ca să….

HIDEG Asta e o tâmpenie.

DUMBRAVA Nu vedeți că îi aduce din Italia?

HIDEG Păi de asta spun cine credeți că mai asigură acuma? Să de ce sa fugi de un proces. Oricum procesul nu va fi cred eu de lungă durata. Sau, poate nu.

DUMBRAVA Eu vă spun că la anul pe vremea asta va fi tranșat. Deci vreau să spun că nu prindem cu proces prezidențiale. O să vedeți că nu în august că na e vacanța e asta. Dar prin octombrie anul viitor va fi tranșat. Pentru că din perspectiva Parchetului și din ce am văzut eu și din experiența pe care o am e un proces simplu nu e complicat. E foarte simplu și poate să meargă foarte repede. Și cred că ăsta este un avantaj până la urmă. Că e chestia aia- se tranșează situația se clarifică situația și vă vedeți în continuare de viață de business. De copil de nou născut. Pentru că e mai complicat. Știți mai bine decât mine. Să fiți tată, vă dați seama. Trebuie să faceți. Pampers să mai inventați ceva pentru nou-născut, o pudră specială.

HIDEG, Atunci propuneți să stăm până ajungem sau…. acum interveniți la celălalt .

DUMBRAVA Nu!

HIDEG Celălalt probabil pentru întoarcerea la rechizitoriu.

DUMBRAVA Pai pana acolo aveți avocati. Nu?

HIDEG Da!

DUMBRAVA Păi atunci epuizați partea asta, cât aveți asistență de asta cu avocați ,plătită,

HIDEG….. Și eu da atunci, cu ce naibii fac? Că eu de atunci oricum că se întâmplă, se întâmplă, se întoarce, nu se întoarce tot aia.

DUMBRAVA Ne mai gândim, ne mai vine vreo idee, se mai întâmplă ceva? Știți cum e -Dumnezeu e mare. Se mai întâmplă. Știți cum e, nu puteți s-o duceți numai de asta, numai cu rău pe negativ. Mai trebuie sa se întâmple și ceva pozitiv. Dar altă idee, acuma chiar nu am. Eu pe asta pe avocat , încă o dată, l-am rugat, avem o relație civilizată, lucrez cu el. Ne completăm ne asta, dar nu pot să îi dau ordin. Sa zic Gata! ia dosarul oricum ar fi. Nu am cum .Aș putea să-i spun hai să luăm pro bono, adică să fie să lucrăm gratis pe speța asta. Având în vedere ca…. Adică asta aș putea să mă gândesc pentru că. Nu. Iar, așa cum am spus el nu e ieftin. Și iarăși serviciile noastre nu sunt ieftine deloc pentru că sunt costisitoare, știți, adică. Da și nu pot să-l oblig să….

HIDEG V-am zis de data trecută că am această problemă. Cu plecatul.

DUMBRAVA Și eu vă spun că nu pot eu nu pot, e ilegal să vă spun, să vă garantez că da! o să fac ceva și o să scot o baghetă magică și o să puteți pleca. Nu pot să fac treaba asta. Dacă se întâmplă, doamne ajută. Da nu pot eu să garantez chestia asta. Pentru că repet, ar fi ilegal. Și n-am cum! Chiar n-am cum să zic.

HIDEG da nici nu am zis că ….

DUMBRAVA, deci nu rămâne decât să sperăm că se va întâmpla, că e bine pentru toată lumea. Și pentru… adică deblocăm o situație și mergem….

HIDEG Domnule general, eu nu voi rămâne dator la nimeni și. Asta este o chestie. Eu nu rămân dator la nimeni, asta va fi situația.

DUMBRAVA, sunt absolut convins de asta.

HIDEG Și de când nu am o problemă cu banii? Nu vreau să mă duc la nimeni că nu am la cine. Am câteva persoane la care m-am dus și le-am spus, trebuie să-mi dați banii înapoi, Si toți se vaită mai mult ca mine și mai rău ca mine.

DUMBRAVA E și asta o problemă.

HIDEG Că și alte persoane nu mai răspund la telefon. Și stau și sun în fiecare zi și nu le găsesc. Bine mă, și când erați voi pe jos și v-am ajutat acum ce facem?

DUMBRAVA, Știți cum sunt asta sau poate chiar sunt oameni care au probleme că e o problema cu banii cash în piață.

HIDEG Dacă s-ar putea da ,din suma aia, să zicem să dau un avans de 30 % ,25 % nu știu habar n-am să găsim așa o variantă ca omul, colegul, să semneze ceva cu mine. Să ne apucăm de treabă. Pentru că după aceea oricum se va întâmpla la un moment dat. Nu?

DUMBRAVA Aia e o formalitate până la urmă ,înțelegeți?

HIDEG Eu iertați-mă, dar după ce îmi vii cu faza asta în 27 sau 28. Penibil .La revedere ori încolo, ori încolo. Indiferent cum ar fi. Dar dacă se duce la procuror sau dacă se duce la judecător, eu oricum nu mai lucrez cu ei cu niciunul. Așa am vorbit să reluăm cu un singur avocat. Am zis să fie unul singur.

DUMBRAVA Si eu nici măcar nu zic să fie Doru Trailă. Dar să fie altceva. Alegeți din piața asta…

HIDEG Păi cum să alegem noi?

TOCACI Cum adică să băgăm un străin în grup?

DUMBRAVA Unul care să vă poată face….sa va rezolve …. și care să aibă entuziasmul lui asta, lui Cășuneanu. Adică sa fie la început de carieră …..Ca așa ,de avocați plictisiți și din ăștia rutinați….e plină piața.

HIDEG Este o poveste in care oamenii sunt sau nu consiliați bine. Depinde de situație. Unii sunt lăsați așa. Poate am făcut prea multe si eu. Eu nu știu sa fi deranjat pe cineva. N-am ideie…eu ala, eu vad in fata mea sa vad ca am mai făcut asa. Nu stiu ca așa a mai făcut inițial ceva vreodată. De acord, normal ca nu toata lumea are…nu poți sa te uiți frumos la toata lumea. Poate ca intr-un moment aiurea te-ai uitat la nevasta lui si….eu știu ce nebuneala?Dar astea sunt chestii total copilărești, prostioare. Altceva …ceva frontal așa …domnule ti-am furat, te-am mințit, te-am păcălit. Asta nu exista la mine in viața mea. In al doilea rând nu voi face niciodată nimic decât ceea ce am stabilit. Pot sa fac cumva sa o descurc intr-un fel dar nu toata aia imediat acuma ca sa semnam.

DUMBRAVA Am înțeles , dar, repet, nici nu trebuie sa semnam acuma. Haideți sa punem in paranteze .

HIDEG Problema e ca eu acuma am nevoie de ajutor. Si cumva m-am dus la alții…O mica înțelegere…nu știu…sa mă lase10 zile sa mă duc la dracu. Nu 7 ani. Fac o d’aia…uite domnule motivele. Puneți-le in documentele. Mă cheamă aia la prezentare…la

DUMBRAVA Astea trebuie susținute.

HIDEG Dar le-am dat, le-am dat de 10 ori pana acuma. Avocații mei le-au dat.

DUMBRAVA Atunci trebuie sa le susțină intr-un fel.

HIDEG Nu le-au susținut cum trebuie. Nu le-a susținut. Cine?…Strategia, cum spuneți dumneavoastră, n-a fost bună.

DUMBRAVA Sa ne punem speranțe ca se vor…ca nu se poate s-o țineți langa tot așa.

TOCACI Si atunci rămâne tot așa. Rămâne la termen pe 4 septembrie. Sau…

DUMBRAVA Luni…Haideți sa vedem ce se întâmplă la termenul de luni

HIDEG. Oricum, pe noi ne interesează mai mult ce e la apel, nu acolo. Ala face ce vrea. Oricum contesta ceilalți daca sa zicem ca… ala mi-ar da drumul ceea ce nu cred .

DUMBRAVA E clar ,da!

HIDEG ….si oricum ajungem la curtea de apel. Si acolo e de fapt…

TOCACI si atunci, pana ajungem la Curtea de Apel sa stăm….

DUMBRAVA Acolo e dezlegarea.

HIDEG Asta înseamnă ca pe la jumătatea lunii așa…12-15

DUMBRAVA cam așa… pana când motivează asta. Dar motivează repede ca motivează copy paste

HIDEG da. Copy paste. asta da imediat.

TOCACI Septembrie sau octombrie?

HIDEG Acuma pe 4. Tocaci acuma pe 4? Si după aia?

HIDEG Contestam noi.

DUMBRAVA Cam in septembrie ca se mai mobilează instanțele ca se termina vacanta judecătorească

HIDEG iar doua cuvinte ca sa nu va mai ținem legat de aceste aparate speciale ce am aicea cu robotii cu aceste aparate speciale de infecțiile acestea. Ăștia acuma care sunt la terapie intensiva …va spun ce bine puteau sa le facă aparatele . Fabrica unde se sta e 20 de mii de lei rezerva pentru o fabrica de 60 de persoane , n-ai cum sa reziști cu vânzări din astea de doi lei.

DUMBRAVA pe mine asta mă depășește. Eu nu înțeleg cum de nu….

HIDEG nu vrea nimeni sa cumpere marfa de la mine. Le e frica, sunt speriați. Nu știu…nu înțeleg cine.

TOCACI adică ar trebui schimbata imaginea.

DUMBRAVA Căutați puțin ori alta imagine ori schimbat denumirea firmei.

HIDEG Eu am mai făcut o firma…nu e nicio…tot la noi vin sa sune. Degeaba. Pun marfa de pe alta firma si tot la noi suna. Ca daca sunt învățați de 20 de ani.20 de ani de munca. De experiența. Si-o faci așa praf in 5 minute. O firma din străinătate o făcea așa într-o tara normala? S-o ia așa in 5 minute s-o arunce la gunoi sa zică domnule nu preia producție românească.

DUMBRAVA Dimineață a venit cineva si mi-a spus de o firma românească băgata in faliment. Dar tot așa-prostie pura. Si statul e atât de prost si de nevolnic încât nu ai ce sa-i opui.

HIDEG Eu am evaluat-o la 30 de milioane de euro. Știți cat mi-au dat aia din Emirate ? 15 milioane. Deci nici cu aia nu mai vor sa cumpere.Ca si-au dat ei seama ca mă lasă așa in agonie.

DUMBRAVA o sa vina cu niște milioane.

HIDEG ….si-o sa vina sa-mi dea un rahat. Așa sun arabi. Sa nu uitam ca ei au ținut comerțul cu…Da ca nu o iau aia s-o ia DNA-ul.

DUMBRAVA Ce sa facă DNA-ul ? Sa pună grefierii sa lucreze?

HIDEG Asta cu business consultanta cum o vedeți.?

DUMBRAVA Sunt lucruri total diferite.

HIDEG Cum adică diferit?

DUMBRAVA Pai diferit in sensul ca e alta abordare, e un contract diferit de consultanta numai ca acuma, in momentul asta eu unul nu mai pot sa duc. Adică eu personal nu mai pot sa… nu mai încape nimic la mine. Încet , încet mă eliberez dar mai durează câteva luni de zile. Pentru ca am niște proiecte care sunt începute cu promisiuni si trebuie sa le duc la capăt. Pentru ca situația e complexa la dumneavoastră. Si-mi trebuie multa energie.

HIDEG Ce complexa? ….e vorba de sistem relațional simplu.

DUMBRAVA… si sistem relațional dar este si de munca ca eu am văzut cum e – faci un gen de audit in care pui tot ce ai si după ce pui si dai diagnostic , e ca la boala, te uiți in jur si vezi ce remedii ai. E ca la boala .

HIDEG Nu e nimica bolnav. Firma e curata total.

DUMBRAVA Metaforic. Asta e problema te uiți sa vezi ce poți sa îmbunătățești . Dar trebuie sa faci o scanate, un audit de sistem. Eu daca as fi acuma, as face-o . Dar un audit de sistem nu din asta de face PwC sau Deloitte-ul sau mai știu ce. Un audit de sistem care e mult mai adânc. Care iți spune care sunt punctele nevralgice. Care țin de vânzări , de marketing, de imagine.

HIDEG Asta va spun ca in momentul asta e greu de făcut si durează mult si nu e timp pentru ea.

DUMBRAVA Durează o luna.

HIDEG Eu mă gândeam la ceva mult mai pragmatic si mai rapid in sensul ca eu pot sa spun așa – aici, aici, aici si aici sunt trei patru borne in care as putea sa vând asta si sa fac următoarele fee-uri de aici. Va explicam …ca nu pot sa intru acolo. Dar punctuale.

DUMBRAVA De vânzare chiar nu m-am ocupat.

TOCACI Ca sa traduc.

DUMBRAVA Poate n-am înțeles eu

TOCACI Coca cola asta vreau s-o duc la Fundeni. Eu înainte o duceam la Fundeni. Am intrat in beleaua asta si oamenilor le e frica sa mai ia Coca cola

DUMBRAVA Dar coca cola le trebuie.

TOCACI Si atunci frica sa nu intre in rahat Ca deranjează pe cineva, atunci n-o mai iau. Zic ba, îmi pare rău. Mor pacienții mor aia…nu mai iau coca cola..

HIDEG Nu e chiar așa. Nu mai dramatiza mă!

TOCACI Sa mă duc acasă liniștit la nevasta. Sa nu mă trezesc cu brățări pe mana ca nu știu ce se întâmplă

TOCACI Si lui atuncea lui ce-i trebuie? Cineva sa spună așa…va traduc asta: luați coca cola in continuare ca numai eu sunt pe spate si garantez tot.Ca sa înțelegeți care e treaba.

DUMBRAVA Aaaa bun…

Tocaci – Am explicat bine?

DUMBRAVA Am înțeles dar sa știți ca eu am o radiografie a sistemului medical din Romania care e foarte taght așa arata ca concurenta pe piața e foarte… am făcut-o pentru cineva din afara si a vrut sa vadă cum arata sistemul medical si de stat si privat.

HIDEG Domnule general daca-mi permiteți a rămas același sistem relațional, oameni care sunt obligați la alții care fac lucrurile pentru ca așa trebuie.

DUMBRAVA Da! da si se ajuta ei intre ei…suna…fa-mi si mie aia!

HIDEG Avem acces la o persoana, doi din acești oameni care in continuare….

TOCACI Sunt si bani si banii când încep vinde prin acționari se împart la fel ca si înainte

HIDEG Dar e simplu si ala e un contract simplu nu e …

TOCACI Dar oamenilor le e frica sa mai …

HIDEG Pana ajungem la ceva complex e chestie de economic. Uitați. Îl ajutam pe asta sa bage 6 aparate in 6 mari spitale universitare din Romania. Am robotii aia care fac curățenie in 5 minute, unici , din america, n-am concurenta ,sunt singur aici.

DUMBRAVA Si nu-i ia nimeni sau ce?

HIDEG Ba da. Dau eu acuma…problema e ca da dar e normal sa aibă fiecare spital ca de aia mor aia de infecții acolo. Nu trebuie decât un pic de PR si un pic de ajutor.

Am adus cel mai tare test din lume de HPV pe ADN. Uitați-va nu știu daca mai țineți minte asta e .

DUMBRAVA . Da mi l-ați arătat

HIDEG Si asta e aparatul ala de infecții

Da mi l-ați arătat si pe asta.

HHIDEG Astea doua. Nimic altceva.

DUMBRAVA Problema e…aveți contracte cu…nu știu…Ministerul Sănătății

HIDEG Din astea am băgat vreo 3 aparate si din asta nu știu…cred ca am 15

DUMBRAVA Dar aveți contracte?

HIDEG Spitalele vor dar nu au curaj sa-i bage ca sunt scumpi si nu au finanțare

DUMBRAVA Asta e o problema

HIDEG Cu finanțarea ne ocupam noi ca vrea ala.

DUMBRAVA Si finanțarea nu poate fi…nu se încadrează pe fonduri europene?

HIDEG Ba da!

DUMBRAVA Si atunci care e problema?

HIDEG S-a terminat programul. S-a scris . Acuma e in derulare.

DUMBRAVA Deci o sa mai fie un call

HIDEG Dar, oricum, ideea e ca exista si niște fonduri naționale care sunt la ministerul sănătății pentru infecții nozocomiale. Dar asta e singurul robot din toata lumea care a dovedit ca distruge 70 de bacterii in 5 minute într-o camera ca asta. Îl lăsăm 5 minute singur aicea, face praf tot…Si astea sunt proiecte naționale.

DUMBRAVA: Bun . Ce va trebuie /va trebuie niște intrări dar nu la spitale ca nu poți sa te duci la toate spitalele din tara. Iți trebuie cineva care e deasupra spitalelor sa vorbești cu o singura persoana si persoana respectiva sa spună..

HIDEG Dumneavoastră știți cine ce si cum e

DUMBRAVA Nu! Eu așa gândesc. Ca nu pot sa mă duc eu . Mă duc sa vorbesc …Ce sa vorbesc eu pe limba lor la director de spital sau director medical sa-i zic uite ca-ti trebuie aparatul asta sau ceva?

Dar oferta e făcută pe un site, pe site-ul firmei? Ați făcut un audit pe site…cate căutări?

HIDEG Toata lumea știe de el . Nu e problema . Ca de 5 ani îl promovam. Problema e ca toata lumea evita sa treacă in lista de investiții dar nu știu daca li se dau banii.

DUMBRAVA Pana când apare o nebunie din asta mediatica

HIDEG Când apare ei cred ca eu aduc robotii așa… de peste ocean așa?

Iara face ca cu butelia aia. A explodat una le-au dat pe toate afara. Dai bomba din oraș după ce a explodat.

DUMBRAVA La noi așa e dintr-o extrema in alta. Când a fost cu azilul, s-au dus si la astea bune nu mai știau aparținătorii.

HIDEG Așa si cu astea . Când o sa intre boala in spitale nu știu cine le mai curata pe alea. Pioceanicul ala …

DUMBRAVA Bun …s-a terminat. Trebuie sa faci alt spital. Știu ce spuneți. Mi-au spus medicii din Franța .Se chinuiau de …

HIDEG Problema e ca eu nu vreau sa-l vând eu. Nu mă interesează cine-l vinde .Eu îl import aici sau in afara. Nu neapărat in Romania. Înțelegeți? Si nu trebuie sa fiu eu final. La capăt. Cine face oferta, cine câștiga licitația. Distribuitor cum ați spus mai devreme – X…agreat de …Ca nu mai vreau sa…

TOCACI Adică cineva face drumul. Dane te duci la ala. Ok !Explicam toata treaba Se face planul de cum trebuie făcut. Corect.

HIDEG Si nu mai promovam firma asta. Promovam …

TOCACI Si se respecta toate regulile. Si atunci este bine pentru toata lumea. Si pentru tara si pentru noi si pentru toata lumea.

DUMBRAVA OK am înțeles.

TOCACI adică nu e ceva furt

DUMBRAVA Pai nu . Nici nu se pune problema.

TOCACI Adică sa se facă ceva nenorociri care s-au făcut si se fac. Pentru ca la Crevedia ce mi sa spus , nu vor sa umble acolo si țin blocata aia pentru ca se pare ca e înțepata in țeava de gaze care pleacă de la Ploiești si se duce așa . e bazinul îngropat care se leagă acolo. Deci m-am ocupat de asta într-o perioada așa..când se pazea conductele de benzina. Si era un tip care a stat 15 ani in America. Din 15 ani 14 a stat in pârnaie. In primul an l-au prins cu droguri si l-au condamnat . A luat acolo la Buftea înspre Periș. Si-a luat o casa. Iar in spate era…cum ii spune? Porumb. Si la un moment dat tot veneau cisterne . Stăteau 20 de minute .pac . plecau . Si ne-am dus in control….adică firma de paza. Eu eram așași era unul bătrân așa si zice…ca tot căutau prin ala pe acolo si a venit un polițist bătrân din asta care nu mai exista acuma . Vin pustii ăștia…. Si-a venit si-mi șoptește : Dane ia si tu barosul ala si apucate sa dai sub șopronul ala sa vezi daca sare ceva. Si am dat si a sărit si când am început sa tragem,,,era un pexal mai gros si la un km era înțepat in conducta.

DUMBRAVA Da. E posibil sa fie..

HIDEG Hai Dane!

DUMBRAVA Ținem legătura.

TOCACI OK!

HIDEG Acuma eu… îl aștept pe domnul avocat ca sa…

DUMBRAVA Pai nu. Dumneavoastră sa-l contactați

HIDEG Ideea e daca ar accepta o varianta sa-l luam ca sa pot …o chestie pana când reușesc si eu sa…

DUMBRAVĂ: Nu cred ca o sa accepte variante intermediare. Deci nu cred. Deci o sa vorbesc cu el sa vedem daca putem sa facem moca mai degrabă decât așa.. sa facem zero lei . Sa o facem așa de palmares ca sa zic. Dar sa vedem . In funcție de timpul lui si de timpul nostru.

TOCACI: Daca o facem de palmares dar după aceea ne întoarcem…

DUMBRAVĂ: Nu, nu, nu . Chiar nu!”