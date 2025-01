EXCLUSIV Georgette Mosbacher, fostă ambasadoare în Polonia, favorită pentru postul de ambasadoare a Statelor Unite la București / Înainte de a intra în serviciul public a fost o antreprenoare de succes în industria cosmetică

Georgette Mosbacher (78 de ani), fostă ambasadoare în Polonia și donatoare a partidului republican, este favorită pentru postul de ambasador al Statelor Unite la București, au declarat pentru G4Media.ro surse diplomatice. A fost prima femeie care a ocupat funcția de ambasador al Statelor Unite în Polonia între 2018 și 2020, fiind numită în primul mandat al lui Donald Trump. Înainte de a intra în serviciul public a fost o antreprenoare de succes în industria cosmetică.

În timpul mandatului lui Barrak Obama (democrat), republicana Georgette Mosbacher a fost confirmată în unanimitate de Senatul Statelor Unite, pe 17 mai 2016, în cadrul Comisiei Consultative a SUA pentru Diplomație Publică.

Georgette Mosbacher este co-președinte al programului Inițiativei celor Trei Mări în cadrul Europe Center al Atlantic Council, se arată într-un CV public.

În calitate de ambasador, a gestionat probleme diplomatice și de securitate de prim rang în Europa Centrală, inclusiv printr-un susținere neobosită a Inițiativei celor Trei Mări. Sprijinită de Atlantic Council, această inițiativă are ca obiectiv stimularea creșterii economice, consolidarea relațiilor transatlantice și contracararea influenței maligne a Rusiei și Chinei în regiunea Europei Centrale.

În timpul mandatului său de ambasador, Mosbacher a contribuit la încheierea unui acord extins de cooperare în domeniul apărării între Statele Unite și Polonia, a stabilit un calendar ferm pentru construcția sitului de apărare antirachetă al SUA/NATO din Polonia și a deblocat decenii de obstacole birocratice pentru a permite Poloniei să devină prima țară admisă în Programul de scutire de vize al SUA în ultimii cinci ani. Această realizare a fost atât de semnificativă încât președintele polonez Andrzej Duda a anunțat vestea istorică alături de Mosbacher, într-o rară transmisiune națională.

Duda i-a acordat lui Mosbacher Marea Cruce a Ordinului de Merit al Republicii Polone. Pentru contribuția sa la securizarea acordurilor privind bazele militare din Polonia, secretarul armatei SUA, Ryan D. McCarthy, i-a conferit Medalia de Serviciu Public Distins al Departamentului Armatei, cea mai înaltă distincție civilă a instituției.

Georgette Mosbacher deține o licență în științe de la Universitatea Indiana și doctorate onorifice de la Bryant College și International Fine Arts College.

Potrivit unui CV public postat pe site-ul Departamentului de Stat, Mosbacher este membră în consiliile de administrație ale The Atlantic Council, The Fallen Heroes Fund și Business Executives for National Security (BENS).

De asemenea, a făcut sau face parte din consiliile consultative ale Brasilinvest, RUSI International, The Dilenschneider Group și Wall Street Week. Este Senior Advisor pentru Skybridge Capital și Haymon Sports, LLC și membră în consiliul corporativ american al WISeKey S.A. A fondat New York Center for Children și a fost timp de un deceniu reprezentanta Partidului Republican din statul New York la Comitetul Național Republican.

A deținut funcții publice, fiind membră a Consiliului Consultativ pentru Politici și Negocieri Comerciale al SUA (numită de președinte), comisar pentru curse în statul New York (numită de guvernator) și administrator al Hudson River Park Trust din New York (numită de primar).

Doamna Mosbacher este fondatoarea organizației non-profit Protect Our Daughters (POD), care sprijină femeile și le oferă încredere prin cursuri de autoapărare și sfaturi de siguranță. Fondurile strânse prin POD sunt destinate sprijinirii veteranilor și familiilor acestora.

A fost colaboratoare la Fox News și autoarea a două cărți motivaționale pentru femei: Feminine Force, publicată de Simon & Schuster, și It Takes Money, Honey, lansată de HarperCollins.. Este dedicată sprijinirii veteranilor militari și familiilor lor, emancipării femeilor și dezvoltării parteneriatelor public-private pentru soluționarea problemelor sociale. S-a născut în Hammond, Indiana.

Înainte de activitatea sa în guvern, Mosbacher a fost un lider de succes în industria extrem de competitivă a produselor cosmetice. Ca director executiv și proprietar al companiei elvețiene La Prairie, precum și director executiv și ulterior președinte al companiei italiene Borghese, Inc., a eficientizat și modernizat producția pe mai multe continente, a dezvoltat lanțuri de aprovizionare globale și a redefinit designul, formularea, distribuția, prezența în retail și promovarea produselor, crescând semnificativ expansiunea și vânzările la nivel mondial.

În calitate de consultant în marketing și management prin propria sa firmă, Georgette Mosbacher Enterprises, a sprijinit companii din aproape o sută de țări să obțină succes.

Potrivit Wikipedia, Mosbacher și-a început cariera ca director executiv în 1987, când a achiziționat compania de produse cosmetice La Prairie, aflată în dificultate, depășind oferte din partea unor giganți precum Revlon, Avon și Estée Lauder. După ce a vândut La Prairie în 1991 către Beiersdorf, obținând un profit, în anii ’90 a fondat Georgette Mosbacher Enterprises, propria sa companie de consultanță în afaceri și finanțe. Între 2000 și 2015, a ocupat funcția de CEO al Borghese, un producător de cosmetice cu sediul în New York.

Mosbacher este fondatoarea mai multor organizații caritabile, inclusiv New York Center for Children și Protect Our Daughters.