Eurostat: Românii, pe ultimul loc din Europa în ceea ce privește numărul persoanelor obeze, însă pe locul 9 din 32 de țări la capitolul supraponderabilitate / Jumătate dintre adulții din UE sunt supraponderali, iar 1 din 6 cetățeni este obez

Românii ocupă ultimul loc în Europa în ceea ce privește numărul persoanelor obeze, însă se situează pe locul 9 din 32 la capitolul supraponderabilitate, arată un raport Eurostat, citat de Euronews.com.

Unul din șase cetățeni ai Uniunii Europene este clasificat ca obez, iar peste jumătate dintre adulții din UE sunt supraponderali, mai indică raportul citat.

Obezitatea este o problemă gravă de sănătate publică, deoarece crește riscul de boli cronice, cum ar fi hipertensiunea, diabetul, bolile coronariene și anumite tipuri de cancer.

În medie, în UE, excesul de greutate și obezitatea reduc speranța de viață cu aproape trei ani, conform raportului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE): „Health at a Glance: Europe 2020 : State of Health in the EU Cycle”.

Estimări recente sugerează, de asemenea, că excesul de greutate și obezitatea provoacă peste 1,2 milioane de decese în fiecare an în regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care cuprinde 53 de țări.

Raportul ‘European Regional Obesity Report 2022’ al OMS arată că obezitatea este a patra cauză, după hipertensiunea arterială, riscurile alimentare și tutun, corespunzând la peste 13 % din totalul deceselor.

Indicele de masă corporală (IMC) este acceptat în mare măsură ca fiind cea mai utilă măsură a obezității pentru adulți (cei cu vârsta de 18 ani și peste) atunci când sunt disponibile doar date privind greutatea și înălțimea.

Acesta este o măsură a greutății unei persoane în raport cu înălțimea acesteia.

Mai mult de jumătate dintre adulții din UE sunt supraponderali

În 2019, 44,8% dintre adulții care locuiau în UE aveau o greutate normală, în timp ce peste jumătate (52,7%) erau supraponderali, iar 2,5% erau subponderali, măsurați în funcție de IMC, potrivit Eurostat, biroul oficial de statistică al UE.

Supraponderabilitatea este clasificată în două grupe principale, și anume pre-obezitatea și obezitatea.

Cea mai mare pondere a adulților supraponderali în Croația și Malta

Croația și Malta (ambele cu 64,8%) au înregistrat cea mai mare proporție de persoane supraponderale din UE. Aproape două din trei erau considerate supraponderale în aceste țări.

Atunci când sunt incluse Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) și două țări candidate la UE, acestea erau urmate de Islanda, Cehia și Ungaria, unde rata supraponderalității era de 60 % sau mai mult.

Cele mai scăzute rate de supraponderabilitate în Italia și Franța

Cea mai mică proporție de persoane supraponderale a fost înregistrată în Italia (45,7 %), Franța (47,2 %) și Luxemburg (48,4 %). Acestea au fost singurele țări cu o rată de supraponderabilitate sub 50%.

Obezitatea în „cele patru mari” țări din UE și în Regatul Unit

Rata obezității a fost de 21 % în Regatul Unit (date din 2017). În așa-numitele „Big Four”, cele mai mari economii ale UE, Germania (19 %) a avut cea mai mare rată a obezității, urmată de Spania (16 %), Franța (15 %) și Italia (11,7 %).

Unul din șase adulți din UE este obez

Dacă ne uităm la detaliile referitoare la adulții supraponderali, 16,5% dintre adulți erau obezi – aproximativ unul din șase – și 36,2% erau pre-obezi în UE.

În 2019, proporția de obezi a variat de la 10,9% în România la 28,7% în Malta.

Cel puțin unul din cinci adulți era obez în 12 din 33 de țări din Europa.

Prevalența obezității este în creștere

În ultimele două decenii, prevalența obezității a crescut în UE, potrivit raportului „Health at a Glance” al OCDE: Europa 2020″.

În rândul celor 18 țări din UE cu date disponibile începând din jurul anului 2000, rata medie a obezității a crescut de la 11 % în 2000 la 15 % în 2008 și la 17 % în 2018.

Între 2008 și 2017/18, rata obezității a crescut în aproape toate țările, cu excepția Ciprului și a Ungariei.

În această perioadă, patru țări nordice au înregistrat cea mai mare creștere a ratei obezității. Islanda (6,5 puncte procentuale, sau pp) a avut cea mai mare schimbare, urmată de Finlanda (4,3 pp), Norvegia (4,2 pp) și Suedia (3,8 pp).

Rata supraponderalității a fost mai mare la bărbați decât la femei în toate țările

Sexul este o variabilă semnificativă în explicarea ratelor de supraponderabilitate. Aceasta a fost mai mare la bărbați decât la femei în toate cele 33 de țări europene.

În UE, 60,2% dintre bărbați erau supraponderali, în timp ce această rată era de 45,7% la femei.