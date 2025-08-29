Europe Holdings examinează achiziții în domeniul asigurărilor. România – piața de dezvoltare

Compania greacă Europe Holdings intenționează să realizeze noi achiziții în sectorul asigurărilor, după ce recent a achiziționat companiile NAK Insurance Brokers și AMYNA, iar în ceea ce privește extinderea geografică a activităților, există un interes foarte serios pentru o prezență pe piața românească, transmite publicația elenă New Money, citată de Rador.

Așa cum a declarat conducerea companiei listate la Bursa din Atena în cadrul adunării generale a Europe Holdings, există un cadru de interes general pentru anumite companii care vor fi abordate, însă orice planificare se află în prezent într-o fază preliminară.

Ca plan mai apropiat, compania urmărește să pătrundă și mai mult în anumite sectoare ale pieței asigurărilor, cum ar fi real estate, vehicule – în principal flote – răspundere civilă, accidente personale și sănătate și, bineînțeles, sectorul foarte promițător al garanțiilor, deoarece Europe Insurance deține o licență în acest sens de la Banca Centrală a Greciei.

În ceea ce privește extinderea geografică, piața românească este în centrul atenției companiei. De notat că Europe Holding a anunțat deja extinderea activităților sale în România pe baza regimului de prestare liberă a serviciilor (Freedom of Service), ca urmare a aprobării primite în luna mai a anului trecut de la Banca Centrală a Greciei.

Autoritatea de supraveghere din România a fost deja informată de autoritatea de supraveghere din Grecia prin trimiterea Certificatului de Solvabilitate necesar, așa cum este prevăzut în Protocolul de Cooperare al Autorităților de Supraveghere. Obiectivul companiei, așa cum a fost declarat de conducerea sa, este de a coopera cu mari companii de construcții grecești din România și de a opera inițial în sectoarele de Garanții, Asigurări de Transport și Asigurări de Incendiu.

Există, de asemenea, discuții între Europe Insurance și Vista Bank pentru cooperarea în sectorul bancassurance.

Ulterior, intenția este de a se extinde pe alte piețe balcanice, cum ar fi Bulgaria, dar și în regiunea mai largă a Europei de Sud-Est.

Traducerea Rador: Carolina Ciulu