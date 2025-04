Eugen Tomac: Pe mine şi colegii mei din PMP retragerea lui Ludovic Orban ne-a costat un milion şi jumătate de euro, pentru că nu am mai putut să ne recuperăm banii

Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat miercuri, despre scrutinul prezidenţial de la sfârşitul anului trecut, că pe el şi pe colegii săi din PMP retragerea lui Ludovic Orban din cursa prezidenţială i-a costat un milion şi jumătate de euro, pentru că nu au mai putut să îşi recupereze banii, el precizând că nu regretă această decizie, transmite News.ro.

”Un om politic, care pune interesul ţării mai presus de interesul politic de context, fie de partid sau de candidat, trebuie să fie consecvent. Doamna Lasconi, anul trecut a spus un lucru cât se poate spune corect şi anume, pe zona de dreapta, pentru a reuşi să intrăm în turul 2, pentru că sondajele toate spuneau că intră domnul Simion cu domnul Ciolacu, noi am considerat că este absolut corect să luăm această decizie pe care, evident, Ludovic Orban a propus-o, de a se retrage din competiţie, în condiţiile în care noi aveam, peste o săptămână, alegeri parlamentare”, a declarat preşedintele PMP, în emisiunea România Politică de la Prima News.

”Pe mine şi colegii mei din PMP, care am candidat pe alianţa forţelor de dreapta, această retrage a domnului Ludovic Orban ne-a costat un milion şi jumătate de euro, pentru că noi nu am mai putut să ne recuperăm banii. (…) Dar, lăsând toate la o parte, nu regret faptul că am luat acea decizie atunci. Asta trebuie, cred, să facem şi acum, să rămânem consecvenţi. Diferenţa a fost că 2.000 de voturi între doamna Lasconi şi domnul Ciolacu. În mod sigur au venit din partea lui Ludovic Orban”, a mai spus el.