Erupție vulcanică în Islanda, în zona Grindavík

O erupție vulcanică, a patra în doi ani, a început în seara zilei de luni, 18 decembrie, în Islanda, într-o zonă în care activitatea seismică a fost foarte intensă de la începutul lunii noiembrie, potrivit Institutului meteorologic islandez (IMO), citat de Le Figaro.

Erupția a avut loc la câțiva kilometri la nord-est de Grindavík, a anunțat IMO într-un comunicat de presă. Potrivit sursei citate, codul de avertizare pentru aviație a trecut la roșu, înainte de a reveni rapid la portocaliu, în absența unui nor de cenușă. „Erupția a început la ora 22:17 (GMT) în urma unui cutremur produs în jurul orei 21:00”, a continuat institutul meteorologic, precizând că „lungimea estimată a fisurii este de aproximativ 2,8 km, de trei ori mai mare decât în timpul ultimei erupții” din vara trecută.

