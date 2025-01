„Eram singur în cortul meu de pe Everest când a avut loc cutremurul”. Un alpinist german împărtășește experiența sa unică de pe cel mai înalt munte al planetei

Jost Kobusch a fost martorul uneia dintre cele mai terifiante minuni ale naturii, singur și de aproape, din unul dintre cele mai spectaculoase puncte de observație. Apoi s-a culcat la loc. Kobusch, un alpinist german specializat în ascensiuni solo, a fost singurul om aflat în partea superioară a Everestului (8.848 metri altitudine) când acesta a fost lovit miercuri de un cutremur cu magnitudinea de 7,1 grade pe scara Richter. În cortul său solitar, la peste 6.000 de metri înălțime, a fost trezit de cutremure și de zgomotul unor bubuituri, temându-se că va fi înghițit de o avalanșă, relatează The Times.

„Erau valuri de praf și zăpadă. Îmi alesesem un loc pentru cort sub un strat de granit și verificasem că nu pot fi lovit de gheață sau pietre. Apoi m-am gândit, aș putea fi aruncat de vânt? Cu toate acestea, am asigurat cortul foarte bine. Așa că am sfârșit prin a observa cum se întâmplă totul”. Jost Kobusch

Nu a fost spulberat de vânt, dar a fost înconjurat de viscolul provocat de cutremur, care se învârtea deasupra celebrei cascade de gheață Khumbu de pe versantul sudic al muntelui, care se întindea sub el.

La început, a crezut că un serac mare – o coloană de gheață de ghețar – s-a desprins, iar sute de tone de materie înghețată se îndreptau cu viteză de pe versanți spre cortul său. Apoi a lovit unda de șoc.

După câteva minute, trepidațiile au încetat și calmul a revenit. „Marele spectacol se terminase”, a spus el. Nefiind sigur dacă ar fi în siguranță să înceapă ascensiunea din acea zi și nedorind să se aventureze afară pentru a verifica până nu era sigur că nu vor fi replici, a decis să rămână pe loc pentru moment. „Am fost doar pe jumătate treaz, aveam un ochi deschis”, a spus el. „Așa că m-am culcat la loc”.

Chiar și în lumea specializată a alpinismului din Himalaya, Kobusch ocupă o poziție de nișă. A petrecut ani de zile planificând un obiectiv specific – să devină prima persoană care cucerește Everestul în mijlocul iernii, fără oxigen, folosind creasta de vest, una dintre cele mai dificile rute de urcare pe munte.

La începutul acestui sezon de alpinism, el a ajuns la peste 7.500 de metri înainte de a coborî, cea mai mare înălțime pe care a urcat cineva pe acest traseu în această perioadă a anului.

Miercuri, el s-a întors, fără sprijin și fără posibilitatea de a fi salvat cu elicopterul, din cauza unei dispute în Nepal cu privire la utilizarea elicopterelor în alte scopuri decât cele de salvare. Aventura pe care și-o propusese era deja recunoscută ca fiind una dintre cele mai dificile în alpinismul din Himalaya.

Asta s-a întâmplat înainte ca cutremurul să lovească marți, chiar înainte de zori. Epicentrul a fost în Tingri, de cealaltă parte a graniței dintre China și Nepal, între Everest și al doilea oraș din Tibet, Shigatse.

Tingri este un district slab populat de orașe și sate mici, dar se află la doar 80 de kilometri de Everest, iar în sezonul de ascensiune ar fi fost mult mai mulți oameni în zonă. Chiar și localnicii caută adesea adăpost în zonele de câmpie mai primitoare în timpul iernii.

În total, 126 de persoane au fost ucise și sute au fost rănite, toate în Tibet. Cutremurul a fost resimțit puternic în Kathmandu, capitala Nepalului, aflată la o distanță de 225 de kilometri.

Kobusch, în vârstă de 32 de ani, a pornit din partea Nepalului, ruta sudică, cea mai obișnuită pentru alpiniștii occidentali, și a urcat din tabăra de bază și de la stația de cercetare italiană din apropiere, prin cascada de gheață Khumbu, până în tabăra 1, la puțin peste 6.000 de metri, când a avut loc cutremurul.

Remarcabil, nu a fost prima sa experiență cu un cutremur pe munte. El se afla în tabăra de bază în aprilie 2015, chiar înainte de începerea sezonului regulat de alpinism, când un cutremur major a lovit Nepalul.

Printre cei 9.000 de morți s-au numărat și 18 persoane din tabăra de bază, iar înregistrarea video a lui Kobusch cu corturile care se zguduiau a fost una dintre cele mai vizionate mărturii ale întregului dezastru.

Această experiență nu l-a pregătit pentru ceea ce s-a întâmplat săptămâna aceasta, a spus el. „Mi-a cam scăpat din minte că am mai fost la un cutremur”, a spus el.

„Am avut această experiență foarte mare în 2015, dar m-am întors în fiecare an și nu s-a mai întâmplat nimic, așa că, treptat, te gândești: OK, nimic nu se va mai întâmpla vreodată. Apoi, brusc, îți dai seama încă o dată că cutremurele au creat motivul pentru care te afli aici”.

Himalaya este formată din două plăci tectonice ale Pământului care se împing una împotriva celeilalte, motiv pentru care regiunea este atât de predispusă la cutremure.

După ce s-a gândit bine și a luat în considerare amenințarea replicilor, Kobusch a decis să coboare din nou, ceea ce înseamnă că va trebui să aștepte încă un an pentru a încerca din nou să atingă vârful de iarnă. El a vorbit la telefon cu The Times de la stația de cercetare italiană, aflată la o înălțime de doar 5.050 de metri.

El a declarat că, în orice caz, este încă în proces de recuperare a condiției fizice după ce a suferit o hernie de disc în sezonul trecut – „o accidentare despre care credeam că li se întâmplă doar oamenilor care stau în fața unui birou toată ziua”. El a declarat că s-a dovedit suficient de apt pentru a bate recordul de iarnă de 7.500 de metri pe acest traseu, stabilit în 1984, dar nu a fost sigur că era suficient de apt pentru vârf, în orice caz, până când nu s-a antrenat mai mult.

A fost totuși determinat să își ducă la bun sfârșit misiunea, pe care a spus că a ales-o pentru că era „cel mai mare și mai rău lucru pe care îl puteai face”. „Să mergi mai departe când nu știi ce vei găsi – aceasta este componenta care mă face foarte curios”, a spus el.