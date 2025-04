Emma Răducanu, un nou început: Îl vrea antrenor permanent pe un important analist tv

Emma Răducanu este tot mai aproape de o nouă schimbare în cariera ei, cu toate că are doar 22 de ani. Campioană de Grand Slam la US Open (în 2021), sportiva cu origini românești și-a tot căutat ritmul de la acel succes răsunător de pe Arthur Ashe. A schimbat mulți antrenori, iar acum dă semne că dorește stabilitatea alături de Mark Petchey.

Fost jucător de tenis, Petchey (54 de ani) a colaborat cu Emma recent la Miami, acolo unde britanica a ajuns până în sferturi.

Răducanu își dorește o colaborare de lungă durată cu Mark, sportiva mărturisind că stilul relaxat pe care-l adoptă acesta, dar și disciplinat în același timp, o ajută din plin în căutarea marii performanțe.

„Cred că doar un mediu relaxat, dar concentrat atunci când trebuie să fie cazul” (n.r. când a fost întrebată de ce l-ar alege pe Petchey ca antrenor permanent).

Petchey este un colaborator obișnuit al Tennis Channel, el fiind analist tv.

Mark a fost cel mai sus pe locul 80 în ierarhia mondială, în august 1994. Cea mai bună performanță la un Grand Slam a fost la Wimbledon, ediția din 1997, atunci când a fost învins de Boris Becker în turul al treilea al turneului major londonez.

Petchey l-a antrenat pe Andy Murray pe când scoțianul are vârsta de 18 ani, fiindu-i alături acestuia atunci când a cucerit primul titlu ATP.

Mark a mai lucrat, printre altele, cu posturile Prime, ITV, BBC, Sky Sports și Tennis Australia.

Începând din 2021, Emma a lucrat cu următorii antrenori: Nigel Sears, Andrew Richardson, Torben Beltz, Dmitry Tursunov, Sebastian Sachs, Nick Cavaday și Vlado Platenik.

Emma Raducanu is in talks with Mark Petchey about appointing him as her new coach 🎾 pic.twitter.com/z7NNOzcKp3

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 14, 2025