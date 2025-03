Emma Răducanu a renunțat la antrenorul Vlado Platenik după doar două săptămâni

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu s-a despărțit de antrenorul Vlado Platenik după o perioadă de probă de 14 zile, conform agenției PA, citată de DPA.

Jucătoarea de origine română a colaborat cu tehnicianul slovac la Indian Wells la începutul lunii, dar Platenik nu mai era alături de Răducanu la debutul victorios al acesteia la turneul Miami Open, miercuri, transmite Agerpres.

Conform PA, cei doi s-au despărțit deoarece Răducanu a simțit că parteneriatul lor nu se îndrepta în direcția potrivită.

Răducanu, care va începe să caute un nou antrenor, a părut să fie în formă în Florida și a trecut fără probleme de adolescenta japoneză Sayaka Ishii, cu 6-2, 6-1, dar în turul secund o va întâlni pe americanca Emma Navarro, a opta favorită.

Campioana din 2021 de la US Open a înregistrat prima sa victorie după ce s-a confruntat cu un hărțuitor, la Dubai Open, luna trecută.

„Sunt foarte mulțumită că am trecut de primul tur, nu e ușor să joci cu cineva în primul tur care e mai tânăr, periculos și în formă”, a declarat Răducanu pentru Sky Sports.

„Sunt mândră de felul în care am jucat, nu mi-a fost ușor să intru în meci, dar cred că am avut o evoluție bună”, a mai spus Răducanu.

De altfel, Emma este cunoscută în lumea tenisului ca o „tocătoare„ de antrenori, stabilitatea la nivel de tehnicieni nefiind o caracteristică a campioanei de la US Open din 2021.

Începând din 2021, Emma a lucrat cu următorii antrenori: Nigel Sears, Andrew Richardson, Torben Beltz, Dmitry Tursunov, Sebastian Sachs, Nick Cavaday și Vlado Platenik.

Emma Raducanu has parted ways with her coach Vlado Platenik after just 14 days and one match. Platenik had previously referred to coaching Raducanu as „coaching suicide” in an interview. Raducanu’s team stated the partnership wasn’t heading in the right direction. #Raducanu pic.twitter.com/0djReQHDbK

— PakPassion Sport (@PakPassionSport) March 20, 2025