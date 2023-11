Elon Musk va face un interviu în direct cu premierul britanic Rishi Sunak / Cei doi vor discuta despre siguranța utilizării Inteligenței Artificiale

Elon Musk și premierul britanic Rishi Sunak vor realiza împreună un interviu în direct joi seara.

Miliardarul din domeniul tehnologiei este așteptat să participe la summitul global privind inteligența artificială înaintea acestei întâlniri, relatează BBC.

Summitul, desfășurat la Bletchley Park, speră să reunească experți în inteligență artificială și lideri globali pentru a discuta despre potențialele riscuri ale inteligenței artificiale.

Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sunt așteptate să participe.

BBC a mai aflat că Sam Altman de la Open AI și Nick Clegg de la Meta se vor alătura reuniunii, precum și o serie de alți lideri din domeniul tehnologiei.

Cel puțin doi dintre așa-numiții „nași ai inteligenței artificiale” vor fi prezenți.

Yoshua Bengio a confirmat pentru BBC că va fi prezent. De asemenea, se înțelege că va fi prezent și profesorul Yann LeCun, șeful departamentului de inteligență artificială de la Meta.

Spre deosebire de ceilalți nași, dl LeCun a descris temerile că AI ar putea reprezenta o amenințare pentru omenire ca fiind „ridicol de absurde” și a postat critici despre summit pe X (fostul Twitter).

Revoluționar, dar periculos

Într-o postare pe X, dl Sunak a spus: „În conversație cu Elon Musk. După Summitul privind siguranța IA. Joi seara pe X”.

Luni s-a aflat că X, pe care dl Musk a achiziționat-o pentru 44 de miliarde de dolari (36 de miliarde de lire sterline), valorează acum 19 miliarde de dolari, potrivit corespondenței interne raportate pentru prima dată de Fortune.

În iunie, dl Musk și-a lansat propria companie de inteligență artificială, xAI. El a fost, de asemenea, unul dintre susținătorii inițiali ai OpenAI, dar s-a despărțit de această firmă.

Există o șansă ca Rishi Sunak să intre în groapa cu lei aici, acceptând o conversație transmisă în direct cu Elon Musk pe propria platformă a lui Musk, XAI.

Musk nu s-a exprimat încă în legătură cu noua lege britanică privind siguranța online, care abia a primit aprobarea regală, dar X este ferm hotărât să se supună legilor acesteia, iar acest lucru s-ar putea să nu fie pe placul celui care s-a autoproclamat „absolutist al libertății de exprimare”.

Ceea ce spune Musk și ceea ce face de fapt nu sunt întotdeauna în armonie: a cerut o pauză în dezvoltarea inteligenței artificiale, dar și-a înregistrat propria companie de inteligență artificială și se pare că a cumpărat cantități mari de cipuri specializate necesare.

Musk are propriile opinii puternice cu privire la modul în care ar trebui să progreseze IA. Are o audiență mare, dar nu este, de asemenea, o persoană aleasă, în nicio țară, și se poate spune că niciun guvern sau coaliție globală nu ar trebui să fie prea mult sub influența sa.

Progresele recente în domeniul inteligenței artificiale au fost salutate ca fiind revoluționare, dar și periculoase – chiar o posibilă amenințare la adresa umanității însăși. Ar putea duce la pierderi masive de locuri de muncă și ar putea supraîncărca dezinformarea.

Luni, președintele SUA, Joe Biden, a semnat un ordin executiv care ar impune dezvoltatorilor de inteligență artificială să împărtășească rezultatele privind siguranța cu guvernul SUA.

Cu toate acestea, dl Musk ar putea susține ca SUA și alte țări să meargă mai departe.

În martie, el a semnat o scrisoare deschisă în care a cerut o pauză la „experimentele gigantice de inteligență artificială”.

Într-un interviu acordat BBC în aprilie, dl Musk a declarat că se îngrijorează de peste un deceniu în legătură cu siguranța IA.

„Cred că ar trebui să existe un organism de reglementare înființat pentru a supraveghea AI pentru a se asigura că nu prezintă un pericol pentru public”, a spus el.

De asemenea, domnul Musk s-a opus companiilor de inteligență artificială din cauza datelor pe care acestea le folosesc pentru a antrena chatbots – softul care învață cum interacționează oamenii prin extragerea unor mase de date din diverse surse pentru a-și alimenta cunoștințele și stilurile de interacțiune.