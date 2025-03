Elon Musk, trei postări în mai puțin de o oră după invalidarea candidaturii pro-rusului Călin Georgescu: „E nebunie”, „Soroș din nou”

Miliardarul american Elon Musk a redistruit pe X trei mesaje în mai puțin de o oră după anunțul invalidării candidaturii pro-rusului Călin Georgescu din ședinșța BEC de duminică seara.

În primul mesaj, Musk preia informația invalidării și comentează: „Este nebunie”.

This is crazy! https://t.co/a2QiXpqtxL

La câteva minute distanță, Musk a preluat o postare a influencerului conservator Mario Nawfal, cu următorul comentariu: „Soroș din nou”.

După alte câteva minute, miliardarul american a repostat un mesaj care spunea că „România este în haos” și că „democrația a murit în România”:

🇷🇴🚨BREAKING NEWS

The candidacy of Calin Georgescu for the presidential elections has been rejected by the Electoral Commission.

The country is in chaos.

Democracy has officially died in Romania and the European Union.

Europe has fallen.

pic.twitter.com/iCYtC2JFdn

— Radio Europe (@RadioEuropes) March 9, 2025