Elon Musk, o nouă postare despre România. Miliardarul lui Trump, susținător fervent al candidatului pro-rus Călin Georgescu

Miliardarul american Elon Musk a avut luni o nouă postare critică despre România. ”Cum poate un judecător să termine democrația din România? (How can a judge end democracy in Romania?)”, a scris el pe platforma X pe care o deține.

Postarea de luni continuă rafala de trei postări de duminică seară, toate provocate de decizia Biroului Electoral Central (BEC), care a admis o contestație împotriva candidaturii lui Călin Georgescu.

Musk critică autoritățile din România încă de la anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Miliardarul care este principalul colaborator al președintelui Donald Trump s-a dovedit un susținător fervent al candidatului pro-rus Călin Georgescu.

Administrația Trump a reluat dialogul cu Rusia și a încetat sprijinul militar pentru Ucraina.

Musk face parte din cercul miliardarilor din Silicon Valley cu o influență majoră asupra lui Donald Trump, alături de Peter Thiel, Mark Zuckerberg și Marc Andreessen.