Eliza Bădescu, campioană europeană la şah rapid, la doar 9 ani

Eliza-Ioana Bădescu a devenit campioană europeană la şah rapid, la categoria U10, la Salonic. Ea a obţinut 7,5 puncte din 9 runde, notează News.ro.

La doar 9 ani, Bădescu a trecut de la statutul de outsider (cap de serie 4) la cel de campioană, încheind turneul de şah rapid cu 7,5 puncte din 9 runde într-un pluton de 457 de juniori din 36 de ţări.

Parcursul ei – remarcabil prin precizie tactică şi stăpânire de sine – a confirmat ascensiunea unei generaţii care nu mai are complexe în faţa Europei.

„La doar patru luni după medalia de argint istorică câştigată de Irina Bulmaga la Campionatul European Feminin de la Rodos şi medalia de aur câştigată de echipa masculină U12 la Campionatul European pe Echipe de Tineret de la Terme Čatež, România adaugă o nouă coroană continentală: Succesele legate într-un interval de doar patru luni – argintul lui Bulmaga, aurul echipei de băieţi U12 şi acum titlul continental U10 feminin – schiţează un tablou nou pentru şahul românesc: un ecosistem care produce performanţă la toate vârstele, de la copii la seniori. În spatele acestor trofee se află o reţea tot mai robustă de cluburi şi antrenori, finanţări publice şi private mai consistente şi campanii naţionale de popularizare a şahului în şcoli. Pentru Eliza-Ioana Bădescu, aurul de la Salonic este probabil doar începutul. Pentru România, el înseamnă că şahul nu mai este o promisiune, ci o realitate care urcă, etapă după etapă, spre vârful clasamentelor europene şi mondiale..”, a afirmat preşedintele Federaţiei Române de Şah, Vlad Ardeleanu.