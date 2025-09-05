Elevii unui colegiu din Timișoara vor avea petrecere, în loc de festivitatea din prima zi de școală. Director: A fost cea mai tensionată vară de când lucrez, iar pe termen lung vom resimți lipsa unor generații de profesori

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Elevii Colegiului Național Bănățean din Timișoara nu vor avea festivitate de deschidere în prima zi de școală din 2025, însă sunt invitați duminică în curtea școlii, la evenimentul „Back to School”, o petrecere cu muzică și dans. „A fost cea mai tensionată vară de când lucrez în acest sistem. Ca o durere personală, pleacă din sistem tinerii. Nu am vrut să le luăm copiilor plăcerea de a fi prezenți la școală sau emoția de a trece pe sub un pod de flori, a declarat directorul Colegiului Bănățean, Sorin Ionescu, pentru expressdebanat.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„A fost cea mai tensionată vară de când lucrez în acest sistem. Practic, munca începută încă din ianuarie – normările, angajările de personal și toate demersurile legale pentru crearea claselor și posturilor – s-a năruit în trei zile. A trebuit să găsim soluții pentru fiecare coleg. Trebuie să fim solidari cu toți colegii noștri. Ca o durere personală, pleacă din sistem tinerii pentru că pentru ei nu s-au găsit soluții, iar pe termen lung probabil vom resimți lipsa unor generații de profesori. Ne va costa foarte mult.

Nu am vrut să le luăm copiilor plăcerea de a fi prezenți la școală sau emoția de a trece pe sub un pod de flori. De aceea am ales duminică seara, un moment în care toți suntem relaxați, e și pragmatic, fără să blocăm traficul sau să creăm ambuteiaje. Am căutat o alternativă care să fie plăcută pentru copii, dar care să ne arate în continuare alături de colegii noștri”, a declarat directorul Colegiului Bănățean, citat de expressdebanat.ro.

La petrecere, fiecare clasă de început de ciclu este invitată să poarte o culoare distinctă pentru a fi ușor de recunoscut, iar celelalte clase își pot alege culoarea preferată. Elevii vor fi primiți cu un program muzical și mai multe surprize oferite de colaboratorii școlii. Luni, copiii vor intra la ore: două ore de dirigenție începând cu ora 9, urmate de alte două ore din disciplina dirigintelui. De marți, programul intră în orarul normal, potrivit sursei citate.