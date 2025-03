Elena Lasconi, despre propunerea de nominalizare a lui Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace: Parcă altă treabă nu avem/ Eu cred că Zelenski merită Premiul Nobel pentru Pace

”Eu aş spune: Doamne, fereşte acuma, dar credeţi-mă, nu am avut timp să văd ce motivare a dat SNSPA pentru această propunere pentru că am fost ocupată cu candidatura, am dat astăzi o grămadă de interviuri la presa internaţională şi nu am apucat să văd motivarea, dar ce ştiu foarte sigur este că în Ucraina încă se dă cu bombe, cu drone, cu tot felul, nu văd vreo pace. Haideţi să mă documentez, să văd ce vrea să spun artistul”, a răspuns Elena Lasconi, întrebată ce părere are despre demersul SNSPA de nominalizare a lui Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace.

Ea a vorbit şi despre preşedintele Ucrainei, arătând că, deşi i s-a propus să plece din ţară, el a refuzat şi a cerut arme, pentru a lupta alături de poporul său.

”Parcă altă treabă nu avem. Suntem într-o situaţie foarte grea, pentru că deficitul este în aer, suntem cu un război la graniţe, cu tot felul de declaraţii controversate care vin din Statele Unite, cu o societate care trăieşte în frică şi noi nu mai putem să ne trăim viaţa acum, să ne gândim cine o să ia Premiul Nobel pentru Pace. Măi, dar omul ăsta, Zelenski, omul ăsta la care i s-a trimis avion, imediat când a început războiul în Ucraina, de către americani, să plece din ţară, şi el a zis: trimiteţi-mi arme, nu avion şi nimeni nu i-a dat mai mult de trei zile că o să reziste şi rezistă de trei ani, omul ăsta voi nu-l vedeţi ca un erou? Vi se pare că e aşa, la îndemână, să lupţi pentru ţara ta, punându-ţi viaţa în pericol? Eu cred că Zelenski merită Premiul Nobel pentru Pace”, a adăugat Elena Lasconi.

Preşedintele USR a vorbit şi despre studenţii care nu sunt de acord cu decizia conducerii SNSPA de nominalizare a lui Trump, Elena Lasconi spunând, în acest context: ”Bravo lor!”.

Senatul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a hotărât, joi, declanşarea procedurilor pentru nominalizarea lui Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, pentru Premiul Nobel pentru Pace. Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, afirmă că decizia este ”o recunoaştere a eforturilor susţinute în promovarea păcii şi stabilităţii în regiuni marcate de tensiuni globale”. ”Donald Trump este un politician atipic, care iese din toate tiparele clasice, dar care este orientat spre atingerea obiectivului final – pacea”, a mai transmis Pricopie.