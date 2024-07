Efectele terapiei de șoc a lui Milei: cererea de carne de vită scade în Argentina la minimul ultimilor 110 ani

Argentina, faimoasă pentru consumul de carne de vită, a făcut un viraj surprinzător către carnea de pui mai ieftină, în timp ce gospodăriile încearcă să facă economii în fața unor salarii tot mai mici, transmite Bloomberg.

Cererea de carne de vită este prognozată să scadă sub 45 de kilograme de persoană în acest an, cel mai scăzut nivel din 1914, de când este măsurat acest indicator, potrivit unui raport al Rosario Board of Trade bazat pe date guvernamentale. Aceasta ar marca prima dată când cererea de carne de vită din Argentina este, în esență, egală cu cea de pui, a cărui popularitate a crescut în întreaga lume.

La jumătatea primului an calendaristic de mandat al președintelui Javier Milei, Argentina se află într-o recesiune economică profundă, după ce acesta a devalorizat moneda țării și a erodat puterea de cumpărare a populației.

Carnea de porc și de pasăre costă aproximativ jumătate din prețul cărnii de vită. O mai mare conștientizare a importanței dietelor echilibrate a determinat, de asemenea, mai multe familii să aleagă carnea de pasăre și de porc.

Acestea fiind spuse, argentinienii – împreună cu vecinii uruguayenii – sunt în continuare cei mai mari consumatori de carne de vită de pe planetă.