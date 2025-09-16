G4Media.ro
Ed Sheeran, noua figură de pe tricourile Barcelonei. Artistul ar urma să…

Ed Sheeran, noua figură de pe tricourile Barcelonei. Artistul ar urma să apară pe echipamentul din primul El Clasico al sezonului

16 Sep

Ed Sheeran va fi vedeta echipamentului FC Barcelona în meciul împotriva formaţiei Real Madrid, programat pentru 26 octombrie pe Santiago Bernabéu, relatează News.ro.

Potrivit programului „Tú dirás” de la RAC1, cântăreţul britanic îi succede unor artişti precum Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay şi Travis Scott, care au participat la campanii similare în ultimii ani.

De când Spotify a devenit sponsorul principal, Barça a profitat de meciurile cu impact global maxim, precum El Clásico, pentru a purta pe piept modele cu artişti internaţionali. Cel al lui Ed Sheeran va fi al şaptelea tricou muzical care va fi văzut într-un duel împotriva Real Madrid.

Până acum, balanţa este echilibrată: echipa culé a câştigat cu tricourile lui Rosalía, Coldplay şi Travis Scott, dar a pierdut cu cele ale lui Drake, Karol G şi Rolling Stones.

 

