Echipa de fotbal fanion a Timișoarei și-a schimbat din nou numele: Club Sportiv Știința Poli Timișoara / Echipa s-a calificat în barajele de promovare în Liga a II-a

Președintele Consiliul Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat că Ministerul Justiției a acceptat o nouă variantă a clubului sportiv al județului, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

„Săptămâna viitoare vom depune la Tribunalul Timiș documentele necesare înființării clubului. Noua structură sportivă are, astăzi, doi membri: Consiliul Județean Timiș și Universitatea Politehnica, dar e nevoie de mai mult dacă ne dorim, într-adevăr, să readucem Poli acolo unde îi este locul. Primăria Timișoara are posibilitatea să ni se alăture în acest demers și am încredere că, până la urmă, va veni alături de noi. Este un moment important pentru Poli și suporterii alb-violeți, cu care am discutat pe această temă, și nu avem voie să îl ratăm, scrie Alfrd Simonis pe Facebook.

În urmă cu două zile, SSU Politehnica Timișoara (actuala denumire a echipei, așa cum apare în scriptele FRF) a obținut calificarea în barajele de promovare în Liga a II-a.

După încă trei etape rămase de jucat din play-off-ul Seriei 9, Poli va avea de trecut două duble de baraj pentru a urca în eșalonul superior.

„Procedural, după înființarea clubului, vom face demersurile legale de finanțare a echipei atât de la bugetul CJ Timiș, cât și al Universității Politehnica, iar în momentul în care Primăria Timișoara se va alătura proiectului va avea o cotă de finanțare”, a mai precizat Simonis.

Timișoara a câștigat Cupa României în 1956, sub denumirea Știința, și în 1980, când se chema Politehnica.