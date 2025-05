Dughin, ideologul lui Putin, face apel la o “revoluție la scară largă” pentru salvarea Europei, după victoria lui Nicușor Dan: Macron a intervenit deschis în alegerile din România

Alexander Dughin, supranumit “ideologul lui Putin”, l-a acuzat pe președintele francez Emmanuel Macron – fără a prezenta nicio dovadă – că a “intervenit deschis” în alegerile din România, într-o postare publicată pe contul său de. Facebook.

“Macron a intervenit deschis în alegerile din România încă o dată, nimeni nu va remarca acest lucru. UE este dictatură liberală pură. Fără o revoluție la scară largă, europenii nu au nicio șansă de a restabili reprezentarea corectă a voinței poporului”, a scris Dughin, după ce numărătoarea voturilor a confirmat victoria lui Nicușor Dan în alegerile din România.

Macron has openly intervened in Romanian elections once more nobody will remark it. EU is pure liberal dictatorship. Without full scale revolution Europeans have no chances to restore correct representation of will of people.

— Alexander Dugin (@AGDugin) May 18, 2025