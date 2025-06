Dueluri tari în optimile CM al Cluburilor – Programul disputelor, plus cine transmite la tv

Real Madrid vs Juventus este capul de afiș al duelurilor din optimile Campionatului Mondial al Cluburilor din SUA. Cristi Chivu și al său Inter Milano vor da peste brazilienii de la Fluminense pe 30 iunie, în timp ce Lionel Messi o va regăsi pe PSG, fosta sa echipă înainte de transferul în Florida, la Inter Miami.

CM al Cluburilor, programul optimilor

In the last 16 of the Club World Cup:

🇪🇸 Real Madrid vs. Juventus 🇮🇹

Heritage. pic.twitter.com/vAZFwRf6xh

