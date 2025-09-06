Duelul titanilor în finala US Open: Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz, pentru a treia oară într-o finală de Grand Slam în acest an

Jannik Sinner (locul 1 ATP) și Carlos Alcaraz (locul 2 ATP) se vor întâlni pentru a treia oară într-o finală de Mare Șlem în 2025, pe scena de la US Open, pentru un duel care are pe masă, pe lângă trofeul turneului, și locul unu mondial.

Carlos Alcaraz s-a desprins în super-meciul cu Novak Djokovic și a trecut de sârb după două ore și 26 de minute, scor 6-4, 7-6 (7), 6-2 ]n semifinale și bifează a șaptea sa finală de Grand Slam. De partea cealaltă, pentru Djokovic este a patra ocazie când se oprește în semifinale într-un turneu major în acest sezon, rămânând astfel la 24 de titluri.

Sinner n-a avut nici el viață ușoară cu Felix Auger-Aliassime (locul 27 ATP), câștigând în patru seturi și după trei ore și 19 minute, după ce în cel de-al doilea set părea șicanat de un discomfort fizic, scor 6-1, 3-6, 6-3, 6-4. Este a cincea finală consecutivă de Mare Șlem pentru liderul mondial – trei victorii și o înfrângere, chiar în fața lui Alcaraz.

Este pentru prima dată în era Open când doi jucători vor disputa trei finale de Grand Slam în cadrul aceluiaşi sezon. Rafael Nadal şi Novak Djokovici au disputat patru finale consecutive, dar între 2011 şi 2012, potrivit L’Equipe.