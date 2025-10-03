Dublu standard la Inspecția Judiciară: Se autosesizează față de o judecătoare care și-a comentat pe rețele propria decizie judecătorească, dar ignoră magistrații care fac politică sau au derapaje împotriva minorităților sexuale

În vreme ce îi ia la ţintă pe magistraţii incomozi, Inspecţia Judiciară, condusă de judecătoarea Roxana Petcu, ignoră magistraţii care fac politică pe faţă sau care au derapaje la adresa minorităţilor sexuale.

Inspecţia Judiciară s-a autosesizat pentru o presupusă încălcare a Codului deontologic al magistraţilor faţă de judecătoarea Sorina Marinaş de la Curtea de Apel Craiova, care şi-a comentat propria decizie judecătorească pe Facebook.

Judecătoarea a condamnat la 30 de ani de detenţie pentru tentativă de omor asupra soţiei un recidivist condamnat în trecut pentru omor. „N-am vreun sentiment de mila, desi sunt conștientă că va muri in detenție (…) E o soluție care pe mine mă bucură, știu că am scăpat societatea de un ins care era o bombă cu ceas”, a comentat judecătoarea Marinaş pe Facebook.

Pe 31 iulie, judecătoarea Marinaş criticatse modalitatea de comunicare publică a CSM în chestiunea reformei pensiilor speciale.

“Cred ca modalitatea de comunicare publica a CSM, ca instituție sau prin mesaje individuale ale membrilor, este profund eronată si nu va produce niciun efect bun. Comunicate sterile sau declarațiile individuale publice virulente, momentul fiind unul tensionat, produc efectul invers. Nu putem sa tot vehiculam poezia ca noi suntem magistrați si asta este, trebuie sa primim fără sa dăm. Totul in viața – profesională sau personală- e you get what you give. Dacă tratam poporul si guvernul cu sictir – ni se cuvine si nu se poate modifica, nu vorbim cu prim ministrul ca n-are atribuții, bla bla, vom primi feedback pe măsură si vom atrage o ură profesională profunda”, a scris judecătoarea Sorina Marinaş pe Facebook la finalul lunii iulie.

Judecătoarea a făcut aprecierile în contextul în CSM şi mai mulţi membri ai Consiliului demaraseră o campanie de comunicare publică împotriva reformei pensiilor magistraţilor, campanie care a culminat cu declaraţia şefei CSM, Elena Costache, potrivit căreia o pensie de magistrat de 11.000 de lei este mică.

Inspecţia Judiciară ignoră însă declaraţiile politice ale judecătorilor CSM Alin Ene sau Claudiu Drăguşin care se luptă pe Facebook cu oricine susţine reforma pensiilor magistraţilor, inclusiv cu preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan sau liderul USR Dominic Fritz.

“Bine că ne-am bucurat de marea victorie a candidatului pro-european, democratic și interesat de bunul mers al justiției. În numai câteva săptămâni, justiția e ca și rezolvată, ceea ce era și de așteptat, că doar a fost prezentată ca o prioritate. Țineți aproape, urmează democrația!”, scria la începutul lui iulie judecătorul Alin Ene pe Facebook despre şeful statului.

<< Sub masca „reformei” și reluând aceleași minciuni demontate deja public de Consiliul Superior al Magistraturii, premierul României încalcă flagrant Constituția României și standardele internaționale, disprețuind atât jurisprudența Curții Constituționale, cât și orice urmă de respect față de principiile statului de drept. Într-un gest de sfidare, se anunță o nouă creștere a vârstei de pensionare, o majorare absurdă a vechimii în funcție și o amputare brutală a pensiei de serviciu – toate acestea, la doar câteva luni după ce Legea nr. 282/2023 a modificat deja substanțial aceste condiții >>, a scris Alin Ene pe o rețea socială despre premierul Ilie Bolojan, la sfârşitul lunii iulie.

Judecătorul CSM l-a luat în vizor şi pe liderul USR Dominic Fritz. “Declarațiile recente prin care liderii unui partid din coaliția de guvernare atrag public atenția judecătorilor CCR, reamintindu-le că au fost numiți de actuala majoritate, reprezintă o presiune directă și inadmisibilă asupra Curții. Astfel de afirmații, lansate cu doar câteva zile înainte ca judecătorii CCR să se pronunțe asupra unei legi promovate de coaliție – lege marcată de vădite vicii de neconstituționalitate – pun sub semnul întrebării respectul pentru independența justiției și pentru principiile statului de drept”, a scris Alin Ene pe pagina sa de Facebook pe 22 septembrie.

În iulie acest an, un al judecător CSM, Claudiu Drăgușin, l-a comparat pe premierul Ilie Bolojan cu un ”măcelar” tot într-o postare pe rețelele sociale. Ieșirile judecătorilor au venit după ce Bolojan a anunțat preoiectul de reformare a pensiilor speciale, prin creșterea vârstei de pensionare până la 65 de ani și reducerea valorii pensiei până la maximum 70% din ultimul salariu net.

Şi judecătorul Bogdan Mateescu, actual secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei, face declarații legate de politică pe Facebook. Tot în iulie, Mateescu l-a ironizat pe președintele Nicușor Dan, după declarația acestuia referitoare la vicepremierul Dragoș Anastasiu: „Președintele țării a facut o analiză amplă, timp de câteva zile, finalizată cu o concluzie extrem de complexă: e o problemă mare! Wow, mare! Cine se aștepta… Ce analiză! Ce concluzie!”, a scris Mateescu pe rețeaua de socializare.

Și judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timişoara, căreia fostul candidat pro-rus la prezidenţiale, Călin Georgescu, i-a propus să o pună ministra Justiţiei într-un ipotetic guvern al său, a avut postări similare.

Judecătoarea Stoicescu a avut şi nenumărate derapaje împotriva minorităţilor sexuale. În august 2021, judecătoarea Adriana Stoicescu a calificat în termeni jignitori şi discriminatorii membrii comunităţii LGBTQ. Judecătoarea era revoltată de faptul că primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a alocat 50.000 de lei pentru un festival Pride în oraş, în schimb nu a finanţat Festivalul Inimilor.

„O mână de imberbi, cărora nu le creşte barba şi care nu se hotărăsc dacă să poarte sau nu sutien, a pus mâna pe planetă. În numele unei libertăţi prost înţelese suntem chemaţi să înţepenim în poziţie de drepţi în faţa unor specimene care, dacă trăiau în preistorie, ar fi fost micul dejun al unui animal mai pricăjit”, a scris judecătoarea pe Facebook. Vezi postarea ei în întregime aici.

În iunie 2024, după ce Dominic Fritz a câştigat primăria Timişoara, judecătoarea Stoicescu a postat un text cu referiri homofobe, intitulat pamflet. “Bună dimineața din Gayșoara! Să avem o săptămână plină de curcubeu si lupte cu “dujmani” imaginari! Cine pleacă ultimul să stingă lumina ca să salveze planeta și să dezlege bichonu’….. Desigur, acesta este un pamflet. Orice asemănare cu realitatea este întâmplătoare…”, a scris Stoicescu pe Facebook.

Recent, judecătoarea a avut din nou un comentariu similar. „Hai ca avem un serial cu sotu’ care e ea, in proces “de tranzitie” spre “el”. Nu conteaza ca are urme de ț..e, nicio urma de barba, merge ca o muiere, vorbeste la fel. A zis că e bărbatul in casa, apăi aia e. Grețos și penibil, maică. Știu, babă comunistă”, a scris judecătoarea pe Facebook.

Context. Nu e prima dată când Inspecţia Judiciară are un dublu standard privind sesizările împotriva magistraţlor. G4Media.ro a arătat şi în 2021 că, în vreme ce l-a exclus pe fostul judecător Cristi Danileț pentru postări video pe Tik Tok în care execută mișcări de karate pe plajă sau în piscină și tunde gardul, Inspecția judiciară și Secția pentru judecători a CSM au lăsat nesancționate mai multe judecătoare anti-reformiste care își exprimă fățiș opiniile politice pe Facebook.

În 2023, Inspecţia Judiciară l-a trimis în judecată disciplinară pe procurorul militar Alexandru Lascu pentru că a distribuit articole negative la adresa preşedintelui Klaus Iohannis şi a şefului DNA.

Cine conduce Inspecţia judiciară. În vara acestui an, judecătoarea Roxana Petcu a câştigat un mandat în fruntea Inspecţiei Judiciare. Ea nu a avut contracandidat. Roxana Petcu este soția unui fost secretar de stat în MAI de pe vremea lui Dragnea și Carmen Dan și fost consilier al președintelui Consiliului legislativ, Florin Iordache.

Judecătoarea Roxana Petcu a fost anchetată de DNA într-un dosar cu primarul din Voluntari, Florentin Pandele, după ce l-a împroprietărit pe escrocul Ioan Radu Fotino cu 26 de hectare în cartierul ANL Henri Coandă, fără să verifice autenticitatea documentelor. Fotino a fost condamnat la 16 ani de închisoare pentru înşelăciune, judecătoarea şi primarul Florentin Pandele au primit clasare în cele din urmă.