Dronele rusești „au fost clar direcționate” către Polonia, afirmă ministrul german al apărării

Dronele rusești care au încălcat spațiul aerian polonez „au fost clar direcționate” și „nu trebuiau să zboare pe această rută pentru a ajunge în Ucraina”, a declarat ministrul german al apărării, Boris Pistorius, potrivit AFP, preluată de The Guardian.

„Nu există absolut niciun motiv să credem că a fost vorba de o eroare de corectare a cursului sau ceva de genul acesta”, a declarat Pistorius în fața parlamentului german.

Separat, un purtător de cuvânt al guvernului german a afirmat că incursiunea dronelor în Polonia este foarte gravă și arată cât de mult testează Rusia hotărârea europeană.