Două mașini, înghițite de o groapă imensă pe o stradă din Napoli / Un consilier municipal se afla într-una din mașinile intrate în pământ / Anchetă deschisă de procurori

Napoli, o groapă se deschide pe Via Morghen din cartierul Vomero, la numărul 36, înghițind două mașini și un platan. S-a întâmplat în această dimineață, cu puțin timp înainte de ora 5, relatează La Reppublica.

Alarma a fost declanșată după ce o parte din teren s-a prăbușit, înghițind o mașină parcată și o alta în tranzit cu două persoane la bord, care au fost aproape nevătămate.

Procurorii coordonează primele anchete demarate pentru a face lumină asupra cauzelor producerii acestui incident.

Tehnicienii municipalității au efectuat primele verificări și au constatat că a cedat o conductă de apă albă, care este intactă în sistemul de canalizare. Pompierii taie un copac aflat în apropierea gropii de scurgere. Apoi, cele două mașini vor fi extrase. Tehnicienii de la Abc speră ca serviciul de apă să fie reluat până în această seară.

„Cel mai rău moment a fost când ne-au scos pe brațe. Imediat după aceea a căzut un stâlp, dacă am fi rămas câteva secunde în plus, Luca și cu mine am fi fost morți”, spune Giulio Delle Donne, un consilier municipal, care se afla în mașina înghițită, alături de un prieten.

„Groapa s-a deschis la trecerea mașinii, sunt în viață printr-o minune”, adaugă tatăl lui Luca, celălalt băiat din mașină.

Din fericire, victimele nu au suferit consecințe grave. Ele au fost salvate de doi soldați din cadrul Regimentului de armată din Campania, care se aflau în zonă pentru serviciul „Strade Sicure”. Soldații au coborât în groapa de scurgere și au deschis ușile mașinii, permițând pasagerilor să iasă.

O mare parte a localității Vomero a rămas fără apă. Două clădiri au fost evacuate, una locuită de aproximativ 60 de persoane și o a doua în care se aflau aproximativ 10 persoane. Prefectul Michele di Bari a convocat o reuniune pentru a coordona intervențiile.

„Acest incident ne obligă să reflectăm serios asupra situației instalațiilor din oraș, având în vedere că și în acest caz se pare că problema a fost cauzată de defectarea unei conducte. Trebuie inițiată o monitorizare serioasă”, spune Clementina Cozzolino, președinta municipalității 5.

Gaura de canal vine după cea care a avut loc în urmă cu câteva zile în Via Solimena, unde astăzi o clădire este consolidată și evacuată. Și în acest caz, alarma a fost declanșată de o defecțiune la o conductă de apă care a dus la inundarea clădirii.

Trei școli din zonă au fost închise ca urmare a întreruperii alimentării cu apă în zona prăbușirii Via Morghen. După cum a anunțat președinta Clementina Cozzolino, acestea vor rămâne închise până când alimentarea va fi restabilită.

„Avem un sistem de canalizare care nu a fost întreținut de mulți ani. Așa că aceste evenimente care se întâmplă sunt, de asemenea, o consecință a acestui lucru”, spune primarul orașului Napoli, Gaetano Manfredi, comentând ceea ce s-a întâmplat în Via Morghen.