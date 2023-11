Șeful Parchetului din Napoli: „Copiii sunt interesați de bani: un profesor cu un Fiat este un ratat, un cocalar cu un SUV, un exemplu” / ”Cultura noastră catolică este în criză: este un crez slab în comparație cu alte religii”

La o conferință despre etică și justiție, șeful Parchetului din Napoli, Nicola Gratteri, a vorbit despre educația tinerilor, lumea mercantilă în care trăim și despre decăderea religiei, relatează Corriere della Sera.

”Cultura noastră catolică este în criză: este un crez slab în comparație cu alte religii, cum ar fi cea musulmană”, susține Grattieri.

Pentru prim-procurorul din Napoli, ”există o decădere în rândul tinerilor, care nu mai știu nici măcar să scrie în italiană, al familiilor lor, unde există părinți care la 45 de ani vor să fie tineri de 20 de ani, iar vina este că guvernele din ultimii 10 ani nu au vrut să investească în educație”.

În ceea ce privește educația tinerilor, el adaugă: „Școlile au devenit planuri. În fiecare an, directorii de școli se întrec pentru a obține un magistrat de renume, pentru a face ziua legalității. Dar nu este mai bine să ducem copiii într-o comunitate terapeutică pentru a vorbi cu drogații? Sau la cei care suferă, pentru a-i educa? Dacă nu faci o școală cu normă întreagă, dacă nu le arăți copiilor că există o alternativă la ficțiune, care devine tot mai violentă de la an la an, nu ajungem nicăieri”, spune procurorul.

Este dezamăgit de noua generație. „Astăzi nu trebuie să le vorbești copiilor despre etică, trebuie să le vorbești despre bani, doar așa te vor asculta copiii. Trebuie să le explici cât câștigă un curier de droguri, dar și ce riscă. Astăzi nu mai contezi în funcție de ceea ce ești, ci în funcție de ceea ce ai: un profesor care ajunge la școală într-un Fiat Tipo vechi este văzut de băieți ca un ratat. În timp ce cocalarul care sosește la bar cu SUV-ul său este văzut ca un exemplu”.

Aceste declarații au fost făcute de procurorul șef din Napoli, al treilea cel mai mare oraș din Italia, în cadrul unei conferințe organizate aici de Intesa Sanpaolo pe tema etică, legalitate, economie.

Susține că inclusiv viața sa se desfășoară diferit în contextul dezvoltării rețelelor sociale și al internetului.

„Am devenit paranoic. După ani de zile în care ai făcut această meserie devii paranoic, așa că, dacă mă duc într-un loc, trebuie să știu cine este acolo. Pentru că este suficientă o singură fotografie cu un subiect jenant în apropiere și această imagine circulă ani de zile”, a mai punctat procurorul.