Dorin Popa, demisionar din POT: Anamaria Gavrilă m-a ameninţat că o să intru cu capul în gard / Extremista Anamaria Gavrilă, către jurnaliști: Mă, voi sunteți pe cale de dispariție

Deputatul Dorin Popa, care şi-a anunţat demisia din POT marţi, a declarat că preşedintele acestui partid, Anamaria Gavrilă, l-a ameninţat că o să intre „cu capul în gard” dacă nu face ce vrea ea, transmite Agerpres.

„Îmi anunţ astăzi demisia din Partidul Oamenilor Tineri. Simplu. Nu sunt tânăr. Mi-am dat seama că nu sunt tânăr şi atunci am decis să-mi dau demisia din Partidul Oamenilor Tineri. Şi mai vreau să fac un anunţ, tot simplu. Am luptat în ’89 împotriva dictaturii.(…) Da, m-a provocat doamna Anamaria Gavrilă. (…) Mi-a trimis un mesaj de ameninţare sâmbătă, la ora 10:04, pe care l-am salvat, prin care mă ameninţă să stau liniştit dacă nu fac ce vrea domnia sa pentru că este partid pe persoană fizică. Şi mă ameninţă că o să intru cu capul în gard şi s-ar putea să rămân fără răsuflare. Am întrebat dacă este ameninţare, mi-a spus că este o constatare, dacă nu fac ce vrea domnia sa”, a spus Popa în plenul Camerei Deputaţilor.

Acesta a precizat că din acest motiv îşi rezervă dreptul să îşi dea demisia din POT şi să rămână neafiliat.

Dorin Popa este deputat de Argeş şi a fost ales pe listele electorale ale POT.

Șefa partidului extremist POT, Anamaria Gavrilă, a fost din nou speriată de presă, care voia să o întrebe dacă a amenințat un deputat din partidul ei, așa cum acesta a acuzat când și-a depus demisia din formațiunea politică.

Extremista Anamaria Gavrilă, către jurnaliști: Mă, voi sunteți pe cale de dispariție.