Donald Trump urmează să efectueze vineri o vizită medicală "de rutină"

Donald Trump summitul NATO
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Donald Trump urmează să efectueze vineri o vizită medicală ”de rutină” / La ultima vizită, în aprilie, a fost declarat într-o ”stare de sănătate excelentă”

Preşedintele american Donald Trump urmează să efectueze vineri o ”vizită medicală anuală de rutină” la Spitalul Militar Walter Reed, la periferia Washingtonului, anunţă miercuri într-un comunicat o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, relatează AFP, transmite News.ro.

Preşedintele american, în vârstă de 79 de ani, a efectuat deja o primă vizită medicală în aprilie.

În urma acestei vizite, el a fost declarat într-o ”stare de sănătate excelentă”, potrivit unui buletin al medicului preşedinţiei, Sean Barbabella

