Donald Trump urmează să efectueze vineri o vizită medicală ”de rutină” / La ultima vizită, în aprilie, a fost declarat într-o ”stare de sănătate excelentă”
Preşedintele american Donald Trump urmează să efectueze vineri o ”vizită medicală anuală de rutină” la Spitalul Militar Walter Reed, la periferia Washingtonului, anunţă miercuri într-un comunicat o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, relatează AFP, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Preşedintele american, în vârstă de 79 de ani, a efectuat deja o primă vizită medicală în aprilie.
În urma acestei vizite, el a fost declarat într-o ”stare de sănătate excelentă”, potrivit unui buletin al medicului preşedinţiei, Sean Barbabella
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Trump anunţă că poate se va duce la sfârşitul săptămânii în Orientul Mijlociu: „Negocierile între Israel şi Hamas avansează foarte bine”
„Vom găsi modalităţi de a-i răni pe cei care ne cauzează probleme” dacă SUA furnizează Ucrainei rachete Tomahawk, ameninţă şeful Comisiei de apărare din Duma de Stat / Zaharova: Relaţiile ruso-americane vor suferi „daune ireparabile”
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.