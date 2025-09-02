Donald Trump: Cartierul general Forțelor Spațiale americane se mută din Colorado în Alabama

Președintele american Donald Trump a anunțat marți că sediul central al Forțelor Spațiale se va muta în Alabama, potrivit agenției AP.

„Cartierul general al Comandamentului Spațial al SUA se va muta în frumoasa localitate Huntsville, Alabama, care de acum înainte va fi cunoscută sub numele de Rocket City”, a declarat Trump.

El a spus că, atunci când a creat Forța Spațială în primul său mandat, intenționa să stabilească sediul acesteia în Alabama, dar administrația Biden l-a stabilit în Colorado.

Trump a spus că una dintre problemele sale cu Colorado era că permitea votul exclusiv prin poștă, ceea ce, în opinia sa, încuraja frauda.

Conferința de presă susținută la Casa Albă reprezintă primul discurs public al președintelui după o săptămână.

Deși a fost văzut îndreptându-se spre terenul său de golf în weekend și a acordat câteva interviuri, el a fost în mare parte absent din ochii publicului pentru o perioadă neobișnuit de lungă.

Duminică, președintele în vârstă de 79 de ani a postat pe rețelele de socializare „NICIODATĂ NU M-AM SIMȚIT MAI BINE ÎN VIAȚA MEA”.

Participarea sa la ședința de cabinet de marți trecută a durat trei ore, incluzând un monolog, conversații cu înalți oficiali și întrebări din partea reporterilor.

Trump a comentat, legat de absența sa din spațiul public, că “Biden nu a făcut nimic luni de zile” și nimeni nu a zis nimic.