”Dominic Fritz sau cum să devii român” / Portreul liderului USR făcut de o publicație germană

Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a avut un rol-cheie în negocierile pentru formarea noului guvern, scrie „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, citat de Deutsche Welle. Un aspect vulnerabil al poziției sale rămâne lipsa cetățeniei române, potrivit Rador Radio România.

Cotidianul german analizează ascensiunea fulminantă a lui Dominic Fritz, primarul Timișoarei și lider al USR, în politica românească. Autorul, Michael Martens, subliniază că, deși nu face parte oficial din noul guvern, Fritz va avea un cuvânt important de spus în viitorul cabinet de la București.

Născut în 1983 la Lörrach și crescut în sudul Pădurii Negre, germanul Fritz a devenit o figură proeminentă în politica românească după ce a fost ales primar al Timișoarei în 2020, din partea USR. Deși se mutase aici cu doar un an înainte, legăturile sale cu România datează încă din adolescență, notează FAZ.

Într-un climat politic incert, ”caracteristica distinctivă a USR ca partid și a lui Fritz în mod personal este angajamentul fără compromisuri pentru statul de drept și împotriva corupției, lucruri care au fost bine primite la Timișoara, unde Fritz a fost reales confortabil în funcție anul trecut”, scrie publicația germană.

Discuții despre serviciile secrete în absența cetățeniei române

”Dominic Fritz a intrat în prima linie a politicii românești cel târziu pe 22 iunie 2025, când a fost confirmat președinte al USR, în urma unui vot intern în care a obținut 67% din sufragii. În cadrul negocierilor de coaliție, Fritz a reușit să obțină patru ministere pentru USR: Externe, Economie, Mediu și Apărare – un rezultat remarcabil pentru un partid care obținuse doar 12,4% la alegeri”, arată influenta publicație germană.

Într-un interviu telefonic pentru FAZ, edilul timișorean a menționat, printre priorități, reforma serviciilor secrete, criticând lipsa unui control parlamentar real asupra acestora. Fritz a evidențiat sprijinul oferit de noul președinte al României, Nicușor Dan, fost primar al Capitalei, care ”și-a construit o reputație de luptător împotriva corupției și a anunțat deja reforme personale și structurale ale serviciilor”.

Deși nu deține încă cetățenia română, Fritz a fost un participant cu drepturi depline la discuțiile privind reforma serviciilor secrete, desfășurate în cadrul negocierilor pentru formarea guvernului. Nu este deloc adevărat că, în calitate de străin, i s-ar fi cerut să părăsească sala atunci când a fost abordat acest subiect sensibil, a declarat liderul USR pentru FAZ.

Totuși, lipsa cetățeniei române continuă să fie un punct vulnerabil al poziției sale politice, intens exploatat de adversarii săi – în special de liderul naționalist George Simion, care denunță prezența ”străinilor în funcții publice”.

Discursul de la congres, între modestie și fermitate

Răspunsul lui Fritz, echilibrat între modestie și fermitate, a fost rostit în timpul congresului USR. „Nu am avut privilegiul să mă nasc aici, nu am avut norocul să învăț această limbă dificilă ca limbă maternă. Am învățat-o de la zero, abia la 19 ani. A trebuit să-mi însușesc limba română cuvânt cu cuvânt, greșeală cu greșeală, propoziție cu propoziție”, a declarat Fritz, care astăzi vorbește fluent româna. Tuturor celor care îl insultă pentru că este „doar un român adoptat, nu unul născut”, Fritz le recomandă să-și folosească timpul în mod mai constructiv. „Mesajul meu este că nu veți scăpa așa ușor de mine. Însăși procedura de obținere a cetățeniei m-a făcut mai român”, adaugă el, citat de FAZ.

Ziarul german amintește că cetățenii UE trebuie să fi locuit cel puțin patru ani în România pentru a putea solicita cetățenia. Fritz, sosit în 2019, a depus cererea în iulie 2024.

„Cu toate acestea, dosarul său nu a primit încă un răspuns favorabil. Întrebat dacă se teme că „statul profund”, adică serviciile secrete românești, ar putea să-i saboteze planurile, Fritz se arată optimist. A recunoscut că a avut această teamă, însă odată cu alegerea lui Dan la Cotroceni, el este încrezător că legea și regulile vor fi respectate”.

Poziționări în fața provocărilor naționale

Fost consilier al președintelui federal Horst Köhler (2016–2019) și artizan al retragerii Elenei Lasconi din cursa prezidențială în favoarea lui Nicușor Dan, Fritz va trebui, în viitor, să se pronunțe și asupra unor teme naționale dificile.

”De pildă, în privința deficitului bugetar de 9,3%, cel mai mare din UE, apărut după ce fosta guvernare a majorat pensiile cu 40%. Noul guvern va trebui să acționeze rapid pentru a preveni o criză mai amplă. Fritz are experiență în adoptarea și aplicarea unor măsuri dificile”, scrie FAZ.

Deși este un lider deschis și accesibil, ”Fritz știe să navigheze în apele politicii de putere. A învățat acest lucru de la Köhler”, notează autorul.

Fostul președinte german, decedat în februarie 2025, nu era cunoscut pentru laude gratuite, dar a afirmat odată că Fritz ”are calități de lider pe care rar le-a întâlnit în deceniile sale de carieră”. L-a numit ”un diplomat desăvârșit”.

Fritz a digitalizat complet administrația locală a Timișoarei, semnând până la 4000 de documente pe lună în format electronic. Această transformare ar putea reprezenta un avantaj decisiv în coordonarea simultană a activității de primar cu cea de lider al unui partid aflat la guvernare, conchide ”Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Sursa: DEUTSCHE WELLE / Rador Radio România