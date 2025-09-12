Dominic Fritz, replică pentru Sorin Grindeanu pe tema organizării alegerilor pentru București: Guvernul poate face mai multe lucruri concomitent, putem să mestecăm gumă și să mergem în același timp / Democrația nu depinde de mofturile unora

Dominic Fritz, președintele USR, i-a dat vineri o replică președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a amenințat cu ruperea coaliției dacă USR și PNL vor avea candidat comun la Primăria București.

”E prematur să discutăm despre nume cât timp nu avem o dată a alegerilor. Legea spune clar că trebuie organizate alegeri în 90 de zile de la vacantare, dar au trecut deja 100 de zile și nu avem o hotărâre de guvern”, a spus Fritz la Antena 3.

”Stabilirea datei alegerilor nu trebuie să fie o târguială politică. Putem să mestecăm gumă și să mergem în același timp. Guvernul poate face mai multe lucruri concomitent. Democrația și legea nu se negociază. Democrația nu depinde de mofturile unora, de situația economică”, a mai spus Fritz.

”Nu e în regulă ca cel mai mare oraș din România să fie condus de un primar interimar. Domnul președinte Nicușor Dan are dreptate, trebuie să avem alegeri cât mai repede”, a mai spus el.

Șeful USR s-a arătat contrariat și de amenințarea PSD cu ruperea coaliției, spunând că desemnarea unui candidat pentru București nu a fost nici un moment o condiție în timpul discuțiilor pentru realizarea coaliției de guvernare.

”Mă surprinde poziția PSD, am discutat o lună acordul de coaliție și niciodată nu au ridicat problema candidaturii la București și numele candidatului”, a spus Fritz.

Context

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că un eventual candidat comun PNL-USR la primăria București ar putea conduce la izolarea PSD, la “instabilitate politică și chiar la ruperea coaliției”

Acesta a susținut că PSD nu are o problemă cu data la care vor fi organizate aceste alegeri: “Nu e vorba de data alegerilor. Este vorba de această coaliție dacă ne dorim sau nu să meargă înainte”, a spus el, într-o conferință de presă, la întrebările ziariștilor.

Grindeanu a precizat că nu are nicio problemă dacă fiecare partid din coaliție își propune propriul candidat pentru Primăria București.

“Nu ne opunem în a avea un candidat comun al acestei coaliții”, dar “ce trebuie a fi evitat este să existe combinații de câte doi din trei care să ducă la izolarea PSD-ului în coaliție”, a subliniat el, deoarece o astfel de variantă “va duce într-un final la ridicarea gradului de instabilitate politică și chiar și la ruperea coaliției”.

Sorin Grindeanu a susținut că “alegerile pentru București nu sunt comparabile cu alegerile de niciunde din țară” și “atunci când lucrurile par că sunt făcute în a izola PSD înseamnă că PSD nu e dorit în coaliție”.