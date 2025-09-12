Familiile celor trei tineri români luaţi de ape anul trecut în timpul unei viituri produse pe râul Natisone, din Italia, cer despăgubiri de 3.7 milioane de euro

Familiile celor trei tineri români morţi în 31 mai 2024, după ce au fost luaţi de o viitură produsă pe râul Natisone, în regiunea Udine, din nord-estul Italiei, au cerut în instanţă despăgubiri de 3,7 milioane de euro de la Ministerul italian de Interne şi de la Agenţia Regională de Coordonare a Sănătăţii, pentru prejudiciile financiare şi morale create după decesul Biancăi Doroş, Patriziei Cormos şi al lui Cristian Molnar, transmite News.ro.

Avocatul familiilor celor trei tineri, Maurizio Stefanizzi, a intentat o acţiune civilă în cadrul procesului penal împotriva celor trei pompieri şi a operatorului medical Sores care sunt acuzaţi că au întârziat aproape o oră intervenţia pentru salvarea românilor din mijlocul puhoaielor, relatează rainews.it.

Potrivit avocatului, prejudiciul implică răspunderea solidară a funcţionarului public şi a instituţiei din care fac parte, care pentru pompieri este Ministerul de Interne, iar pentru asistenta medicală Sores este Agenţia regională de coordonare a sănătăţii, ARCS.

„Suferinţa părinţilor a fost amplificată de agonia prelungită. Tinerii au murit înecaţi după ce au aşteptat mai mult de 40 de minute ajutorul, iar familiile au trăit aceste momente interminabile de suferinţă aproape în direct la televizor. Acest lucru le-a provocat traume psihologice şi mai profunde”, potrivit avocatului Stefanizzi, citat de rainews.it.

Sursa citată precizează că pentru familia Cormos s-a solicitat o sumă totală de 1.269.000 euro, pentru familia Doros 1,2 milioane de euro şi pentru familia Molnar 1.243.000 de euro, rezultând o sumă totală de 3.700.000 euro. Daunele au fost calculate în conformitate cu un tabel naţional unic şi cu jurisprudenţa relevantă.

Judecătorul de instrucţie preliminară din Udine, la cererea avocatului apărării Maurizio Miculan, dispusese deja judecarea imediată a operatorului Sores de serviciu la data de 31 mai 2024, acuzat în special de întârzierea activării serviciului de salvare cu elicopterul şi de nefolosirea liniei telefonice de urgenţă pentru a solicita asistenţă pentru intervenţie, mai relatează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, procesul este programat pentru 17 noiembrie în faţa judecătorului Mauro Qualizza, care va judeca singur.

Operatorul Sores va fi judecat separat de ceilalţi trei inculpaţi, care lucrează cu toţii la Centrul de operaţiuni al sediului provincial al pompierilor din Udine. Dacă cele două cazuri nu vor fi unite, cei trei pompieri, reprezentaţi de avocaţii Buonocore şi Mangoni, vor compărea în faţa instanţei pe 2 decembrie. mai relatează rainews.it.

În 31 mai 2024, Patrizia Cormos, Bianca Doroş şi Cristian Molnar şi-au pierdut viaţa, după ce au fost luaţi de o viitură bruscă pe râul Natisone. Cei trei tineri se aflau pe malul apei, în localitatea Premariacco, din nord-estul Italiei. Ei îşi parcaseră maşina pe un drum din apropiere şi merseseră pe malul apei, sub Podul Roman. La un moment dat, nivelul apei a început să crească brusc, iar în câteva minute tinerii au fost înconjuraţi de ape. Atunci, Patrizia a sunat la 112, cerând ajutor. Pompierii au ajuns la ei abia după mai bine de jumătate de oră de la primul apel, în condiţiile în care tânăra mai apelase de două ori cerând disperată ajutor şi trimiţând operatorului datele cu locul în care se aflau. Un alt apel a fost făcut şi de două persoane aflate într-o zonă sigură, care au sesizat pericolul iminent în care se găseau cei trei tineri.

Tinerii au fost înconjuraţi complet de ape şi, pentru a face faţă curenţilor puternici ai apei, s-au îmbrăţişat. Din păcate, în momentul sosirii echipelor de pompieri şi a elicopterului, aceştia nu au mai putut fi salvaţi, din cauza curenţilor extrem de puternici şi a debitului crescut al râului. Potrivit datelor de la momentul tragediei, debitul râului a crescut de la 20 de metri cubi pe secundă la 135 de metri cubi pe secundă într-un timp foarte scurt, iar cei trei tineri români au pierit înghiţiţi de ape.

Trupurile neînsufleţite ale celor două fete, Bianca Doroş şi Patrizia Cormos, au fost găsite după două zile, aval de mica plajă unde cei trei prieteni au fost luaţi de viitură, de-a lungul malurilor aflate la 700-1000 de metri distanţă, sub podul Orsaria. Trupul lui Cristian Molnar a fost găsit aproape o lună mai târziu, sub o stâncă, în interiorul unui tunel acoperit cu crengi. Zona fusese deja căutată, dar era dificil să se intre din cauza nivelului crescut al apei din interior. Cadavrul a fost descoperit după ce nivelul apei a scăzut.

Conform informaţiilor furnizate de presa italiană la vremea respectivă, trupul neînsufleţit nu se afla foarte departe de Podul Roman din Premariacco, unde tinerii au fost prinşi de inundaţiile râului şi de unde au început să ceară ajutor. Cristian Molnar a fost căutat fără încetare, acţiune la care au participat chiar membrii familiei tânărului, împreună cu fratele său, Petru Radu, care a fost zi şi noapte alături de căutători pe malul râului Natisone, în speranţa că îşi va găsit fratele în viaţă.