Liderul extremist George Simion, o nouă incitare la violență: Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București cei care au votat contra poporului vor fi iertați de români

Liderul extremist George Simion a lansat pe rețelele sociale o nouă incitare la violență. ”Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București cei care au votat contra poporului vor fi iertați de români”, a scris el într-un comentariu pe Facebook, cu trimitere la protestele violente din Nepal.

Simion are un lung istoric de manifestări violente în public.

În luna martie 2025, el a cerut „jupuirea în piaţa publică” a membrilor Biroului Electoral Central care au invalidat candidatura lui Călin Georgescu la prezidențialele din luna mai.

Parchetul General a anunţat la acel moment că s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de instigare publică.

Simion, fost șef de galerie de fotbal, s-a lansat în politică prin acțiuni violente. El a provocat constant forțele de ordine și adversarii politici – fie cu etnicii maghiari și jandarmii la Valea Uzului, fie cu miniștrii și parlamentarii în Parlament.

În 2021, Simion a condus un adevărat asalt asupra Parlamentului, soldat cu distrugerea mai multor mașini, inclusiv una de la Ambasada SUA.

Pe Diana Șoșoacă a jignit-o și a amenințat-o chiar în Parlament. ”Te agresez sexual, scroafo!”, i-a spus în 2024 fostei sale colege de partid.

Pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, l-a îmbrâncit în Parlament și i-a strigat în mod repetat ”Ești un hoț!”.

În 2021, liderii AUR, în frunte cu George Simion, l-au îmbrâncit pe senatorul PNL Daniel Fenechiu și au intrat cu forța în ședința reunită a Comisiei de Sănătate.

În ianuarie 2022, George Simion și câteva zeci de simpatizanți ai partidului extremist AUR au intrat cu forța în Primăria Timișoara. Forțele de ordine nu au avut nici o reacție, instituția nu a fost apărată.