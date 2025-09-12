G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Liderul extremist George Simion, o nouă incitare la violență: Nu garantez că…

protest, AUR, Alianta pentru Unirea Romanilor, George Simion
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Liderul extremist George Simion, o nouă incitare la violență: Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București cei care au votat contra poporului vor fi iertați de români

Anchete12 Sep 0 comentarii

Liderul extremist George Simion a lansat pe rețelele sociale o nouă incitare la violență. ”Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București cei care au votat contra poporului vor fi iertați de români”, a scris el într-un comentariu pe Facebook, cu trimitere la protestele violente din Nepal.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -
george simion postare nepal incitare violenta
Captură George Simion / FB

Simion are un lung istoric de manifestări violente în public.

În luna martie 2025, el a cerut „jupuirea în piaţa publică” a membrilor Biroului Electoral Central care au invalidat candidatura lui Călin Georgescu la prezidențialele din luna mai.

Parchetul General a anunţat la acel moment că s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de instigare publică.

Simion, fost șef de galerie de fotbal, s-a lansat în politică prin acțiuni violente. El a provocat constant forțele de ordine și adversarii politici – fie cu etnicii maghiari și jandarmii la Valea Uzului, fie cu miniștrii și parlamentarii în Parlament.

În 2021, Simion a condus un adevărat asalt asupra Parlamentului, soldat cu distrugerea mai multor mașini, inclusiv una de la Ambasada SUA.

Pe Diana Șoșoacă a jignit-o și a amenințat-o chiar în Parlament. ”Te agresez sexual, scroafo!”, i-a spus în 2024 fostei sale colege de partid.

Pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, l-a îmbrâncit în Parlament și i-a strigat în mod repetat ”Ești un hoț!”.

În 2021, liderii AUR, în frunte cu George Simion, l-au îmbrâncit pe senatorul PNL Daniel Fenechiu și au intrat cu forța în ședința reunită a Comisiei de Sănătate.

În ianuarie 2022, George Simion și câteva zeci de simpatizanți ai partidului extremist AUR au intrat cu forța în Primăria Timișoara. Forțele de ordine nu au avut nici o reacție, instituția nu a fost apărată.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.