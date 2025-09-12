Casa Naţională de Asigurări de Sănătate: Nu există discontinuităţi în tratamentul pacienţilor oncologici / Au fost semnalate probleme în unităţi sanitare din şapte judeţe şi din Bucureşti, dar s-a intervenit / Obligaţii în valoare de 2,8 miliarde lei, scadente

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a transmis, vineri, că monitorizează continuu modul de utilizare a bugetului aprobat pe toate domeniile de asistenţă medicală, iar în prezent nu există discontinuităţi în tratamentul pacienţilor oncologici. În urma unor verificări, au fost semnalate probleme în unităţi sanitare din şapte judeţe şi din Bucureşti, dar s-a intervenit. CNAS precizează că MInisterul Finanţelor caută soluţii pentru a se acoperi obligaţii în valoare de 2,8 miliarde lei care sunt scadente, transmite News.ro.

”Echipa CNAS apreciază eforturile depuse de Ministerul Finanţelor pentru identificarea soluţiilor necesare în vederea achitării tuturor obligaţiilor scadente în luna august, în valoare de 2,8 miliarde lei. Totodată, CNAS utilizează toate pârghiile legale pentru a evita discontinuităţile în asigurarea tratamentelor medicale, până la aprobarea unei rectificări bugetare pozitive”, a transmis, vineri, CNAS, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, având în vedere că începând cu luna septembrie creditele de angajament pentru medicamentele oncologice din contractele cost-volum nu sunt suficiente pentru acoperirea necesarului, CNAS a efectuat o redistribuire a acestor credite în valoare de 405 milioane lei, în conformitate cu solicitările spitalelor, astfel încât unităţile sanitare să poată acorda pacienţilor tratamentul corespunzător fără discontinuităţi.

”În acelaşi scop, preşedintele CNAS, conf. univ. dr. Horaţiu-Remus Moldovan, a solicitat situaţia detaliată a derulării Programului Naţional de Oncologie în întreaga ţară, iar analiza datelor a arătat un management adecvat la nivelul sistemului naţional de sănătate, înregistrându-se probleme punctuale în unele unităţi sanitare din 7 judeţe şi din municipiul Bucureşti. Situaţia a fost monitorizată şi gestionată operativ, iar în acest moment tratamentele sunt acordate corespunzător tuturor pacienţilor oncologici”, a mai transmis instituţia citată.

Oficialii acesteia anunţă că acordă atenţie semnalării oricărei probleme apărute în acordarea serviciilor medicale decontate din FNUASS, în scopul intervenţiei prompte pentru soluţionarea acestora, asigurarea accesului neîntrerupt la tratamentele necesare şi continuă să acţioneze împreună cu partenerii instituţionali pentru furnizarea asistenţei medicale în condiţii optime pentru toţi pacienţii din România.

Guvernul Ciolacu 2 a asigurat prin Legea bugetului 2025 fonduri insuficiente de funcționare pentru mai multe ministere și instituții, după cum au declarat în exclusivitate pentru G4Media mai mulți oficiali guvernamentali.

Ministerul Apărării, Ministerul Educației, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Agenția Națională pentru Sport sunt doar câteva exemple de instituții cărora guvernul PSD-PNL-UDMR condus de Marcel Ciolacu le-a asigurat bugetul pentru doar câteva luni. Motivul alocărilor insuficiente e scăderea artificială, doar în scripte, a deficitului bugetar asumat de guvernul Ciolacu 2 la 7% din PIB.

Prin aceste bugete insuficiente, Guvernul Ciolacu 2 a încercat să ascundă realitatea: deficitul bugetar real pe 2025 urma să fie mult mai mare, de aproape 10% din PIB, fără măsurile dure de reformă asumate de actualul executiv.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dr. Horațiu Moldovan, a confirmat la acel moment pentru G4Media că instituția sa a primit prin Legea bugetului un buget mai mic decât necesarul.

”Casa Națională de Asigurări de Sănătate are un deficit semnificativ. Legea bugetului prevede un buget de 77 de miliarde de lei în acest an, deși instituția a transmis clar că e nevoie de un buget de 88 de miliarde de lei pentru acoperirea nevoilor, iar conform Planului strategic instituțional nevoia bugetară reală se ridica la aproximativ 100 de miliarde de lei pentru anul 2025. Deci Parlamentul a votat 77 de miliarde de lei pentru întregul an 2025, și se știa că aproximativ două luni de funcționare vor rămâne neacoperite, cu speranța că diferența va fi alocată la rectificare”, a declarat Horațiu Moldovan pentru G4Media.

El a explicat și efectul imediat al funcționării cu un buget subdimensionat: acumularea de datorii către furnizori.

”Acum însă, Ministerul Finanțelor nu ne mai aprobă de trei luni suma totală lunară necesară decontării serviciilor medicale, nu pentru că nu ar dori să plătească, ci pentru că spune că nu are suficiente fonduri. Astfel, ei ne deblochează lunar circa 4 miliarde de lei în loc de necesarul de 5 miliarde, ceea ce duce la acumularea de arierate la spitale și la farmaciile care eliberează medicamente compensate și gratuite. Iar problema e efectul în piață al acestor arierate. De ce am ajuns cu aceste datorii? Pentru evitarea reducerii plăților la toate categoriile de servicii medicale (medicina de familie, ambulatoriul de specialitate, etc). Pentru a rezolva problema, cel târziu în octombrie avem nevoie neaparat o rectificare bugetară de 10 miliarde de lei”, a spus șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.