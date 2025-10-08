Dolly Parton și-a amânat concertele din cauza problemelor de sănătate / Artista nu va participa nici la ceremonia în care i se va decerna un Oscar onorific

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sora lui Dolly Parton a cerut fanilor să se roage pentru cântăreaţa americană de muzică country, care a amânat mai multe concerte din cauza problemelor de sănătate, transmite AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Parton, în vârstă de 79 de ani, şi-a amânat săptămâna trecută concertele din Las Vegas din cauza unor ”probleme de sănătate” nespecificate şi a dezvăluit că urma să se supună mai multor proceduri medicale.

”Noaptea trecută, am stat trează toată noaptea rugându-mă pentru sora mea, Dolly. Mulţi dintre voi ştiţi că nu s-a simţit prea bine în ultima vreme”, a scris Freida Parton pe pagina sa de Facebook.

”Cred cu adevărat în puterea rugăciunii şi am fost îndemnată să rog toată lumea care o iubeşte să se roage împreună cu mine”, a mai transmis ea.

Dolly Parton urma să susţină şase concerte cu bilete epuizate în decembrie, la Caesars Palace.

Cântăreaţa pieselor ”Jolene” şi ”I Will Always Love You” a anulat aceste concerte săptămâna trecută, deoarece starea ei actuală de sănătate nu îi permitea ”să repete şi să pună la punct spectacolul pe care voi vreţi să-l vedeţi”.

Parton le-a spus milioanelor sale de fani că nu îşi încheie încă strălucita carieră şi a anunţat că noile date au fost stabilite pentru luna septembrie a anului viitor.

Parton a devenit o vedetă importantă în anii 1970, cu single-uri precum ”Coat of Many Colors”, urmate de hituri de succes precum ”I Will Always Love You”, interpretat de Whitney Houston, şi ”9 to 5”.

Ea urmează să primească un Oscar onorific luna viitoare, dar publicaţia hollywoodiană Variety a declarat că Parton nu va mai participa la ceremonia de la Los Angeles.

Sora ei, Freida, şi-a încheiat rugăciunea de marţi cu o notă optimistă.

”Este puternică, este iubită şi, cu toate rugăciunile care se ridică pentru ea, ştiu în sufletul meu că va fi bine”, a scris ea.

”Drum bun, surioara mea Dolly. Te iubim cu toţii!”, a adăugat sora cântăreţei.