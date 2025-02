Fostul preşedinte Jimmy Carter obţine un Grammy Award postum, al patrulea, pentru versiunea audio a unei culegeri de discursuri

Fostul preşedinte democrat american Jimmy Carter, care a murit la vârsta de 100 de ani la 29 decembrie, a fost recompensat cu un Grammy Award postum – al patrulea – pentru versiunea audio a unei culegeri de discursuri pe care le-a susţinut în faţa comunităţii sale religioase în Georgia, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Înaintea morţii sale, Jimmy Carter a publicat, în august, ”Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration”, o carte în care vorbeşte dspre dragoste, bunătate şi despre viaţa de după moarte, la Biserica baptistă Maranatha din Plains, oraşul său natal.



A little over a month after his death, Jimmy Carter won a posthumous Grammy Award for narrating the audiobook for ‘Last Sundays in Plains,’ making him the oldest Grammy winner in history. #GRAMMYs pic.twitter.com/TE7Ka50fdX

— E! News (@enews) February 3, 2025

Cel de-al 39-lea preşedinte al Statelor Unite 1977-1981) este naratorul, pe muzica lui Darius Rucker, Jon Batiste şi LeAnn Rimes, între alţii.

În cursul vieţii sale, el a luat cu regularitate cuvântul, duminica, timp de 50 de ani la Maranatha, în general mai mult de o dată pe lună.

Unul dntre nepoţii săi, Jason Carter, care a pronunţat un elogiu funebru la funeraliile acestuia, a fost prezenta la pregala de la Los Angeles pentru a primi premiul în numele foatului şef de stat.

”Faptul că i-au fost înregistrate vorbele în acest fel pentru familia mea şi pentru întreaga lume este cu adevărat remarcabil”, a declarat el în faţa invitaţilor la preceremonia Grammy Awards, dintre care mulţi s-au ridicat în semn de respect.

Moartea lui Carter a fost urmată de un val de omagii în decembrie.

Fostul preşedinte a fost salutat pentru ”rectitudinea” sa şi a fost ridicat la statutul de simbol al unui standard moral pe cale de dispariţie în viaţa politică americană.

El a obţinut în trecut alte trei Grammy Awards pentru alte trei cărţi audio.

Alţi nominalizaţi în această categorie în acest an au fost cântăreaţa Barbra Streisand, superstarul country Dolly Parton şi maestrul funkului George Clinton.

Foştii preşedinţi democraţi Bill Clinton şi Barack Obama au fost distinşi, la rândul lor, cu câte două Grammy fiecare.