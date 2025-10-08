Toți montaniarzii de pe Everest au fost salvați, după ce au rămas blocați pe munte zile întregi de o puternică furtună de zăpadă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Toți montaniarzii blocați în apropierea versantului estic al Everestului din Tibet au fost conduși către un loc sigur de echipele de salvare, inclusiv sute de ghizi locali și păstori de iaci, au declarat autoritățile, punând capăt uneia dintre cele mai mari operațiuni de căutare și salvare din regiune, scrie The Guardian.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Sute de excursioniști au rămas blocați în zăpadă adâncă în weekend în valea izolată Karma, după ce o furtună de zăpadă neobișnuit de puternică a adus ninsori abundente în regiune.

Zăpada a căzut pe tot parcursul zilei de sâmbătă în vale, care se află la o altitudine medie de 4.200 m. Duminică, echipele de salvare au ghidat aproximativ 350 de excursioniști în siguranță.

Potrivit unui raport anterior al Reuters, care citează o sursă, se preconiza că cei aproximativ 200 de excursioniști rămași vor ajunge în siguranță până marți.

Un total de 580 de excursioniști, împreună cu peste 300 de ghizi, păstori de iaci și alți membri ai personalului de sprijin, au fost evacuați, a raportat marți seara agenția oficială de știri Xinhua.

Un drumeț chinez a spus că grupul lor a fost „prea speriat să doarmă” sâmbătă, deoarece zăpada s-a acumulat rapid în jurul corturilor lor, forțându-i să o curețe la fiecare 90 de minute. Au decis să coboare duminică, pe măsură ce vremea se înrăutățea.

„Pe drum, l-am întâlnit pe tatăl ghidului nostru, care venise să-l caute. Atunci am aflat că zăpada era abundentă și în vale; sătenii, neputând să ia legătura cu copiii lor aflați pe munte, erau extrem de îngrijorați.”

Furtuna de zăpadă a zădărnicit și planurile alpiniștilor ghidați de Madison Mountaineering din SUA de a urca pe Cho Oyu, un vârf de 8.188 m situat la granița Chinei cu Nepalul.

Valea Karma a fost explorată pentru prima dată de călătorii occidentali acum un secol. În ultimii ani, odată cu dezvoltarea regiunii Everest din Tibet ca atracție turistică majoră, zona a atras un număr tot mai mare de vizitatori. Peste 540.000 de turiști au vizitat regiunea Everest anul trecut, un nou record.

Regiunea Everest rămâne temporar închisă publicului, a raportat Xinhua, inclusiv văile Karma și Rongshar, precum și Cho Oyu.

Ninsorile abundente din weekend au afectat și sute de drumeți din alte părți ale vestului Chinei, inclusiv Xinjiang, Qinghai și Gansu. Cel puțin o persoană a murit, din cauza unei combinații de hipotermie și rău de altitudine acut.

Luna octombrie este sezonul de vârf pentru această zonă, cu vreme de obicei senină și blândă, dar Chen Geshuang, unul dintre cei 18 membri ai unui grup de drumeți care s-a întors la Qudang, a spus că vremea din acest an „nu a fost normală”.