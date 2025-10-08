G4Media.ro
Un nou caz de spionaj zguduie Direcția pentru Securitate de Stat și…

teorii ale conspiratiei, teoriile, conspirative, informatic, razboi hibrid, psihologic, actiune, spionaj, drama, geopolitica, cybertech, siguranta cibernetica, cybersecurity, tehnologie, viitor, diagrame, societate secreta, stat paralele, stat in umbra, control populatie lume, hacking
Sursa foto: ID 82064192 © Stevanovicigor | Dreamstime.com

Un nou caz de spionaj zguduie Direcția pentru Securitate de Stat și Informații din Austria / Un ofițer al instituției este bănuit că ar fi furnizat date sensibile și informații interne către membri ai organizației radical-islamice „Frații Musulmani”

Articole8 Oct

Un angajat al Direcției pentru Securitate de Stat și Informații din Austria a fost suspendat. El este suspectat că ar fi transmis informații unui grup islamic radical, scrie kurier.at.

În rândurile Direcției pentru Protecția Statului și Serviciile de Informații (DSN), un presupus caz de spionaj provoacă în prezent agitație.

Un funcționar DSN este suspectat că ar fi transmis informații interne sensibile și informații din rândurile Serviciului de Protecție a Constituției către membri ai Frăției Musulmane islamice radicale.

Ministerul de Interne confirmă cazul.

„Controlul a dat roade”

La 7 octombrie 2025, un funcționar al Direcției pentru Protecția Statului și Serviciile de Informații (DSN), detașat temporar, a fost suspendat provizoriu, a reacționat miercuri Ministerul de Interne la un raport al revistei de știri profil.

„Mecanismele de control intern, care au fost implementate în cadrul reorganizării DSN în 2021, au funcționat și au contribuit în mod semnificativ la descoperirea abaterilor”, se arată în comunicatul BMI.

Persoana suspectă a fost identificată în cadrul acestor măsuri de control intern, după ce s-a constatat o posibilă legătură cu un grup aflat sub observație, se arată într-o declarație.

Sub observație

Este vorba despre Frăția Musulmană islamică radicală. Potrivit Ministerului de Interne, funcționarul lucra de câteva luni la DSN. „Funcționarul repartizat” nu a avut în niciun moment acces la informații din serviciile de informații, explică un purtător de cuvânt al BMI.

Anchetatorul ar fi fost observat și controlat o perioadă de timp chiar de angajații DSN. „După o observare și evaluare aprofundată a anomaliilor, au apărut indicii concrete care au necesitat o suspendare provizorie”, explică ministerul.

Directorul DSN demisionează la sfârșitul anului

Indiciile sunt în prezent examinate în detaliu sub conducerea Parchetului din Viena. Potrivit publicației profil, suspectul lucra în domeniul terorismului la DSN. Se pare că acesta ar fi informat persoane din anturajul Frăției Musulmane că sunt anchetate.

DSN a fost în centrul atenției presei în septembrie, după ce directorul său a anunțat în mod surprinzător că va renunța la funcția sa.

Omar Haijawi-Pirchner, director al Direcției Serviciului de Informații pentru Protecția Statului (DSN) din decembrie 2021, demisionează la sfârșitul anului, cu unsprezece luni înainte de expirarea mandatului său. Din „motive personale”, după cum a declarat.

