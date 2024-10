Doina Lemny, cel mai cunoscut „brâncușolog” din lume, s-a îndrăgostit de Timișoara, după anul în care a fost Capitală Culturală a Europei. „E locul care mă atrage cel mai mult din România. E un model pentru Europa”

Doina Lemny a fost, în anul Capitalei Culturale a Europei, curatorul și sufletul expoziției Brâncuși, de la Muzeul de Artă din Timișoara, unul dintre cele mai importante evenimente culturale din 2023. Doctor în istoria artei, muzeografă și cercetătoare la Centrul Pompidou Paris, Doina Lemny și-a dedicat mai bine de 30 de ani studiului lui Brâncuși, pentru a-i înțelege arta și pentru a împărtăși și altora descoperirile sale. A scris zece volume despre viața și opera lui Constantin Brâncuși. Ca recunoaștere a contribuției sale excepționale în cercetarea și promovarea operei lui Brâncuși, Doina Lemny a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității de Vest din Timișoara, un oraș de care cercetătoarea se declară îndrăgostită.

„Timișoara e locul care mă atrage cel mai mult din România. Nu pentru că sunt la Timișoara, ci pentru că am descoperit o vivacitate, o viață culturală extrem de importantă și, pentru acest amestec de populații care nu-și fac probleme de origini, Timișoara e un model pentru Europa. Eu, venind din estul țării (n.r. născută la Focșani), mă simt mai aproape, mai acasă la Timișoara decât la Iași, de exemplu, unde am trăit câțiva ani. Pentru mine, această distincție de la Universitatea de Vest confirmă faptul că timișorenii m-au adoptat cu adevărat. Mi-am făcut pur și simplu prieteni în mediul academic, pe care îi respect enorm, și se pare că și ei mă respectă, acordându-mi acest titlu”, a declarat Doina Lemny, care a revenit în orașul de pe Bega la invitația UVT.

Expoziția de anul trecut, cea mai mare expoziție Brâncuși din ultimii 50 de ani în România, a fost un eveniment de referință în cariera Doinei Lemny.

„A fost cea mai mare bucurie. Îmi amintesc cu emoție de această expoziție. Și nu doar eu. Eram la expoziție la Paris, anul acesta, dar și la București, unde oamenii mă opreau pe stradă și îmi spuneau: «Doamnă, avem imaginea operei cutare, am plâns». Eu voiam să transmit emoția pe care o trăiesc eu și vizitatorului. Degeaba prezinți 200 de opere, dacă nu-i transmiți ceva omului. Noi am creat momentul prin acea arhitectură, prin acele umbre, astfel încât spiritul vizitatorului să fie pus în conexiune cu Brâncuși. Mulți mi-au spus acest lucru”, a spus cercetătoarea.

„Brâncuși mă însoțește mereu”

Doina Lemny spune că se va întoarce în Atelierul Brâncuși pentru a cerceta toate scrierile artistului, care a lăsat mii de texte, în franceză, română sau într-o limbă amestecată. Atelierul este închis publicului din cauza lucrărilor de la Centrul Pompidou, muzeul dedicat lui Brâncuși urmând să fie mutat într-un spațiu nou.

„Brâncuși mă însoțește mereu. O spun mereu, a trebuit să-i fac loc în cadrul cuplului meu. Dar numai așa reușesc să mai găsesc, și chiar se găsesc, lucruri noi de spus despre Brâncuși. Și nu sunt lucruri artificiale, ci pur și simplu ieșite din acea dorință a lui de a atrage atenția asupra faptului că opera lui vine din realitate, din adevăr. Cât am lucrat în această arhivă de la Centrul Pompidou și tot nu am reușit să văd totul. Am reluat și mă grăbesc să verific toate aceste bilețele, pentru că el scria mult și a avut multă corespondență”, a adăugat Doina Lemny.

Cea mai importantă expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși din ultima jumătate de secol, în România, cea din 2023 de la Muzeul de Artă din Timișoara, a fost un veritabil succes. În decursul a patru luni, peste 130.000 de vizitatori au onorat și au umplut de viață Muzeul Național de Artă din Timișoara, în condițiile în care prețul unui bilet a fost între 80 și 100 de lei.