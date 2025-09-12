G4Media.ro
Doi tineri ucraineni, recuperaţi din Munții Maramureșului, în condiţii meteo dificile

muntii maramuresului, munte, peisaj, concediu, vacanta
sursa foto: muntiimaramuresului.ro/ Mark Munteanu

Doi tineri ucraineni, recuperaţi din Munții Maramureșului, în condiţii meteo dificile / Veneau din zona Harkov

12 Sep

Doi tineri ucraineni care au trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului, venind din zona Harkov, au fost recuperaţi din munte în urma unei operaţiuni complexe desfăşurate în condiţii meteo dificile de ploaie şi ceaţă, a informat, vineri, directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga, transmite Agerpres.

„Puţin înainte de miezul nopţii, cei doi ucraineni cu vârste de 23 şi 31 ani au fost găsiţi şi salvaţi. Veneau din zona Harkov (zonă afectată de război – n.r.) şi au fost câteva zile pe munţi, uzi şi fără provizii. Au fost evaluaţi din punct de vedere medical şi, fiindcă nu prezentau probleme medicale serioase, au fost preluaţi de autorităţile competente pentru îndeplinirea procedurilor impuse în astfel de cazuri”, a spus Dan Benga.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmaţiei, Iulia Stan, a precizat vineri, pentru AGERPRES că, starea de sănătate a celor doi tineri este bună.

„Echipa de căutare (salvamontişti şi poliţişti de frontieră – n.r.) i-a descoperit pe cei doi cetăţeni ucraineni, iar starea lor de sănătate fiind bună, au fost conduşi la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră din localitatea Valea Vişeului în vederea luării măsurilor legale”, a spus Iulia Stan.

Cei doi tineri ucraineni au fost localizaţi de STS în vecinătatea Vârfului Polonica din Munţii Maramureşului, la aproape 1.700 de metri altitudine, după ce au solicitat ajutorul autorităţilor române prin 112.

