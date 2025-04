DOCUMENT Procurorii îl acuză pe dealerul Tudor Duma zis ”Maru” că a refuzat să cheme ambulanța pentru tânărul drogat aflat în stare critică. ”Maru” se temea să nu fie arestat pentru furnizarea drogurilor. Tânărul în agonie a fost abandonat pe stradă

Procurorii DIICOT îl acuză pe Tudor Duma zis ”Maru” că i-a furnizat drogurile tânărului de 20 de ani care a murit de la o supradoză marți, 15 aprilie în București, potrivit referatului consultat de G4Media. Procurorii susțin că ”Maru” a refuzat să cheme ambulanța pentru a-l salva pe tânărul aflat în agonie, de teamă să nu aibă el însuși probleme cu autoritățile.

În cele din urmă, ”Maru” și o altă persoană l-au scos pe tânărul inert din garajul în care consumase droguri și l-au târât până la capătul străzii, unde l-au lăsat în fața unui bloc. Abia acolo cealaltă persoană a sunat la 112 și a transmis următorul mesaj, potrivit referatului DIICOT:

”Un om care și-a băgat ceva în venă, are buzele mov, se scarpină, are vena spartă, posibil supradoză/consum de droguri.”

Ambulanța l-a preluat pe tânărul drogat și l-a dus la Spitalul de Urgență Floreasca București. În jurul orei 6 dimineață, tânărul de 20 de ani a fost externat, a stat acasă în pat sub îngrijirea fratelui său, iar în cursul aceleași zile, în jurul orei 9:00, a murit, potrivit procurorilor.

Medicii legiști au găsit în proba de sânge prelevată de la tânărul mort un amestec de droguri: benzodiazepine, metadonă, tramadol, canabinoizi, 6-MAM și alfa PVP. ”În literatura de specialitate se precizează că 6-MAM este un metabolit al heroinei cu o fereastră de detecție relativ scurtă, de aproximativ 12 ore după consum, ceea ce indică un consum foarte recent”, arată referatul DIICOT.

La percheziția făcută acasă la dealerul ”Maru”, procurorii au găsit un comprimat de Diazepam și cartea de identitate a tânărului mort, învelită în două bancnote, una de 50 și alta de 100 lei.

Procurorii au cerut arestarea preventivă a lui ”Maru” pe motiv că a pus la dispozitia victimei garajul imobilului în care locuiește pentru consumul de metadonă (drog de mare risc), consum urmat de moartea victimei.

Tudor Duma zis ”Maru” este recidivist. El a fost condamnat în 2024 la un an și 4 luni închisoare cu suspendare. El e sub controlul judiciar într-un alt dosar care are ca obiect săvârșirea unor infracțiuni de trafic de droguri.

Tudor Duma zis „Maru” este acuzat de procurori că a fost dealerul de droguri al lui Vlad Pascu, tânărul drogat care a ucis cu mașina două persoane la 2 Mai vara trecută.

Citește aici Referatul integral DIICOT