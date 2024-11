DOCUMENT EXCLUSIV Compania Aeroporturi București, aflată în subordinea lui Sorin Grindeanu (PSD), l-a propus în funcția de director general al Romprest pe Paul Păcuraru, fiul patronului Realitatea Plus / Postul tv are contracte de promovare cu AUR, iar Maricel Păcuraru a împrumutat candidații AUR

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) l-a propus în funcția de președinte al CA și director general al Romprest pe Paul-Cătălin Ionescu-Păcuraru, fiul patronului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, potrivit unui document obținut de G4media.ro.

Adresa CNAB vine în contextul unui dosar penal de șantaj, deschis în vara lui 2022, după ce fostul director al CNAB George Dorobanțu a declarat la DNA că Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus, i-ar fi transmis, printr-un intermediar, fie să îl ajute să preia pachetul CNAB de 10 % din acțiunile Romprest, fie să voteze în AGA Romptest alături de Detaco Ltd, compania controlată de familia lui Păcuraru și care deține un pachet de 42,69% din acțiunile Romprest.

Operatorul de salubritate din Sectorul 1 este deținut de Detaco Ltd, compania controlată de Maricel Ppcuraru, cu 42,69 %, și de medicul Mihai Dracea, prin companiile Europrest și Premium Management, cu 43,76%. Nefiind niciun acționar majoritar, CNAB are posibilitatea să arbitreze în virtutea pachetului minoritar de 10 % din acțiunile companiei Romprest.

Solicitarea insituției din subordinea lui Grindeanu (PSD) de a-l numi pe fiul lui Maricel Păcuraru la șefia Romprest vine și în contextul electoral al anului 2024 și în condițiile în care postul Realitatea Plus este apropiat de AUR, partidul al cărui lider, George Simion, este dorit de PSD drept contracandidat în turul doi pentru Marcel Ciolacu.

Pe 2 septembrie 2024, CNAB a solicitat CA al Romprest să convoace AGA, să revoce 3 membri provizorii ai CA, printre care Răzvan Duca-Ghenoiu și să îl numească pe Paul-Cătălin Ionescu-Păcuraru în calitate de administrator al Romprest și în funcția de președinte al CA și director general al operatorului de salubritate pe o perioadă de 4 ani, iar pe avocata Irina-Maria Ciontu în calitate de membru al CA.

Potrivit însă actului constitutiv al companiei, doar acționarul Detaco Ltd, deținut de Paul-Cătălin Ionescu-Păcuraru, are dreptul să propună președintele CA și directorul general, CNAB, având posibilitatea să propună doar un administrator și membru simplu al CA.

Adresa CNAB, în contextul dosarului de șantaj de la DNA

Adresa CNAB de convocare a AGA este semnată de directorul general Gabriel Bulgaru. Compania Aeroporturi București se află în subordinea ministrului transporturilor Sorin Grindeanu.

Adresa CNAB vine în contextul în care la DNA este în lucru, in rem, un dosar de șantaj deschis după ce, în iulie 2022, fostul director general al Companiei Aeroporturi, George Dumitru Dorobanțu, a formulat un denunț în care a arătat că un apropiat al lui Maricel Păcuraru (”participant la emisiuni ale Realitatea Plus”) i-ar fi transmis în mai multe discuții că șeful Realitatea Plus vrea ca șeful aeroportului să îi servească interesele în Consiliul de Administrație al Romprest.

Dorobanțu a susținut în denunț că apropiatul lui Păcuraru i-a cerut, fie ca CNAB să îi vândă cele 10% din acțiunile Romprest, fie să voteze în concordanță cu Detaco Ltd, compania controlată de Maricel Păcuraru. Vezi documente aici.

Maricel Păcuraru a împrumutat candidații AUR, iar AUR are contracte de promovare cu Realitatea TV

Adresa CNAB vine și în contextul electoral al anului 2024 și în condițiile în care postul Realitatea Plus este apropiat de AUR, partidul al cărui lider, George Simion, este dorit de PSD drept contracandidat în turul doi pentru Marcel Ciolacu.

Pe 6 octombrie 2024, G4media.ro a arătat că Autoritatea Electorală a refuzat deconturi de peste 2 milioane de euro cerute de AUR pentru cheltuielile realizate de candidați la alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie, în condițiile în care o parte din banii împrumutați de candidații ar fi venit de la Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus.

Pe 7 octombie 2024, jurnalistul Cristian Andrei de la Hotnews a detaliat și a arătat că sumele nu au fost decontate de AEP către AUR întrucât împrumuturile acordate candidaților AUR de către patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, nu ar fi respectat legea.

„În cazul AUR, candidații au apelat la împrumuturi de la Maricel Păcuraru (n.r. – patronul Realitatea Plus). Păcuraru a dat împrumuturi totale de peste un milion de euro în campania AUR. Suma legală admisă ca împrumut era de 660.000 de lei, dar o persoană nu putea împrumuta mai mulți candidați. Din acest motiv suma nu a fost rambursată”, au dezvăluit surse citate de Hotnews.ro.

AEP a decis să nu ramburseze peste 11 milioane de lei (2.2 milioane de euro, n.red.) către Alianța pentru Unirea Românilor, după ce a descoperit că împrumuturile folosite în campanie depășeau pragul legal de 200 de salarii și proveneau de la aceeași persoană în mai multe cazuri, a explicat Hotnews.

În plus, jurnalistul Cristian Andrei a arătat pe platforma SNOOP că AUR a plătit în campania de la europarlamentare două milioane de euro pentru televiziune, presă scrisă și radiouri. Cea mai mare parte a sumei a ajuns la Realitatea Plus, post controlat de Maricel Păcuraru, cel care a împrumutat candidații AUR de la europarlamentare.

„Am avut un singur contract în campanie: cu Realitatea. Toți banii au mers la Realitatea, sunt aproape două milioane de euro. Vom avea un contract și pentru parlamentare cu Realitatea TV. Au fost emisiuni pentru care s-au plătit peste 200.000 de euro. Prețul a fost cel anunțat la CNA, 2.900 de euro per minut”, au declarat surse din AUR pentru Snoop.ro.

Ce spune ministrul Grindeanu

Întrebat de jurnalistul G4media.ro de ce o compania din subordinea sa l-a propus pe fiul lui Maricel Păcuraru în funcția de director general al Romprest, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu a declarat: ”Nu cunosc subiectul și nici nu intră în fișa postului meu de ministru”.

Contactat telefonic de reporterul G4media.ro, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Gabriel Bulgaru, nu a infirmat știrea, dar ne-a trimis la biroul de presă al instituției.

G4media.ro a formulat o solicitare oficială pe adresa CNAB. Răspunsul companiei îl vom publica imediat ce va veni.

Paul Păcuraru nu a răspuns solicitărilor G4media.ro de a expune un punct de vedere.

Cine deține compania Romprest

Potrivit documentelor companiei Romprest publicate în Monitorul Oficial, operatorul de salubritate este deținut de:

* Detaco Ltd din Canada – 42,6916%

* Europrest Invest SRL – 30 %

* Premium Management Team SRL- 13,7641 %

* Compania Națională Aeroporturi București – 10 %

* First Com Llc din SUA – 3,5443%

Detaco Ltd. este controlată către familia lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus, în urma unei tranzacții de 100 de dolari canadieni din aprilie 2020 prin care fiul lui Păcuraru a preluat firma de la fiul lui Florian Walter.

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, Europrest Invest este deținută de Mihai Andrei Dracea, un medic născut la Moscova în 1966, cu afaceri în domeniul echipamentelor medicale.

Mihai Dracea (99.9%) și Ioana Tolbaru (0.1%) dețin și firma Premium Management Team, după ce, în iulie 2020, au preluat-o de la Radu Budeanu (patronul care controlează ziarul Gândul, fondator al tabloidului Cancan).

Prin urmare, Mihai Dracea controlează 43,76% din participațiile Romprest. Pachetul de acțiuni de 43,76 % la Romprest, deținut acum de Dracea, a fost preluat în 2014 de oamenii de afaceri Dragoș Dobrescu, zis milionarul fără chip, și Radu Budeanu, ambii membri ai grupului de la Monaco, de la fondul de investiții 3i Group Plc. Dobrescu a preluat 30 la sută din acțiunile Romprest prin firma Europrest Invest SRL, iar Budeanu – 13,76%, prin Premium Management Team.

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, în octombrie 2010, Dragoș Dobrescu a vândut 99,9% din Europrest Invest către Energymixx Europe – S.A. În februarie 2017, Energymixx Europe – S.A. (redenumită Europrest S.A.) i-a cedat firma Europrest Invest lui Andrei-Mihai Dracea.

Acționarul minoritar Firstcom din SUA este deținut de familia lui Marian Măgureanu, fiul fostului director post-decembrist al SRI, Virgil Măgureanu. Marian Măgureanu a decedat în martie 2021 de COVID.

Așadar, niciunul dintre acționarii Romprest nu deține 50 plus 1 din părțile sociale ale operatorului de salubritate. Controlul companiei este arbitrat de Compania Națională Aeroporturi București SA, firmă controlată de Ministerul Transporturilor cu 80%. În acest moment, conducerea executivă a Romprest este asigurată de directorul adjunct Bogdan Adimi, fost jurnalist la Cancan, amic cu Radu Budeanu și fost administrator la Europrest, firma lui Dracea. Cu alte cuvinte, executivul companiei Romprest este controlat de acționarul Mihai Dracea, cel care care a preluat afacerea de la Radu Budeanu și Dragoș Dobrescu.

