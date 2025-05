DOCUMENT Departamentul de Justiție al SUA a publicat dovada acceptării contractului de lobby de 1, 5 milioane de euro sub semnătura vicepreședintelui AUR, Marius Lulea / AUR a negat că există vreun contract semnat și a sesizat DIICOT pe motiv că G4Media ar fi transmis informații false

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a publicat un amendament pe site-ul oficial în care apare un nou document, de această dată semnat de vicepreședintele executiv AUR, Marius Lulea, din care rezultă că a acceptat contractul de lobby încheiat pe data de 31 martie în Statele Unite cu firma BGD. G4Media.ro a dezvăluit în premieră pe data de 23 aprilie existența contractului, însă la data respectivă în documentel apărea doar semnătura reprezentantului firmei BGD, Daniel Delnero. AUR a negat la vremea respectivă existența vreuneui contract sau că ar fi semnat vreun contract. Ulterior, AUR a depus o sesizare la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism împotriva G4Media.ro pe motiv că ar fi transmis informații false. Vicepreședintele executiv AUR, Marius Lulea, nu a răspuns întrebărilor G4Media.ro până la ora publicării acestui articol.

Redăm mai jos documentul oficial publicat de Departamentul de Justiție purtând semnătura vicepreședintelui AUR, Marius Lulea, din care rezultă că oferta firmei de lobby a fost acceptată

Context

G4Media.ro a publicat în exclusivitate pe data de 23 aprilie contractul în valoare de 1, 5 milioane de dolari.

AUR a negat la vremea respectivă informațiile referitoare la încheierea contractului de lobby în SUA, în valoare de 1,5 milioane de dolari. „Informațiile prezentate de dumneavoastră sunt false. Nu există niciun contract semnat de AUR cu firma la care faceți referire. Este o dezinformare. Nu am semnat niciun contract și nici nu am dat vreun ban unei entități din Statele Unite sau din orice altă țară cum ați descris în articol. Cheltuielile noastre sunt transparente și nu însumează nici pe departe suma pe care o afișați”, a transmis AUR.

Daniel Delnero, reprezentant al firmei BGD, a refuzat în urmă cu trei săptămâni să răspundă la intrebările G4Media despre entitatea care a făcut sau urmează să facă plătile in cadrul contractului înregistrat la Ministerul Justiției din SUA. El a spus, intr-un răspuns pe email, că „contractul nu a intrat in vigoare, nu au fost facilitate aparitii in media de către noi până la acest moment și nu au existat plăti intre noi si AUR sau vreun grup ori persoane afiliate AUR”.

Pe data de 26 aprilie, partidul extremist AUR a anunțat într-un comunicat de presă că a depus o sesizare la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) împotriva posturilor de televiziune Antena 3 şi România TV, precum şi a publicaţiei G4Media, pentru ”săvârşirea infracţiunii de comunicare de informaţii false, prevăzută şi pedepsită de art. 404 din Codul penal”.

De notat că Articolul 268 din Codul Penal pedepsește infracțiunea de „Inducerea în eroare a organelor judiciare”. Aceasta presupune sesizarea penală, prin denunț sau plângere, cu privire la o faptă prevăzută de legea penală, sau în legătură cu săvârșirea unei asemenea fapte de către o anumită persoană, cunoscând că aceasta este nereală.

George Simon a avut mai multe apariții de promovare în presa americană la ziariști precum Tucker Carlson, cu realizatorul de emisiuni conspiraționiste, Alex Jones, cu influencerul Jack Posobiek sau ideologul MAGA, Steve Bannon. Liderul partidului extremist AUR a mulțumit administrației americane pentru decizia de a exclude România din programul Visa Waiver, decizie anunțată oficial pe data de 2 Mai, cu două zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale.