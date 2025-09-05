G4Media.ro
DOCUMENT Cine e Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control…

Guvernul României sală ședințe
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

DOCUMENT Cine e Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al premierului Ilie Bolojan: Împuternicit șef al Biroului Operativ din cadrul Serviciului Special al Direcției Generale Anticorupție, fost șef în ANAF și comandant de pluton la Poliția de Frontieră

Premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Crinel Nicu Grosu în funcția de șef al Corpului de Control al Cabinetului Prim-ministrului, conform unei decizii publicate vineri în Monitorul Oficial. Postul rămăsese vacant în 2 iulie, după ce Adrian Nicuşor Nica a fost eliberat din funcție şi numit șef la ANAF.

Grosu este născut în 15 noiembrie 1978, a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” (1998-2002) și a fost, până în prezent, împuternicit șef al Biroului Operativ din cadrul Serviciului Special al Direcției Generale Anticorupție (DGA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), conform CV-ului acestuia.

A absolvit un master în master în ”Relaţii Internaţionale şi Instituţii Europene”, în cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” (2005-2007) și un alt master în “Studii aprofundate în domeniul ordinii publice și siguranței naționale” (2014-2016).

În perioada august 2002-aprilie 2003 a fost Comandant de pluton (instructor de poliţie) în cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, apoi, în perioada mai 2003-noiembrie 2006 a fost Ofiţer principal – Serviciul Control în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Ulterior, în perioada noiembrie 2006-ianuarie 2014, Crinel Nicu Grosu a fost Ofiţer specialist principal – Direcția Anchete – Serviciul Operaţii, în cadrul Direcției Generale Anticorupție.

Apoi, în perioada februarie 2014-ianuarie 2018, Grosu a lucrat în cadrul ANAF, în funcția de consilier superior, ulterior șef serviciu.

În octombrie 2018, Crinel Nicu Grosu s-a întors în DGA ca împuternicit șef al Biroului Teste de Integritate, până în aprilie 2019 când a devenit ofițer specialist principal – Serviciul Special. A deținut această funcție până în iulie 2025, când a fost promovat ca împuternicit șef al Biroului Operativ din cadrul Serviciului Special.

Conform CV-ului, Crinel Nicu Grosu cunoaște limbile engleză și franceză, iar în ultimii 20 de ani a participat la conferințe, ateliere de lucru, programe, vizite de studiu și cursuri de specializare în domeniile financiar, anticorupție, investigații informative și supravegheri operative, integritate și combatarea corupției în administrație etc, în România, Italia, Austria, SUA ș.a.

 

