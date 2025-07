DNA a contestat decizia de eliberare condiționată a Elenei Udrea / Fosta ministră a fost externată de la Spitalul de Urgenţă Ploieşti

Direcția Națională Anticorupție a constat decizia Judecătoriei Ploiești, car a avizat favorabil marţi, 1 iulie, cererea de eliberare condiţionată din penitenciar Elenei Udrea, condamnată în dosarul „Gala Bute”, au declarat pentru G4Media surse judiciare. Miercuri, fosta ministră a Turismului a fost externată de la Spitalul de Urgență Ploiești, unde a fost operată duminică în urma unui diagnostic de colecistită acută litiazică.

Judecătoria Ploieşti a avizat favorabil marţi, 1 iulie, cererea de eliberare condiţionată din penitenciar a fostului ministru al Turismului, Elena Udrea, condamnată în dosarul „Gala Bute”.

„În temeiul art. 587 Cod procedurã penalã, cu aplicarea art. 59 din Codul penal din 1969 si art. 5 Cod penal, admite cererea de liberare conditionatã formulatã de persoana condamnatã Udrea Elena Gabriela, .•….. Dispune liberarea conditionata a persoanei condamnate Udrea Elena Gabriela, in prezent detinută in Penitenciarul de Femei Ploiesti – Târgsorul Nou, din executarea pedepsei de 6 ani inchisoare aplicatã prin sentin?a penală nr. 116/27.05.2025 a Tribunalului Prahova, Mandat de executare a pedepsei inchisorii nr. 130/17.06.2025 emis de Tribunalul Prahova, dacă nu este arestată in altă cauzã. Se atrage atentia asupra dispozitiilor art. 61 din Codul penal din 1969 privind efectele liberärii conditionate, respectiv cu privire la faptul că pedeapsa se consideră executată dacă in intervalul de timp de la liberare si pânã la implinirea duratei pedepsei, 28.08.2027, persoana condamnată nu a sävârsit din nou o infractiune, precum si la consecintele la care se expune dacã comite din nou o infractiune in acest termen. In temeiul 275 alin. (3) Cod procedură penalã, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân in sarcina acestuia. Cu drept de contesta?ie in termen de 3 zile de la comunicare, in temeiul art. 587 alin. (3) Cod procedură penală. Pronuntată astăzi, 01.07.2025, prin punerea soluției la dispoziția persoanei condamnate și a procurorului prin mijlocirea grefei instanței”, se arată în minuta instanței.

Udrea se află acum internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, după ce, duminică, a fost supusă unei intervenţii chirurgicale ca urmare a unui diagnostic de colecistită acută litiazică.

La sfârşitul lunii mai, Tribunalul Prahova a admis contestaţia la executare formulată de Udrea şi a dispus deducerea din pedeapsa de şase ani închisoare pe care aceasta a primit-o în dosarul „Gala Bute” a unei perioade cumulate de circa opt luni.

Fostul ministru se află în Penitenciarul Târgşor din iunie 2022, după extrădarea din Bulgaria.

Elena Udrea a fost trimisă în judecată în 2015 şi condamnată definitiv în iunie 2018, însă a fugit înainte de pronunţarea sentinţei, fiind depistată şi încarcerată în Costa Rica.

Ulterior, în decembrie 2018, Curtea Constituţională a decis că nu a fost respectată legea atunci când au fost constituite completurile de cinci judecători de la această instanţă. În consecinţă, condamnările din dosarul „Gala Bute” au fost suspendate, Udrea a fost eliberată din arestul din Costa Rica şi s-a întors în România.

În aprilie 2022, în baza unei decizii a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Instanţa supremă a respins o contestaţie în anulare depusă de Elena Udrea şi a confirmat condamnarea la şase ani de închisoare. Elena Udrea a fugit în Bulgaria, însă a fost prinsă şi trimisă în ţară, fiind încarcerată în iunie 2022.

În acest dosar, Elena Udrea este acuzată că a coordonat un sistem prin care persoane apropiate ei au primit, cu ştiinţa sa, sume de bani de la reprezentanţii unor societăţi comerciale pentru a le garanta plata la timp a lucrărilor finanţate de Ministerul Turismului, pe care îl conducea.

Anchetatorii spuneau că sumele obţinute au intrat fie nemijlocit în patrimoniul Elenei Udrea (în numerar ori prin plata unor bunuri şi servicii), fie al Organizaţiei Bucureşti a PDL sau al fostului şef al Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja.

Udrea mai este acuzată că a determinat funcţionari din Ministerul Turismului să îşi încalce atribuţiile cu prilejul achiziţiei de servicii de publicitate la gala unde a boxat Lucian Bute.

Prejudiciul imputat Elenei Udrea se ridică la 3 milioane de euro.