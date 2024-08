Djokovic spune că este ”foarte îngrijorat” după ce a avut probleme la genunchi în sferturile olimpice cu Tsitsipas

După ce a avut probleme la genunchi în sfertul de finală cu Stefanos Tsitsipas (6-3, 7-6), sârbul Novak Djokovici este foarte îngrijorat înaintea semifinalelor, relatează Le Figaro, citat de News.ro.

„Sunt foarte îngrijorat, să fiu sincer. Nu ştiu ce să spun. Durerea a fost foarte puternică timp de două game-uri. Nu ştiu dacă am alunecat sau dacă e altceva. Este similar cu ceea ce am trăit la Roland Garros, unde am reuşit să termin meciul, doar pentru a afla mai târziu că accidentarea a fost gravă. Mă rog la Dumnezeu ca totul să meargă bine”, a declarat el pentru televiziunea sârbă.

Sârbul Novak Djokovici, favorit principal, s-a calificat, joi seară, în semifinalele probei de simplu masculin din cadrul turneului olimpic de tenis.

El s-a impus în faţa grecului Stefanos Tsitsipas, cap de serie 8, scor 6-3, 7-6 (3).

Djokovici va juca în semifinale împotriva italianului Lorenzo Musetti, cap de serie 1.